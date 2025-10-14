Una maquilladora, sobre los precios del maquillaje de boda: "Es una locura cobrar 1.000 €, conseguís que no nos llamen"

Una maquilladora española ha estallado en TikTok después de escuchar a la periodista Cristina Ruiz Montesinos, creadora del portal y blog Casilda se casa.

La popular organizadora de bodas y creadora de contenidos aseguraba en el pódcast Esto es moda que el maquillaje de una novia puede costar hasta 1.000 euros.

Su vídeo, cargado de ironía e indignación, se ha vuelto viral y ha abierto un intenso debate en el sector de la belleza nupcial: ¿de verdad vale tanto maquillar a una novia?

La indignación de la maquilladora

"Una maquilladora un día de boda son 1.000 euros", aseguraba la creadora de Casilda se casa, ante la sorpresa de los otros componentes del pódcast. A lo que respondía: "Bueno, pero es que son dos horas".

Con esa frase comenzó el enfado de esta profesional del maquillaje, @lauryster. La cita ha provocado una ola de reacciones entre maquilladoras y clientas que consideran que esas palabras "hacen daño al gremio" y ofrecen una imagen completamente distorsionada de su trabajo.

La propia protagonista del vídeo, respondía sin rodeos que hace referencia solo a "bodas de reyes y princesas, no tiene ni puta idea. Casilda, ¡qué me estás contando!".

Su reacción no es un simple enfado, es una denuncia pública de cómo ciertas declaraciones pueden perjudicar a todo un colectivo.

El efecto en las maquilladoras

La maquilladora explica que, más allá del comentario, lo grave es el efecto que generan este tipo de cifras en el público.

"Esto hace un daño... No solo porque digan que cobra 1.000 euros a una novia el día de su boda, por una o dos horas de trabajo, sino porque también dice que a una invitada, de normal, cobra 500 euros. Están consiguiendo que la gente no nos llame", asegura.

Su argumento refleja el malestar de un sector que lucha por profesionalizarse y obtener reconocimiento sin que se les tache de abusivos.

En su vídeo, añade con contundencia: "Primero, no conozco a ningún compañero maquillador que cobre 1.000 euros por un maquillaje de novia".

En los comentarios de su publicación se pueden leer decenas de mensajes de otras maquilladoras que coinciden: los precios que menciona Casilda no se ajustan a la realidad del sector, donde las tarifas medias suelen oscilar entre 150 y 300 euros por un servicio completo de maquillaje de novia, incluyendo la prueba y el desplazamiento.

Trabajo invisible

Más allá del precio, lo que más molesta a las profesionales es la simplificación del trabajo.

Casilda afirma en el pódcast que un maquillaje de boda son "dos horas de trabajo", pero la maquilladora aclara que esa visión es completamente errónea.

“No son una o dos horas de trabajo. Cuando tú reservas una fecha de maquillaje para una boda, lo haces con un año de antelación. Se ponen en contacto contigo, te piden presupuesto, tienes que reservar el día de la boda, tener una entrevista con la persona para saber sus gustos, el tipo de piel que tiene, cómo va a estar ambientada su boda…".

A todo eso se suman las horas de formación, la inversión en productos de calidad y la responsabilidad de acompañar a la novia en uno de los días más importantes de su vida.

"Voy muy preparada por si sucede algún imprevisto. Yo llevo hasta un set de costura en mi kit de maquillaje", explica con humor y cierto orgullo.

Por eso, reducir su trabajo a "dos horas y un pincel" resulta ofensivo para muchas de ellas. "No me puedes decir que para una o dos horas se cobra muy caro, porque ni por asomo se llega a un maquillaje de boda a 1.000 euros", sentencia.

El vídeo ha servido, paradójicamente, para poner en valor la profesión de maquilladora, aludiendo que es un trabajo artesanal, técnico y emocional, explica la maquilladora protagonista del vídeo.