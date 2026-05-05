Fotoprotección oral: qué son y cómo funcionan las cápsulas que preparan la piel desde el interior para la exposición solar

Al meter la mano en el bolso es habitual tocar todo menos aquello que se va buscando. Mientras se intenta alcanzar las llaves con urgencia, aparece la cartera, el paquete de chicles, los pañuelos o la bruma solar. Esta última, fiel compañera en los próximos meses de la crema, sticks y demás formatos para combatir los posibles daños del astro rey.

Sin embargo, este año el kit de supervivencia ante la radiación no sólo se encuentra en bolsos y neceseres. También se halla en esos lugares frescos y secos en los que se recomienda tener alimentos y medicinas. Ahora, además, se instalan en ese espacio las cápsulas solares.

Se trata de unos suplementos alimenticios que actúan como complemento a la protección tópica. No obstante, es una propuesta cuyo uso aún no está demasiado extendido en la población.

Según los datos que arroja el Observatorio Heliocare by Cantabria Labs sobre los Hábitos al Sol en España, el 62% de los participantes en las encuestas sigue sin saber que existen este tipo de alternativas.

Sin embargo, la cifra ha mejorado respecto al año anterior, que era de un 69%. Igualmente, el número de la gente que la conoce y consume ha aumentado en un 9%.

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¿Cómo funcionan este tipo de opciones? Sencillo. En este caso, a diferencia de las líneas que se aplican directamente sobre la piel, no actúan como una armadura externa, sino que lo hacen desde dentro del organismo

Se encargan de inyectar una dosis masiva de antioxidantes en las células. ¿Qué sentido tiene esto? Cuando el sol toca la tez, genera unas moléculas dañinas llamadas radicales libres. Estas oxidan y envejecen la piel. Lo que hacen estos productos es neutralizar esos daños antes de que se generen siquiera. Además, refuerzan las defensas naturales y reparan el ADN celular.

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No obstante, estas propuestas no tienen razón de ser en solitario. Su acción es, como su definición indica, la de un complemento. Es decir, la alternativa tópica siempre ha de estar presente.

Y, como apunte, como hoy en día no para de insistirse —de forma más que justificada— en la reaplicación, es fundamental preocuparse de que la bruma se rocíe de forma adecuada y en la cantidad necesaria.

En estos casos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no haga viento, ya que el producto puede no adherirse al rostro como debiera.

Por otra parte, también es habitual confundir lo que hacen las cápsulas con los suplementos de vitamina D. Esta es una hormona que el cuerpo fabrica al recibir radiación. Tomarla de forma extra sirve para reponer lo que no se está produciendo por la exposición.

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Los fotoprotectores orales utilizan antioxidantes para neutralizar el estrés que el sol provoca en las células, evitando que la piel se oxide o envejezca prematuramente. En resumen: la vitamina D alimenta una función interna y las cápsulas que aquí se mencionan entrenan el órgano para que el sol no lo destruya.

Por otro lado, una duda también muy usual es cuándo hay que comenzar a tomar esta alternativa para que empiece a hacer efecto. Según comentaron los expertos de Cantabria Labs en la presentación de su observatorio, actúa de forma casi inmediata. No hay que estar incluyéndola en la rutina una semana antes para notar sus efectos.

Fotoprotección oral: qué son y cómo funcionan las cápsulas que preparan la piel desde el interior para la exposición solar

Y en cuanto a la posología —qué dosis hay que tomar y cada cuánto— lo idóneo es seguir las indicaciones de cada producto. Y, como de costumbre, en caso de duda, acudir al asesoramiento de un experto, ya sea este un dermatólogo o un farmacéutico.

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Sin embargo, como se destacaba antes, su uso en ningún caso equivale al de las lociones. Y, por supuesto, tomar una cápsula no es sinónimo de exponerse sin medida. La radiación ultravioleta sigue incidiendo, por lo que el daño, a pesar de que el cuerpo esté más preparado, se va a seguir dando.

Aquí la clave está en sumar, no en sustituir. Se trata de un paso más en la rutina. Al igual que se han ido añadiendo diferentes pautas en la preparación de la piel —al inicio de la mañana y antes de ir a dormir—, o se habla de suplementos de magnesio o de shots de colágeno, en la ecuación también entrarían estas cápsulas.

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Al mismo tiempo cabe mencionar la palabra constancia. Aunque su acción antioxidante arranca desde la primera toma, el beneficio es más evidente cuando se mantiene de forma continuada, especialmente durante los meses de más exposición. En esta conversación, los gestos puntuales carecen de sentido.

De este modo, el cuidado de la piel, y por ende de la salud en general, lo ocupa e invade todo: desde el rostro, tiñiéndolo de un blanco que cada vez se funde más fácilmente con la piel, hasta el tocador, el neceser, el bolso. Y, por qué no, esos cajones que se revisan cada mañana antes de tomar el desayuno.