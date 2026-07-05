Víctor del Valle, peluquero sevillano: "Para estar joven a partir de los 50, opta por este corte de pelo"

Encontrar un corte de pelo capaz de aportar frescura al rostro sin exigir horas de mantenimiento es uno de los grandes objetivos de muchas mujeres, especialmente cuando llega el verano.

La comodidad, el movimiento y el efecto rejuvenecedor se han convertido en los criterios más buscados en los salones de belleza. En este terreno, pocos profesionales tienen tanto peso como el peluquero español Víctor del Valle.

Convertido en una de las figuras más influyentes del sector, acumula millones de seguidores en redes sociales, donde comparte transformaciones capilares que suelen hacerse virales en cuestión de horas.

Sus recomendaciones se han convertido en una referencia para quienes buscan un cambio de imagen favorecedor y actual. Entre los estilos que más éxito están teniendo este año destaca un clásico reinventado: el bob a capas.

Según el experto, se trata de uno de los cortes más favorecedores para quienes desean ganar volumen, suavizar los rasgos y conseguir una imagen más fresca sin renunciar a la naturalidad.

El 'bob' a capas

El corte bob lleva décadas formando parte de las tendencias capilares, pero su versión a capas ha logrado posicionarse como una de las más demandadas en los últimos meses.

La diferencia principal respecto al bob tradicional está en la estructura del corte. Mientras que el bob clásico suele presentar una longitud uniforme y líneas más definidas, el bob a capas incorpora distintos niveles que aportan textura y ligereza.

Este juego de longitudes consigue que el cabello tenga más movimiento y una apariencia mucho más dinámica. El resultado es una melena con mayor volumen visual y un acabado menos rígido.

Precisamente esa sensación de movimiento es una de las claves de su éxito. El cabello parece más abundante, más vivo y con una caída mucho más natural.

Además, las capas ayudan a crear dimensión alrededor del rostro, algo que favorece especialmente a quienes buscan suavizar las facciones y aportar luminosidad a la expresión.

Por este motivo, numerosos estilistas consideran que se trata de uno de los cortes más rejuvenecedores del momento.

Por qué favorece

Con el paso de los años, el cabello suele experimentar cambios visibles. La pérdida de densidad, la falta de volumen o una textura más fina son algunas de las preocupaciones más habituales.

El bob a capas responde precisamente a estas necesidades gracias a su capacidad para generar volumen de forma natural sin necesidad de recurrir a peinados complejos.

Al incorporar diferentes longitudes, el cabello gana cuerpo y movimiento, creando una sensación visual de mayor cantidad.

Este efecto resulta especialmente favorecedor en melenas finas, aunque también funciona muy bien en cabellos ligeramente gruesos que buscan ligereza y definición.

Otro de sus puntos fuertes es que ayuda a suavizar las líneas del rostro. Frente a cortes excesivamente rectos o compactos, las capas aportan dinamismo y restan dureza a las facciones.

El resultado es una imagen más fresca, luminosa y actual que consigue rejuvenecer el aspecto general sin necesidad de cambios drásticos. No es casualidad que cada vez más mujeres opten por este estilo cuando desean renovar su imagen sin perder elegancia ni naturalidad.

Perfecto para el verano

Más allá de su efecto rejuvenecedor, el bob a capas destaca por su versatilidad. Su longitud permite llevar el cabello suelto con un acabado desenfadado, pero también admite diferentes peinados para adaptarse a cualquier ocasión.

Desde ondas suaves con efecto playero hasta semirrecogidos informales o acabados más pulidos para eventos especiales, este corte ofrece múltiples posibilidades sin complicaciones.

Además, se adapta fácilmente a distintos tipos de rostro y estilos personales, lo que explica su popularidad en las peluquerías. Otro de sus grandes atractivos es la comodidad. Al tratarse de una melena de longitud media, resulta fácil de secar, peinar y mantener durante los meses más calurosos del año.

Para conservar el movimiento característico del corte, los expertos recomiendan realizar pequeños retoques periódicos en el salón y utilizar productos que aporten hidratación y textura.

Con estas sencillas pautas, el bob a capas mantiene su forma y conserva ese efecto ligero y favorecedor que lo ha convertido en uno de los cortes estrella de la temporada.