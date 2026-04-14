El médico estético José Luis Barbosa explica la clave de los tratamientos de exosomas en el cuidado de la piel

SkinClinic es, sin duda, una de las marcas de dermocosmética más revolucionarias del panorama español por su constante innovación, el rigor científico de sus formulaciones y su compromiso con ofrecer resultados visibles y seguros para todo tipo de piel.

Y esto no es casualidad, ya que está formado por un equipo de profesionales, médicos y científicos que hacen esto posible. Entre ellos, José Luis Barbosa, médico estético experto en cuidado de piel que ha ofrecido una entrevista a Magas.

Además, desde SkinClinic han querido tener un detalle con nuestras lectoras, sorteando 3 packs de su gama de exosomas. ¿Quieres conseguirlo? ¡Dale al botón de abajo!

¿Cómo definiría de forma sencilla qué son los exosomas y por qué cree que están cobrando tanto protagonismo en dermatología y medicina estética?

Si tuviéramos que explicarlo de forma sencilla, diría que son los sistemas de comunicación de nuestras células. Se trata de pequeñas vesículas que transportan información biológica (proteínas, lípidos y material genético) y permiten que unas células 'hablen' con otras.

Bodegón de la Gama de exosomas de SkinClinic que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida por SkinClinic

Lo fascinante es que, aplicados a la piel, nos permiten ir un paso más allá del cuidado tradicional. Ya no se trata sólo de aportar activos, sino de influir en cómo la piel se comporta y se repara a sí misma. Ese cambio de paradigma es lo que explica su creciente protagonismo en dermatología y medicina estética.

¿En qué se diferencian de otros tratamientos regenerativos?

La diferencia fundamental está en la complejidad y la inteligencia de la señal. Tratamientos como el PRP o los péptidos aportan estímulos concretos y muy útiles, sin duda. Sin embargo, los exosomas actúan como vehículos de información mucho más completos, capaces de modular distintos procesos celulares de forma coordinada.

Desde un punto de vista clínico, es como pasar de intervenir en una función específica a influir en el sistema global de regeneración de la piel.

Cuando un paciente incorpora tratamientos con exosomas en su rutina de cuidado de la piel, ¿cuáles diría que son los principales beneficios visibles que puede esperar?

Los resultados más habituales son una piel más luminosa y uniforme, la mejora de la firmeza y la elasticidad y una mayor capacidad de recuperación.

Pero más allá de lo visible, lo relevante es que la piel adquiere un estado más equilibrado. Es decir, funciona mejor, y eso se traduce en un aspecto más saludable y duradero.

Dentro de una rutina diaria, ¿en qué momento recomienda aplicar un producto con exosomas para que sus beneficios se noten al máximo?

La clave está en la estructura y la constancia. En SkinClinic recomendamos una rutina en tres pasos: limpieza, una activación con un sérum de alta carga regenerativa y un tratamiento con crema de día o de noche.

Esta secuencia permite que la piel reciba la señal biológica de forma continua. En medicina estética, la repetición y la coherencia son tan importantes como el propio activo.

¿Hay una edad a partir de la cual le parece especialmente interesante introducir exosomas?

No hay una edad fija, pero un momento adecuado puede ser cuando la piel empiece a mostrar signos de pérdida de calidad: menor densidad, fatiga, primeras arrugas... Generalmente a partir de los 30 años.

¿Y en qué situaciones no los recomendaría?

Por ejemplo cuando se sufren infecciones activas, inflamación no controlada o alergias a componentes específicos. Por eso el criterio médico sigue siendo fundamental: no todos los tratamientos son adecuados para todos los momentos.

¿Qué es lo que realmente distingue a los exosomas de Skinclinic frente a otras marcas?

Nuestra diferencia radica en la tecnología Exocell-Longevity. Este desarrollo nos permite trabajar tres aspectos esenciales: estabilidad, eficiencia y reproducibilidad, ya que no hablamos sólo de un producto, sino de un enfoque basado en biología cutánea aplicada.

¿Hay sinergias especiales entre los exosomas de Skinclinic y otros productos de la marca que suela recomendar juntos?

Sí, y son especialmente interesantes. Los exosomas actúan como moduladores, preparando la piel para responder mejor a otros tratamientos. Por eso pueden combinarse con vitamina C, para potenciar la luminosidad.

También con retinoides, para estimular la renovación, lo que permite construir rutinas más completas, eficaces y, sobre todo, mejor toleradas.

Mirando al futuro, ¿hacia dónde cree que va a evolucionar la medicina estética regenerativa con exosomas en los próximos años?

Hacia una idea muy clara: menos intervención y más inteligencia biológica. El objetivo ya no es transformar, sino optimizar. Mejorar la calidad de la piel respetando su identidad.

En este contexto, los exosomas representan una de las herramientas más prometedoras, porque permiten trabajar de forma personalizada y respetuosa con los mecanismos naturales del organismo.

Para una lectora que ha escuchado este término por primera vez, ¿qué tres ideas clave le gustaría que se lleve después de leer la entrevista?

Me gustaría resumirlo en tres conceptos. Los exosomas son sistemas de comunicación celular, no activos convencionales. Su función es ayudar a la piel a regenerarse y autorregularse. Y, por último, su eficacia depende del rigor científico y de la calidad de la formulación.

En SkinClinic trabajamos, precisamente, con ese compromiso: unir ciencia, innovación y naturalidad para conseguir resultados visibles, pero también coherentes con la biología de cada piel.

En la Comunidad de Magas estamos sorteando 3 packs completos de la rutina de exosomas de SkinClinic ¿Quieres probarla? Únete aquí y... ¡suerte!