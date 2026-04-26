Cómo cuidar la barrera cutánea, el escudo natural de la piel que la protege de agresiones externas

Foto de una chica con una piel jugosa y de aspecto natural. Foto de Fleur Kaan en Unsplash

Echar la vista atrás en cuestiones de belleza supone abrir un neceser que se alimentaba de sombras para dar vida a potentes ahumados —incluso siendo de día—; máscaras de pestañas transparentes y bases matificantes que a veces hacían match con el tono de labios.

Todo esto ha vuelto gracias a las tendencias. De manera transformada, eso sí.

Sin embargo, si hay algo que no se tenía demasiado en mente hace 10 o 15 años y que ahora es una cuestión troncal en el mercado de la belleza, es, sin duda, el cuidado de la piel. La protección de la misma.

Es algo que se afirma gracias a la cantidad de contenido al respecto que puebla las redes, pero los informes también hablan.

El pasado jueves 23 de abril, STANPA, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, presentó su cuarta Radiografía de la Industria Cosmética y del Perfume y los números no dejaron lugar a dudas.

De acuerdo a lo que contó Óscar Mateo, el director de Conocimiento y Estudios de Mercado de la institución, en 2020 hubo un punto de inflexión por parte del consumidor.

Foto de una mujer aplicándose un producto de cuidado de la piel. Foto de Nataliya Melnychuk en Unsplash

¿Qué sucedió? Este cambió de registro y su viraje se dirigió a la salud y bienestar dentro de este sector.

Es decir, ya no sólo importa eso de estar guapa o lograr adaptar todas las tendencias a la estética de cada cual, sino que también resultan fundamentales los cuidados y la protección.

En estos seis años desde que se produjese ese cambio de tornas, multitud de palabras se han apoderado de las conversaciones en el entorno beauty. Una de ellas es la barrera cutánea.

Las claves

Estos términos no son nuevos, simplemente se comienzan a popularizar. Lo que marca la diferencia entre saber qué hacer y qué no —o en qué invertir y en qué no— es estar bien informada. Para ello, nada mejor que contar con el criterio de los profesionales.

"La barrera cutánea es la capa más externa de la piel y está implicada en funciones tan importantes como mantener la hidratación cutánea, proteger frente agresiones externas —bacterias, agentes irritantes o contaminantes— o regular la sensibilidad de la piel", explica la doctora Mayte Truchuelo, dermatóloga en el Hospital Universitario San Rafael de Madrid, Miembro de la AEDV y del equipo médico de Cantabria Labs.

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"Cuando está en buen estado, también aporta una protección química —lípidos y manto lipídico— e inmunológica. Además, si está sana, tiene un microbioma —conjunto de microorganismos que viven de forma natural sobre la piel— que ayuda a proteger frente a agresiones externas", añade la experta.

Teniendo sus últimas aclaraciones en cuenta, la conclusión es clara, ¿qué sería lo idóneo para mantenerla a salvo y que así cumpla su función?

Según la especialista, son esenciales productos emolientes y humectantes que favorezcan la producción de los lípidos que se mencionaban antes.

"Estos disminuyen la pérdida de agua hacia el exterior e incrementan la hidratación también desde el interior —la dermis—", continúa Truchuelo.

Por otra parte, también habla de cómo rebajan la penetración de agentes irritantes, alérgenos y la inflamación.

"Con todo ello también se evitan determinadas enfermedades como la dermatitis, la psoriasis y la rosácea, entre otras", aclara.

Pautas en la rutina

Cada vez que un nuevo concepto aflora, el miedo se instala en el aseo y en el bolsillo. En efecto, esa balda no puede soportar un sérum más y la cuenta bancaria mira ya de soslayo.

Pero, tranquilidad, es relativamente sencillo incluir productos que cuiden de la barrera cutánea en la skin care routine.

De hecho, muchos de los que ya se han convertido en habituales en los tocadores funcionan a la perfección para ello.

No obstante, como siempre, ante cualquier problema de la piel o para establecer unas pautas de cuidados de este tipo, lo mejor es consultar con profesionales.

Lo idóneo es que todo eso que se aplica a primera hora de la mañana y antes de dormir responda a una recomendación personalizada.

"Para un correcto cuidado de la barrera cutánea escogeremos agentes hidratantes y antiinflamatorios como el ácido hialurónico o la niacinamida", asegura la doctora Mayte Truchuelo.

Y explica que, además, la primera funciona como antioxidante, "por lo cual su uso durante el día ayuda a proteger frente a las agresiones externas de nuestro día a día".

Por supuesto, en la lista de consejos, es esencial que aparezca el uso de fotoprotección.

"Es algo que indicaremos de forma personalizada según las necesidades de cada piel. En primavera y verano será fundamental para evitar quemaduras, que es una de las agresiones más negativas que puede sufrir la barrera cutánea", asegura.

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En el apartado nocturno aparecen los activos hidratantes que ayudan a esa función de barrera, "pero que tengan también actividad de estimulación dérmica como el ácido hialurónico o los factores de crecimiento".

Los nuevos términos y los intereses del público son sintomáticos de que la belleza ya no se mide sólo en el espejo. Ahora, el mejor indicador es, sin duda, cómo se encuentra la tez.

Por fin llega una tendencia que no caduca —dedos cruzados— y que se preocupa por ir más allá de la inmediatez.

Estas rutinas y nuevos hábitos, preocupaciones, trascienden esa superficialidad que siempre se asocia a este tipo de cuidados. Hoy, en el neceser no se cuela únicamente el producto de moda, también lo hace la investigación.