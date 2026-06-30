El maquillaje que cuida tu piel: la tendencia coreana creada para cada tono que está revolucionando la belleza

La revolución del maquillaje basada en el K-Beauty Yepoda

Durante años, el maquillaje ha estado asociado a cubrir imperfecciones, unificar el tono o disimular signos de cansancio. No obstante, las tendencias de belleza más actuales apuntan en una dirección muy diferente, la de potenciar la piel natural en lugar de esconderla.

La cosmética coreana que lleva años marcando tendencia en todo el mundo, conocida como la filosofía de la K-Beauty, ha contribuido a cambiar la forma en que entendemos el maquillaje.

Ahora, el objetivo no es conseguir un acabado perfecto e irreal, sino una piel saludable, luminosa y con aspecto descansado.

En este contexto nace The Yepoda Look, una colección de productos híbridos que combina maquillaje y cuidado facial para lograr un efecto buena cara inmediato sin renunciar a los beneficios del skincare.

La propuesta responde a una demanda cada vez más habitual entre las consumidoras: productos que aporten color y luminosidad, pero que al mismo tiempo ayuden a mantener la piel hidratada, nutrida y confortable durante todo el día.

Efecto buena cara

La industria de la belleza vive un momento en el que la naturalidad se ha convertido en la auténtica protagonista y los acabados excesivamente cubrientes han dejado paso a fórmulas ligeras que dejan respirar la piel y potencian su luminosidad natural.

El llamado efecto "glass skin", popularizado por la cosmética coreana, sigue siendo una de las mayores inspiraciones para quienes buscan un rostro más fresco y rejuvenecido.

Precisamente esa filosofía inspira The Yepoda Look, una colección formada por tres productos diseñados para realzar la belleza natural del rostro.

El primero es The Cheek Peek, un colorete ligero que aporta un toque de color saludable a las mejillas mientras contribuye a mejorar la apariencia de la piel.

El segundo es The Glow Getter, una fórmula híbrida entre sérum e iluminador que proporciona hidratación y un brillo sutil capaz de devolver luminosidad a las zonas estratégicas del rostro.

Completa la colección The Gloss Boss, un bálsamo labial que combina nutrición e hidratación con un delicado toque de color para conseguir unos labios más jugosos y saludables.

El nuevo maquillaje que cuida la piel Yepoda

La idea detrás de estos productos es "simplemente" embellecer sin recargar y potenciar la piel en lugar de ocultarla.

Colores para cada tono de piel

Uno de los aspectos más interesantes de la nueva colección es su apuesta por la colorimetría estacional, una tendencia que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a las redes sociales.

Este sistema clasifica los tonos de piel en distintas categorías inspiradas en las estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno) para identificar los colores que mejor armonizan con cada persona.

Siguiendo este principio, The Yepoda Look ofrece una amplia variedad de tonalidades adaptadas a diferentes subtonos.

The Cheek Peek está disponible en seis tonos distintos, mientras que The Glow Getter cuenta con tres opciones y The Gloss Boss con dos versiones diferentes.

El objetivo es facilitar que cada persona encuentre la combinación que mejor encaja con sus rasgos naturales y consiga un resultado favorecedor sin necesidad de conocimientos avanzados de maquillaje.

La tendencia encaja especialmente con quienes buscan un aspecto más fresco y rejuvenecido, ya que elegir tonos adecuados puede aportar luminosidad al rostro y suavizar visualmente los signos de fatiga.

Maquillaje que cuida la piel

La frontera entre cosmética de tratamiento y maquillaje es cada vez más difusa. Cada vez más consumidores exigen fórmulas multifunción capaces de ofrecer resultados estéticos inmediatos sin comprometer la salud de la piel a largo plazo.

Según explica Veronika Strotmann, cofundadora de Yepoda, la intención de la marca ha sido precisamente replantear el papel tradicional del maquillaje.

En lugar de crear productos destinados a cubrir la piel, la firma apuesta por fórmulas que la acompañen y potencien sus características naturales. Además, están formuladas para adaptarse a distintos tipos de piel, incluidas las secas, sensibles, mixtas o grasas.

Todas las referencias de la colección han sido desarrolladas siguiendo la filosofía de la clean K-Beauty y han sido testadas dermatológicamente. La colección está disponible a través de la web de la marca y en puntos de venta seleccionados de Sephora.