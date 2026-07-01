Sandra Freckled, la diseñadora de los bolsos con nombre de mujer, hechos en Ubrique: "Comencé en una buhardilla"

Hay marcas que nacen de un plan de negocio y otras que surgen de una necesidad casi íntima de crear. La historia de Sandra Freckled pertenece a la segunda categoría, donde hay alma y una historia real.

Mucho antes de que sus bolsos se colaran en las redes sociales y en los armarios de las más estilosas de toda España, Sandra trabajaba en silencio, dando forma a sus primeros diseños en la buhardilla de su tío, un rincón improvisado que acabaría convirtiéndose en el origen de una de las firmas españolas más personales del momento.

Hoy, sus bolsos fabricados artesanalmente en Ubrique y bautizados con nombres de mujer son el sello distintivo de una marca que ha sabido abrirse camino apostando por la calidad, la producción local y un diseño alejado de las modas fugaces.

Su reciente colaboración con Clinique confirma el buen momento profesional de una diseñadora que ha construido su proyecto paso a paso y sin perder su esencia.

Hablamos en exclusiva con Sandra, la diseñadora detrás de los bolsos que se inspira en las mujeres para crear sus colecciones y de cómo llegó a dar el paso para triunfar en la industria.

De Inditex a Milán

Antes de emprender su propia aventura, Sandra Freckled acumuló experiencia en algunos de los entornos más influyentes de la industria. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al Grupo Inditex o la firma Scalpers, donde pudo conocer de cerca el funcionamiento de una de las compañías textiles más importantes del mundo.

Aquella etapa le permitió comprender cómo se desarrolla una colección desde la idea inicial hasta que llega a las tiendas, además de familiarizarse con los ritmos y exigencias de una industria en constante evolución.

Posteriormente amplió su formación en una de las ciudades considerada uno de los grandes templos internacionales de la moda, Milán. Allí descubrió una visión más artesanal del diseño, profundamente vinculada al trabajo manual, la excelencia en los acabados y el valor de los materiales.

La influencia italiana sigue presente en muchas de sus creaciones. Sus diseños combinan líneas depuradas, elegancia atemporal y una clara apuesta por la funcionalidad, tres elementos que han terminado definiendo la identidad de la marca.

La buhardilla donde empezó todo

A pesar de esa sólida formación, los comienzos fueron mucho más "sencillos" de lo que podría imaginarse. La diseñadora nos explica que los primeros pasos de su proyecto tuvieron lugar en la buhardilla de su tío, justo el último año de su carrera de Diseño.

Allí, prácticamente a escondidas, empezó a desarrollar las primeras ideas que más tarde darían forma a la firma Sandra Freckled. Era un proyecto personal que crecía poco a poco, impulsado por la ilusión y la convicción de que existía espacio para una propuesta diferente dentro del mercado de los complementos.

Lo que comenzó como una aventura paralela fue tomando forma hasta convertirse en una marca con personalidad propia. Uno de los elementos que más han contribuido a diferenciarla es la forma de nombrar sus bolsos.

Cada modelo recibe un nombre femenino, una decisión que aporta cercanía y convierte cada pieza en algo más que un simple accesorio. Detrás de cada diseño hay una historia, una inspiración o una actitud que conecta con distintas formas de entender la feminidad.

Artesanía española y Clinique

Si hay algo que define a Sandra Freckled es su apuesta por la fabricación nacional. Todos sus bolsos se elaboran en Ubrique, la localidad gaditana considerada uno de los grandes referentes mundiales de la marroquinería de lujo.

Desde hace décadas, los talleres de esta localidad trabajan para algunas de las firmas más prestigiosas del sector, y la diseñadora quiso que su proyecto estuviera ligado desde el principio a ese saber hacer artesanal.

La elección no es casual. Frente a la producción masiva, la marca reivindica el valor del trabajo manual, los acabados cuidados y los productos pensados para durar. Una filosofía que conecta especialmente con las consumidoras que buscan compras más conscientes y piezas con identidad.

Ese posicionamiento ha llevado a Sandra Freckled a protagonizar colaboraciones cada vez más relevantes. La más reciente ha sido junto a Clinique, una alianza que une dos marcas que comparten valores como la calidad, la atención al detalle y la búsqueda de productos diseñados para acompañar a las mujeres en su día a día.

Manuelita, el bolso de Sandra Freckled en colaboración con Clinique Paz Pineda

"Manuelita", el bolso de edición limitada de Sandra creado junto a Clinique, supone un nuevo impulso para una firma que ha conseguido crecer sin renunciar a sus raíces. A través de su propia web, sandrafreckled o en puntos de venta de El Corte Inglés, podrás encontrar esta increíble colaboración de dos firmas de lujo con alma propia que te harán estar guapa por dentro y por fuera.