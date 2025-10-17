Los españoles recomiendan este desmaquillante coreano: limpia un 50% más que otros y mejora la piel hasta un 96%

Si eres de las que termina el día agotada, pero no puede irse a dormir sin desmaquillarse, existe un producto que se va a convertir en tu nuevo imprescindible, como el de la gran mayoría de las personas que lo prueban.

Se trata del bálsamo limpiador de Yepoda, The Calm Balm, el desmaquillante coreano que ha conquistado las redes y los rankings de belleza con una valoración de 4,8 sobre 5.

Un producto viral que combina eficacia, sostenibilidad y mimo en un solo gesto, y que ya muchos describen como "el antes y el después" de su rutina facial.

Inspirado en los rituales de K-Beauty, este bálsamo dos en uno promete (y cumple) una limpieza profunda sin resecar la piel. Su textura sólida se transforma en un aceite sedoso al contacto con el rostro, derritiendo hasta el maquillaje más resistente, incluidas las máscaras waterproof o las bases de larga duración.

La fórmula, que mezcla aceite de oliva y coco, no solo elimina impurezas, sebo y restos de maquillaje, sino que hidrata y calma la piel en profundidad, dejando el rostro limpio, fresco y luminoso. No hay tirantez ni sensación grasa, solo una piel suave, equilibrada y confortable.

Beneficios del bálsamo desmaquillante

Yepoda, firma coreana de cosmética natural que está revolucionando el mercado europeo, ha apostado por una limpieza placentera y respetuosa con la piel.

Su bálsamo se derrite con el calor de las manos, convirtiéndose en un aceite ligero que arrastra el maquillaje sin esfuerzo y se aclara fácilmente con agua, dejando el rostro completamente limpio, sin residuos.

Y es que las valoraciones positivas se cuentan por cientos. En plataformas de belleza, el producto se mantiene con una puntuación media de 4,8 sobre 5, un número casi inalcanzable incluso para las marcas más prestigiosas.

"Una compra increíble, limpia en profundidad y deja la piel súper hidratada", escribe una usuaria; "Volveré a repetir, sin duda", comenta otra; "Con poca cantidad da para toda la cara, hidrata y deja una textura genial. Matifica bien los poros y elimina el sebo. Un 10", añade una tercera reseña.

Cómo usar el bálsamo desmaquillante. La doble limpieza de @Yepoda es una de mis preferidas, en general todos los productos que he probado de esta marca son una garantía para tener una piel hidratada y radiante ✨👌 Por cierto, aunque lo explico en el vídeo, me ayudó mucho entender que la doble limpieza no sólo debe hacerse cuando estás maquillada, porque eliminar bien el protector solar también es una necesidad al igual que otras impurezas como el sudor, el exceso de sebo y la contaminación. 😉 … y tu, ¿tenías claro cuándo hacerte la doble limpieza? Déjamelo en comentarios que te leo 😘😘

La marca define la experiencia como "derretirá tu corazón… y tu maquillaje". Quizás no exagere: su fórmula calmante y nutritiva convierte el momento del desmaquillado en un ritual de autocuidado, ideal incluso para pieles sensibles o irritadas.

Belleza limpia y sostenible

El bálsamo está dermatológicamente testado y aprobado para todo tipo de pieles, incluidas las más delicadas. Además, no contiene siliconas, parabenos, PEGs, microplásticos, aceites minerales, colorantes artificiales, sulfatos ni alcohol secante.

Otro de los motivos por los que este desmaquillante se ha vuelto tan popular es su compromiso con el planeta. Yepoda forma parte de la iniciativa "1% for the Planet", lo que significa que donan el 1% de cada pedido a proyectos medioambientales seleccionados.

The Calm Balm de Yepoda. Yepoda

Además, su envase es de cristal reutilizable, una alternativa sostenible frente al plástico habitual en la cosmética. Pequeños gestos que marcan la diferencia y que conectan con una nueva generación de consumidoras conscientes que buscan productos eficaces, respetuosos y honestos.

El aliado perfecto de tu belleza

Si buscas una limpieza profunda sin renunciar a la hidratación, este bálsamo se ha ganado su lugar en los neceseres de las expertas en belleza.

Basta una pequeña cantidad para todo el rostro. A continuación, se masajea con las manos secas hasta que el maquillaje se disuelve, y luego se aclara con agua tibia o con una toallita de algodón húmeda.

El resultado es una piel visiblemente más limpia, con los poros afinados y una textura más uniforme. Y lo mejor: sin irritaciones ni rojeces.

Perfecto para pieles secas, mixtas o sensibles, este desmaquillante se ha convertido en el favorito de quienes apuestan por una rutina coreana minimalista, efectiva y sensorial.