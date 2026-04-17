Vicky Martín Berrocal lanza su nuevo perfume, 'Flamenco': "Mi objetivo es acompañar a las mujeres desde otro lugar"

La vida de Vicky Martín Berrocal está rodeada de mujeres. Así lo cuenta ella. Su madre Victoria Martín Serrano, su hermana Rocío Martín Berrocal y su única hija, Alba Díaz. Todas ellas no solo forman el equipo de lo que todos conocemos como "Las Berrocal", sino que la acompañan e inspiran en su día a día.

A su alrededor siempre ha estado presente una idea clara de fuerza femenina, de apoyo mutuo y de identidad compartida. Ese entorno ha sido clave para construir no solo su trayectoria personal, también su universo creativo porque, como ella misma reconoce, el impulso de las mujeres ha sido determinante en cada paso que ha dado.



"El éxito de todo lo que he construido solo es posible gracias al apoyo que desde hace 20 años recibo de la mujer", asegura. Y en esa línea nace Vicky Essence, un proyecto que busca traducir todo ese agradecimiento en algo tangible, en una forma de acompañar, emocionar y conectar desde otro lugar.

No es su primer negocio, ni mucho menos. Sin embargo, sí es el más íntimo y conceptual. El pasado jueves 16 de abril presentó 'Flamenco', una edición limitada inspirada en la emoción y la cultura andaluza que marca un nuevo capítulo en su firma de fragancias.

Un perfume que nace de la emoción

Lejos de entender el perfume como un simple complemento, Vicky Martín Berrocal ha construido con Vicky Essence un universo donde la fragancia se convierte en identidad.

La diseñadora, que lleva más de dos décadas vinculada a la moda, da ahora un paso más en su trayectoria con una propuesta que va más allá de lo estético y se adentra en lo emocional.

El origen de esta idea se remonta a una experiencia concreta durante su carrera. Durante la creación de un vestido para una figura del cine, Vicky sintió que, pese a su perfección técnica, faltaba algo esencial. La solución llegó a través del perfume.

Fue entonces cuando decidió aplicar una fragancia sobre la prenda, un gesto sencillo que transformó por completo el resultado. Aquello le hizo comprender que el perfume no acompaña el look, sino que lo define, que aporta una dimensión invisible pero decisiva.

Así nació en 2018 Vicky Essence, de la mano de Nuvaria, inicialmente como un proyecto ligado al concepto de perfume de celebrity. Con el tiempo, la marca ha evolucionado hacia una identidad propia, más sólida y con vocación internacional, apoyada en una narrativa emocional que sitúa a la mujer en el centro.

Imagen de la nueva fragancia de Vicky Martín Berrocal, 'Flamenco'.

En esta nueva etapa, la firma reorganiza su universo en colecciones que responden a diferentes formas de sentir y vivir. Desde propuestas que celebran la feminidad hasta líneas que conectan con la naturaleza o con los recuerdos, cada fragancia se plantea como una experiencia.

Su enfoque conecta con una idea clara: acompañar a la mujer en su día a día desde un plano más profundo. Vicky insiste en que cada creación debe tener sentido, debe emocionar, debe dejar huella, una idea que precisamente explica su idea de "trascender lo material".

En ese camino, la marca no solo crece en concepto, también en estructura. El rebranding impulsa su expansión internacional con presencia en mercados como Italia, Turquía, Austria, Estados Unidos o Latinoamérica, al tiempo que amplía su universo hacia nuevas categorías como el cuidado corporal o el hogar.

Todo ello bajo el sello del "Made in Spain", que reivindica como sinónimo de creatividad y sofisticación.

El lanzamiento de 'Flamenco' simboliza precisamente ese momento de evolución. La fragancia, concebida como una edición limitada, recoge la esencia de Sevilla y de la tradición flamenca para traducirla en un lenguaje olfativo lleno de carácter.

Notas de melocotón, mandarina y cereza aportan frescura, mientras la flor de tiaré, la ciruela y la magnolia introducen elegancia. El cierre, con caramelo, malvavisco y sándalo, deja una sensación cálida y duradera que busca permanecer en la memoria.

Imagen del proceso creativo de Vicky Essence.

Más allá del producto, este lanzamiento refuerza la idea de que Vicky Essence es un proyecto con propósito. Una extensión natural de la trayectoria de la diseñadora, que encuentra en el perfume una nueva forma de expresión.

Ese recorrido empresarial también se apoya en una base sólida. Su sociedad White and Brilliant SL, vinculada al negocio de la moda, ha alcanzado cifras récord con una facturación de 5,26 millones de euros en 2024, consolidando un crecimiento sostenido en los últimos años.

La estrategia, en colaboración con perfiles como Alfonso Vivancos, ha permitido combinar visión comercial y creatividad, impulsando marcas como Victoria Colección o la propia Vicky Essence.

Todo ello sitúa a Vicky Martín Berrocal no solo como diseñadora, sino como una empresaria consolidada que continúa ampliando su universo.