Los peluqueros coinciden: a partir de los 50 es un error teñirse de rubio o de negro si quieres rejuvenecer el rostro

La apariencia de una persona habla por sí sola. Su actitud, personalidad, estilo y, como no, su cabello.

El poder transformador del pelo va mucho más allá de la estética, especialmente, el color de tinte que se elige.

Puede suavizar los rasgos e iluminar la piel hasta ser capaz de restar años de golpe, no es casualidad que, a partir de los 50, muchas mujeres busquen en el tinte no solo un aliado de belleza, sino también un recurso para sentirse renovadas y con más confianza.

La clave, según los peluqueros profesionales, está en evitar los extremos, es decir, ni los rubios platino muy fríos ni los negros absolutos son recomendables a partir de esta edad.

En su lugar, los expertos apuestan por tonos cálidos, luminosos y naturales que favorecen la piel madura, suavizan líneas de expresión y aportan frescura al rostro.

Tonos que favorecen

Un tono luminoso, cálido y bien elegido no solo rejuvenece, también aporta confianza y energía. Lo importante no es ocultar la edad, sino realzar la belleza natural en cada etapa de la vida.

Los profesionales de la peluquería tienen claro que estos son las tonalidades de tinte para el cabello que más rejuvenecen a partir de los 50, especialmente esta temporada:

Cobre brillante: el tono que arrasa El cobre brillante es uno de los grandes protagonistas del año. Íconos de estilo como Leighton Meester lo han lucido en pasarelas internacionales y cada vez más mujeres se animan a probarlo. Su atractivo está en su capacidad para aportar calidez y dinamismo al rostro. A diferencia de los tonos naranjas más artificiales, el cobre brillante tiene un matiz sofisticado que ilumina el cabello sin endurecer los rasgos. Los peluqueros coinciden: es perfecto para mujeres con piel clara o rosada, ya que realza el tono y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato.

Plata elegante: la reivindicación de las canas Si hace unos años ocultar las canas era casi una obligación, hoy cada vez más mujeres deciden lucirlas con orgullo. Andie MacDowell o Sarah Jessica Parker son el ejemplo de cómo una melena gris puede ser sinónimo de estilo y sofisticación. El plata elegante no solo es tendencia, sino que además aporta luminosidad al rostro, suaviza las facciones y proyecta una imagen fresca y natural. Eso sí, los peluqueros recomiendan mantener este tono con champús específicos para cabellos grises y tratamientos de hidratación profunda que eviten el aspecto apagado. El resultado: un look chic y rejuvenecedor, sin necesidad de esconder la edad.

Rubio fresa: dulzura y efecto lifting El rubio fresa se ha convertido en una de las apuestas favoritas de los estilistas para mujeres de más de 50 años. Su secreto está en la mezcla equilibrada de matices claros y oscuros, que aporta volumen al cabello y suaviza las líneas de expresión. Al reflejar la luz, este tono aporta un efecto glow inmediato, realzando la piel y minimizando los signos del cansancio. Es, según los expertos, ideal para mujeres con piel clara o media que buscan un cambio luminoso sin renunciar a la naturalidad. Un extra: es muy versátil y favorece tanto en cortes cortos como en melenas largas.

Mousse moca: sofisticación y calidez El mousse de moca es un tono profundo pero cálido, que aporta brillo y suavidad sin endurecer el rostro. Los peluqueros lo describen como “un marrón con personalidad, pero sin rigidez”, perfecto para mujeres que buscan un look elegante y natural a la vez. Su efecto rejuvenecedor está en la capacidad de iluminar la piel y suavizar los rasgos, evitando el contraste brusco de los negros intensos. Además, es uno de los tonos más fáciles de mantener, ya que no requiere decoloraciones agresivas y combina muy bien con reflejos dorados o caramelo para aportar dimensión.

Debes tener en cuenta que, más allá de las tendencias, los peluqueros coinciden en que la elección del tinte debe adaptarse al tono de piel, color de ojos y estilo personal.

La actriz Andy MacDowell.

La regla de oro es optar siempre por tonalidades que aporten luz y suavidad, en lugar de colores demasiado extremos que pueden endurecer o envejecer el rostro.

Además, recomiendan huir de los acabados mates y apostar por reflejos, mechas babylights o técnicas de coloración que aporten movimiento y naturalidad.