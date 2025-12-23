Sophia Loren (91), sobre cómo se mantiene joven: "Como pasta a diario, me levanto temprano y camino 1 hora"

La actriz Sophia Loren en la alfombra roja de los premios Oscar.

Pocas mujeres pueden presumir de llegar a los 90 años con la elegancia, vitalidad y autenticidad de Sophia Loren. La leyenda del cine italiano, icono de Hollywood y símbolo eterno de la belleza mediterránea.

La italiana sigue sorprendiendo no por su aspecto, sino por su actitud y, su secreto, nada tiene que ver con cremas antiedad ni en tratamientos exclusivos.

Está en su filosofía de vida: moverse cada día, comer con placer y mantener una mirada optimista, como se la puede apreciar en sus apariciones públicas.

Nada de artificios, filtros ni postureos. Loren encarna una belleza real, coherente y profundamente inspiradora.

Tal y como ella misma afirma, su rutina antiedad más poderosa no está en un frasco, sino en sus pasos diarios.

Rutina diaria

"Me levanto temprano, salgo a caminar una hora y pienso: quizás encuentre algo hermoso". Con esa simple frase, Sophia revela su secreto más auténtico.

Su caminata diaria no es un ejercicio forzado ni para presumir de forma física; es su forma de celebrar la vida, de mantenerse activa, conectada y emocionalmente equilibrada.

Llueva o haga sol, camina. Y no solo mueve su cuerpo, sino también su mente. La ciencia la respalda: caminar a diario mejora la circulación, reduce el estrés, ayuda a conservar la masa muscular y eleva el estado de ánimo, incluso a edades avanzadas.

Como explica el entrenador Juan Antonio Martín, caminar es uno de los hábitos más efectivos, sostenibles y saludables para envejecer con vitalidad. Y ella lo practica como un ritual de bienestar, no como una obligación.

Comer sin culpa

Sophia Loren nunca renunció a uno de los grandes amores de su vida: la pasta. Pero tampoco cayó en extremos ni modas restrictivas. Ella cree en el equilibrio.

Durante años, se le atribuyó la frase "Todo lo que tengo se lo debo a los espaguetis". Con elegancia, la desmintió:

"Si comes muchos espaguetis, engordas sin remedio", dijo entre risas.

Su verdadero truco está en la moderación consciente, no en la prohibición: "Ahora como pequeñas porciones, con cuidado (aunque no demasiado), y disfruto de cada bocado".

Nada de dietas extremas, conteo de calorías o alimentos prohibidos. Loren cuida su cuerpo, pero no sacrifica el placer. Su alimentación se basa en la filosofía mediterránea: aceite de oliva virgen extra, verduras frescas, legumbres, pasta bien hecha… y calidad por encima de cantidad.

Su mejor cosmético

No solo saborea el aceite de oliva. Lo usa como tratamiento de belleza desde hace décadas. Sophia ha confesado más de una vez que se da baños con “un tapón de aceite de oliva” para mantener la piel hidratada, elástica y luminosa.

Un gesto tan simple como efectivo. Sin químicos agresivos, sin exceso de productos, sin artificios. Solo nutrición, cuidado y respeto por su piel.

La actriz italiana Sophia Loren.

Pero sin duda y más allá de su físico, lo que más rejuvenece a Sophia Loren es su actitud. La actriz ha vivido pérdidas, desafíos, dificultades y momentos duros, pero nunca ha dejado de mirarse con amor, humor y fortaleza.

"La edad es una condición, no un privilegio", afirma. No huye del tiempo, lo abraza. No disfraza sus años, los celebra. "El cuerpo cambia, pero la mente no… bueno, a veces", bromea con ironía.

"Y cuando eso pasa, me digo: 'Cállate. Sé fuerte. Sigue andando. Inténtalo'. A veces se gana. A veces se aprende". Así es Sophia Loren: su visión del envejecimiento no tiene nada que ver con antiedad, sino con pro-vida. No se trata de parecer joven, sino de sentirse viva.