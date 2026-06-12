Carmen Lomana, empresaria: "Para un rostro más joven, no uso maquillaje, solo cremas con color y protección solar"

Hablar de Carmen Lomana es hablar de elegancia, estilo y una imagen impecable que se mantiene intacta con el paso de los años. A sus 77 años, la empresaria y colaboradora televisiva sigue presumiendo de una piel luminosa, uniforme y llena de vitalidad, convirtiéndose en una referencia para muchas mujeres que buscan cuidarse sin renunciar a la naturalidad.

Lejos de los tratamientos imposibles o de las rutinas interminables, Lomana apuesta por un ritual de belleza lo más sencillo posible, al menos, para su día a día.

La empresaria y colaboradora elige productos eficaces que aporten resultados visibles y que conviertan el cuidado diario en un auténtico ritual de bienestar.

Una selección de productos pensados para combatir los signos del envejecimiento, mejorar la luminosidad y devolver al rostro ese aspecto descansado que tantas personas buscan.

Un sérum de confianza

El primer paso de la rutina de Carmen Lomana es un sérum formulado para actuar sobre algunos de los principales signos del envejecimiento cutáneo.

Se trata de un tratamiento diseñado para mejorar la firmeza, la elasticidad y la luminosidad del rostro. Su fórmula destaca por incorporar bakuchiol puro, un activo conocido popularmente como el "retinol vegano", que se ha convertido en uno de los ingredientes estrella del cuidado facial por su capacidad para estimular la producción de colágeno sin provocar las irritaciones asociadas a otros compuestos.

Junto a él aparece el ácido ferúlico natural, un potente antioxidante que ayuda a proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres y la exposición ambiental.

Sin embargo, uno de los ingredientes más llamativos de este producto es el extracto de Myrothamnus flabellifolia, una planta conocida como "la planta de la resurrección" debido a su extraordinaria capacidad para sobrevivir en condiciones extremas.

La combinación de estos activos busca mejorar el aspecto de la piel, suavizar arrugas y aportar un efecto revitalizante que devuelve al rostro una apariencia más descansada.

Efecto buena cara sin maquillaje

Uno de los grandes objetivos de cualquier rutina de belleza es lograr una piel uniforme incluso antes de aplicar la base de maquillaje. Para ello, Carmen Lomana recurre a un producto multifunción que actúa como prebase perfeccionadora y tratamiento facial al mismo tiempo.

El K-Bioferment Advanced Primer Instant Blur Cover Up está formulado para difuminar visualmente los poros, suavizar la textura de la piel y mejorar la duración del maquillaje. Además, ayuda a controlar los brillos y aporta un acabado luminoso que favorece especialmente a las pieles maduras.

Su fórmula incluye ingredientes inspirados en la cosmética asiática, como extracto de centella asiática, ectoína y hongo reishi, conocidos por sus propiedades calmantes y antioxidantes.

El resultado es una piel con un aspecto más uniforme y un acabado natural que permite incluso prescindir del maquillaje en los días en los que se busca un efecto más ligero.

Mirada más descansada

El contorno de ojos es una de las zonas que primero refleja el cansancio y el paso del tiempo. Bolsas, ojeras y pequeñas arrugas suelen concentrarse alrededor de la mirada, por lo que se ha convertido en una de las áreas que más atención recibe dentro de las rutinas antiedad.

Entre los productos favoritos de Carmen Lomana destaca K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes, un tratamiento diseñado para mejorar el aspecto de esta delicada zona.

Su fórmula incorpora cafeína y extracto de alcachofa, dos ingredientes que ayudan a favorecer el drenaje y reducir la apariencia de las bolsas. También contiene niacinamida, uno de los activos cosméticos más populares de los últimos años gracias a su capacidad para mejorar la textura de la piel, unificar el tono y reforzar la barrera cutánea.

El objetivo es conseguir una mirada más fresca, luminosa y descansada, incluso después de jornadas intensas o de noches con pocas horas de sueño.

Efecto 'no makeup'

El último paso de la rutina de Carmen Lomana busca precisamente uno de los acabados más deseados actualmente: parecer maquillada sin que se note. Para ello utiliza una DD Cream multifunción que combina hidratación, corrección y protección solar en un solo producto.

Esta, además, ayuda a unificar el tono, minimizar visualmente los poros, aportar luminosidad y suavizar la apariencia de pequeñas arrugas. Además, incorpora protección frente a la radiación solar, un factor fundamental para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

Entre sus ingredientes destacan diferentes extractos botánicos, péptidos y activos inspirados en la biotecnología cosmética que buscan mejorar la calidad de la piel de forma progresiva.

La tendencia actual apuesta cada vez más por este tipo de productos ligeros que permiten lucir una piel fresca y natural, alejándose de las bases de maquillaje pesadas que pueden marcar más las líneas de expresión y la rutina de Carmen Lomana refleja precisamente esa filosofía.