Los mejores productos para maquillar los ojos y rejuvenecer la mirada: son fáciles de usar y duran todo el día

Que la mirada es uno de los focos principales del rostro es algo que sabemos desde hace siglos. Ya en el Antiguo Egipto, alrededor del 6000 a.C., hombres y mujeres delineaban sus ojos con kohl —una mezcla de galena, cenizas y almendras quemadas— no solo por estética, sino también para proteger la vista del sol y, según creían, ahuyentar los malos espíritus.

Con el paso del tiempo, el maquillaje de ojos ha ido evolucionando, pero su objetivo sigue siendo el mismo: intensificar la mirada, aportar armonía al rostro y realzar la expresión. Unas pestañas bien definidas, una sombra que ilumine o un delineado que enmarque bien el ojo pueden cambiar por completo el rostro.

Sin embargo, no siempre es tan fácil como parece. Un trazo demasiado marcado, una textura que se acumula en los pliegues o un producto que no aguanta la jornada pueden endurecer las facciones y sumar años. Y aquí es donde entra en juego un factor clave del que cada vez se habla más: la importancia de elegir bien los productos.

Precisamente para hacerlo más sencillo, desde Magas hemos preparado una selección de nuestros favoritos —y algunos que ya están en la wishlist— para mejorar cualquier maquillaje de ojos y, sobre todo, hacerlo más sencillo para todos.

Barra de glaseado de gelatina de cristal, SHEGLAM

En mi wishlist beauty no pueden faltar los productos que prometen transformar un look en segundos, y la Barra de glaseado de gelatina de cristal de SHEGLAM es justo eso.

Este tipo de fórmulas gel-cremosas se han ganado un lugar especial en los neceseres porque aguantan muy bien en el párpado y tienen ese efecto glow que realza cualquier maquillaje sin esfuerzo.

La clave de su encanto está en su versatilidad: basta con aplicar, difuminar si buscas un acabado más sutil o añadir capas si prefieres un resultado más llamativo.

Barra de glaseado de gelatina de cristal, SHEGLAM

Esta barra no se limita solo a los párpados, sino que puede utilizarse como iluminador en otras zonas del rostro, aportando luz y dimensión donde más lo necesites. SHEGLAM ofrece este producto en hasta diez tonos, lo que permite adaptarlos a diferentes estilos y ocasiones. Todo ello por un precio de 7,99 €.

Combinado con una buena máscara de pestañas, el look está listo al instante; y si quieres ir un paso más allá, un delineado bien definido lo eleva todavía más. Para continuar con la marca, uno de sus bestsellers es el Wing It Duo-Negro (4,49 €).

Este delineador no solo cuenta con una punta tradicional para trazos precisos, sino que en el otro extremo incorpora un sello con forma de ala pensado para conseguir el rabillo perfecto en cuestión de segundos. Todo ello, en una fórmula waterproof.

FLUFF & FIX BROW WAX, Sephora

Es imposible hablar de un maquillaje de ojos sin centrarnos en las cejas, un elemento fundamental que enmarca, equilibra y realza todo el rostro.

Tras probar un sinfín de productos para fijarlas, hay uno que se ha convertido en mi favorito: el Fluff Fix Brow Wax de Sephora Collection.

Esta cera texturizante y fijadora no solo aporta forma y definición, sino que lo hace sin dejar residuo ni sensación pegajosa.

FLUFF & FIX BROW WAX, Sephora.

Al aplicarla, los vellos se deslizan fácilmente y se mantienen en su sitio todo el día, incluso en climas más cálidos, de hecho, las cejas me han aguantado perfectas incluso yendo al gimnasio.

El acabado es natural, con volumen y movimiento, sin rigidez excesiva. Es el producto que no paro de recomendar, no solo por su calidad, sino también por su precio: 13,99 €.

Fine Linez, Fenty Beauty

Es imposible hablar de un maquillaje de ojos sin hablar de un buen eyeliner, y el Fine Linez Eyeliner Gel Waterproof de Fenty Beauty llega dispuesto a convertirse en un básico de tu neceser.

Fenty ha conseguido posicionarse como una de las marcas más populares de la actualidad, y con este gel eyeliner no solo busca facilitar la técnica, sino ofrecer duración toda la jornada sin retoques.

Fine Linez, Fenty Beauty.

Su fórmula en gel se desliza con suavidad, permite trazos precisos y queda perfectamente fijada al instante, resistiendo humedad y largas horas sin correrse.

Tanto si prefieres un delineado clásico, fino y elegante, como un cat eye más intenso y dramático, este eyeliner se adapta a tu estilo con facilidad.

Está disponible en hasta diez tonos distintos, lo que te permite jugar con looks clásicos, intensos o más creativos según tu estilo y preferencia en ese mismo instante. Todo por un precio de 25,00 €.

