Lisa Arguedas, maquilladora: "Para que la máscara de pestañas dure más tiempo, tienes que aplicar primero polvo traslúcido"

Tenemos que admitirlo: si tuviéramos que quedarnos con un solo producto del neceser para salvarnos la cara un lunes por la mañana, la máscara de pestañas ganaría por goleada. Tiene ese efecto "buena cara" inmediato capaz de abrir la mirada, disimular el cansancio y hacernos parecer mucho más despiertas incluso cuando apenas llevamos maquillaje.

De hecho, cualquier experta en belleza te confirmará que unas pestañas bien trabajadas cambian por completo la expresión del rostro.

Sin embargo, aunque la teoría nos la sabemos de memoria, la práctica a veces se complica. Intentas que queden perfectas y, a las pocas horas, aparecen los temidos grumos, las manchitas en la ojera o esas molestas partículas negras que caen en la mejilla arruinándolo todo.

A esto se suma el temido efecto "oso mapache" a mitad del día y esa pérdida de curvatura que tanto nos ha costado conseguir frente al espejo.

Esta situación tan común suele deberse a pequeños errores que cometemos sin darnos cuenta durante la aplicación.

Por suerte, la maquilladora Lisa Arguedas ha compartido en redes una serie de trucos que están cambiando por completo la forma de trabajar la mirada, demostrando que es posible conseguir unas pestañas infinitas, elevadas y resistentes usando simplemente los productos que ya tenemos en casa.

Cómo rizar tus pestañas

Según explica Lisa Arguedas, uno de los principales enemigos del rizo es la humedad. Aunque muchas personas piensan que el problema está en la máscara de pestañas, la maquilladora insiste en que, en realidad, la clave está en preparar correctamente la zona antes de empezar.

Por eso, el primer paso de su técnica consiste en aplicar una pequeña cantidad de polvo traslúcido sobre las pestañas utilizando una brocha de pelo suelto. En su caso, ella emplea los Easy Bake Loose Baking & Setting Powder, de Huda Beauty, un indispensable también en mi neceser.

La función de este gesto es absorber cualquier resto de humedad procedente del skincare, del corrector o incluso de la grasa natural del párpado. Ese exceso de hidratación hace que el rizo se deshaga mucho más rápido, algo parecido a lo que ocurre cuando el cabello recién rizado entra en contacto con el agua.

El polvo traslúcido actúa como una barrera que mantiene la pestaña más seca y ligera, permitiendo que conserve mejor la curvatura durante horas.

Además, Lisa recomienda utilizar ese mismo polvo sobre el rizador antes de usarlo. Aunque pueda parecer un detalle mínimo, asegura que ayuda a mejorar el agarre y evita que las pestañas resbalen dentro de la herramienta.

Sin embargo, no todo son productos ajenos a nosotras, sino que la maquilladora insiste en que la colocación del rizador es fundamental.

Lo importante no es hacer movimientos repetitivos hacia arriba, sino introducir bien todas las pestañas, presionar ligeramente contra el párpado y mantener la presión entre cinco y diez segundos.

Además, y aunque muchas veces no le damos importancia, si tus pestañas nunca quedan tan curvadas como te gustaría, es posible que el problema no esté en la máscara sino en el propio rizador.

Utilizar una herramienta que no se adapte bien a la forma del ojo puede hacer que el rizo dure menos tiempo e incluso que algunas pestañas queden fuera durante el proceso. Algunos de los más famosos son el de Shiseido o el de Tarte.

Cómo aplicar la máscara de pestañas

Llega la hora de aplicar el producto y uno de los errores más comunes, según explica, es aplicar la máscara desde la raíz con demasiada cantidad de producto. Ahí es donde muchas pestañas pierden inmediatamente el rizo.

La maquilladora recomienda empezar desde medios a puntas con movimientos suaves en zigzag, evitando tocar demasiado la base. De esta forma, el peso de la máscara no aplasta la curvatura que acabamos de crear.

Otro detalle interesante es que Lisa desmonta la idea de que solo las máscaras waterproof mantienen el rizo. "La técnica importa mucho más que la fórmula", confiesa.

De hecho, utiliza primero una máscara convencional para demostrar que el efecto se puede conseguir sin necesidad de productos resistentes al agua.

Imagen de ilustración.

Después, únicamente añade una pequeña cantidad de máscara waterproof en la raíz para aportar definición y fijación extra sin endurecer demasiado la pestaña.

La razón por la que este truco funciona está relacionada con la textura de las fórmulas waterproof. Al ser más resistentes a la humedad, ayudan a mantener la estructura de la pestaña elevada durante más tiempo.

Aplicadas solo en la base, crean un efecto de mayor densidad sin apelmazar ni quitar movimiento. Además, al concentrar el producto únicamente en esa zona, el acabado resulta mucho más limpio y natural.

Lisa también comparte varios gestos que ayudan a evitar manchas y exceso de producto. En las pestañas inferiores, por ejemplo, recomienda trabajar con mucha menos cantidad y evitar los movimientos exagerados del cepillo, ya que suelen dejar depósitos irregulares que terminan ensuciando la ojera.

Para dar profundidad a la mirada, utiliza además una sombra marrón muy pegada a las pestañas inferiores, creando un efecto visual más suave y sofisticado que el negro intenso.

Otro de los pasos que considera imprescindibles es aplicar lápiz negro en la línea de agua superior. Aunque es un gesto muy discreto, consigue que las pestañas parezcan más densas desde la raíz y crea la ilusión de una mirada mucho más intensa sin necesidad de añadir más capas de máscara.

La maquilladora termina el look con un toque de brillo estratégico en el lagrimal y en pequeños puntos de luz alrededor del ojo. Este tipo de acabados reflectantes ayudan a potenciar el efecto de mirada descansada y luminosa, especialmente cuando se combinan con unas pestañas elevadas y bien separadas.