Lash Sensational Sky High, Maybelline

He perdido la cuenta de los años que llevo utilizando la Lash Sensational Sky High de Maybelline New York. Es una de esas máscaras de pestañas que, cuando entran en tu rutina, se queda para siempre.

Su cepillo flexible alcanza incluso las pestañas más cortas, las separa con precisión y aporta longitud sin apelmazar. Todo ello, teniendo en cuenta que dura intacta todo el día y mantiene la curvatura con muy buena fijación.

Personalmente, suelo combinarla con rizador de pestañas para un efecto más marcado, pero incluso cuando no lo he tenido a mano, ha sido capaz de elevarlas y encorvarlas con facilidad.

Lash Sensational Sky High, Maybelline.

Mi tono por excelencia es el negro, un clásico que nunca falla, aunque la gama incluye hasta seis tonos más para quienes buscan dar un giro a su maquillaje de ojos. El precio es de 8,95 €.

Porque unas buenas pestañas pueden transformar cualquier look al instante, incluso cuando decides no llevar nada más. Un básico infalible que confirma que, a veces, un solo producto basta para verte (y sentirte) guapa.

Daily Duo Eyeshadow, Catrice

Las sombras de ojos de Catrice son de las que más recomiendo cuando alguien me pide opciones buenas, bonitas y asequibles.

Tienen una calidad sorprendente por su precio, pigmentan muy bien y sus formatos compactos hacen que sean perfectas para llevar siempre encima, ya sea en el bolso o de viaje.

Daily Duo Catrice.

En el caso del Daily Duo Eyeshadow, la combinación está pensada para crear looks completos sin complicaciones.

El tono marrón es ideal para profundizar la cuenca del párpado y aportar definición, mientras que la sombra luminosa añade luz en el lagrimal o en el centro del párpado, aportando frescura y un efecto rejuvenecedor inmediato.

Un dúo versátil que funciona tanto para el día a día como para maquillajes más trabajados. Además, está disponible en tres combinaciones de tonos por solo 4,49 €.

Luminous Matte Liquid Concealer, Huda Beauty

Aunque no es un producto de ojos como tal, es imprescindible para conseguir que la zona quede perfecta, así que me es imposible no recomendarlo.

Hablamos del Faux Filter Luminous Matte Concealer de Huda Beauty, un corrector que se ha ganado un lugar fijo en mi neceser: he comprado decenas y siempre procuro tener un recambio por si se me gasta, porque ya no sé vivir sin él.

Corrige con eficacia las ojeras, aguanta el paso de las horas y, en mi caso, no me reseca la zona del contorno, algo que valoro muchísimo.

Luminous Matte Liquid Concealer, Huda Beauty

Cuando uso sombras, este corrector es uno de esos pasos clave: ayuda a unificar el tono, eliminar residuos y crear una base impecable para que los colores se vean más vibrantes y limpios.

Es uno de esos productos que, una vez empiezas a usar, no quieres dejar de lado, porque marca una diferencia real en el acabado del maquillaje de ojos y en la luminosidad general del rostro. El precio es de 32,00 €.

Designing liquid eyeliner, Sensai

Es uno de mis eyeliners favoritos. Aunque mi técnica preferida siga siendo con productos en gel —que me encanta difuminar— este Designing Liquid Eyeliner de Sensai se ha ganado un hueco fijo en mi neceser.

Su fórmula líquida aguanta todo el día, incluso en esos días largos en los que voy al gimnasio y no he tenido tiempo de desmaquillarme.

Liquid Eyeliner, Sensai

Lo mejor es lo intuitivo que resulta: su aplicador permite un trazo fluido y constante, tan sencillo de usar que cualquiera podría hacerse un delineado perfecto con él, desde un trazo fino clásico hasta un cat eye más definido.

Un básico elegante y fiable que demuestra que, cuando la fórmula y el diseño trabajan en armonía, el eyeliner puede convertirse en uno de los aliados más sólidos de cualquier rutina de maquillaje de ojos. Por 31 €.

EyeLift Max, Pixi

Igual que la barra de Sheglam, esta sombra de ojos de Pixi Beauty — EyeLift Max es una auténtica maravilla para mejorar cualquier look.

La uso siempre, tanto en esos días en los que quiero un maquillaje más arreglado como en los que busco algo rápido y sin complicaciones.

Su fórmula se queda fija en el párpado sin moverse, lo que la convierte en una opción infalible para mantener un acabado impecable durante horas.

EyeLift Max, Pixi

Con un solo gesto aporta luminosidad y definición a la mirada, elevando incluso los looks más sencillos sin esfuerzo. El precio es de 15,50 €.

Un producto versátil que demuestra que, a veces, menos es más: una sombra que funciona genial sola o como base para combinar con otras texturas y colores, adaptándose a cualquier estilo o plan con facilidad.