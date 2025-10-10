Claudia Bernárdez, dermatóloga, advierte: "Es un gran error no aplicar la mascarilla antes del champú"

Una melena sana, fuerte y brillante es clave para lucir siempre perfecta. No obstante, y a pesar de lo que muchos puedan pensar, no es algo que dependa exclusivamente de los productos utilizados y sus ingredientes.

La dermatóloga Claudia Bernárdez, lo tiene claro: "Para conseguir un pelo suave y brillante, haz un lavado inverso. Aplica mascarilla o suavizante y, sin retirar, lava con champú."

A pesar de que pueda parecer contradictorio, esta técnica, avalada por dermatólogos y cada vez más popular entre mujeres con el cabello apagado o sin vida, se ha convertido en el nuevo gesto de belleza más viral del otoño.

El principio del lavado inverso se basa en un hecho comprobado: los tensioactivos del champú eliminan tanto la grasa como las proteínas naturales que sellan la fibra capilar.

Promete resultados visibles desde el primer uso. Menos encrespamiento, más brillo y una melena mucho más sedosa sin necesidad de pasar por el salón.

Qué es el lavado inverso

Durante toda la vida, seguramente hayas repetido los mismos pasos a la hora de lavarte el pelo: primero el champú y por último la mascarilla.

Pero, según la doctora Bernárdez, este orden puede ser contraproducente. "El problema es que el champú, al ser un agente limpiador, elimina también los lípidos naturales que protegen la fibra capilar. Si aplicamos primero la mascarilla, creamos una barrera que protege el cabello de ese efecto detergente."

El resultado es un lavado más respetuoso, que limpia el cuero cabelludo sin deshidratar las puntas. Y lo mejor es que no necesitas ningún producto nuevo, solo reorganizar los pasos de tu rutina.

Paso a paso del lavado inverso

El llamado lavado inverso se ha convertido en una técnica dermatológica que equilibra limpieza e hidratación, perfecta para quienes lavan el cabello con frecuencia o tienen puntas secas.

Con el tiempo, se observa una mejora visible: el pelo recupera brillo, suavidad y elasticidad, como si cada lavado fuera un tratamiento profesional.

Para llevarlo a cabo, tan solo tienes que:

Mojar el cabello completamente.

Aplicar mascarilla o suavizante de medios a puntas.

Sin aclarar, aplicar el champú directamente sobre el cuero cabelludo.

Masajear y aclarar ambos productos a la vez.

El efecto, según la dermatóloga, es inmediato: "El pelo queda suelto, sin apelmazar, pero con un brillo natural que refleja la salud de la fibra."

El aceite prelavado

Antes incluso de comenzar con el lavado inverso, la Dra. Bernárdez recomienda un gesto extra de protección: aplicar un aceite prelavado de medios a puntas.

Su función no es nutrir en profundidad, sino cubrir la cutícula y protegerla durante el lavado. Así evitamos la fricción que provoca roturas y puntas abiertas.

El truco está en aplicar una pequeña cantidad, cepillar para distribuir y dejar actuar unos minutos. No es necesario mantenerlo horas, ya que los aceites no penetran en la fibra capilar.

Este paso, sencillo (pero muy eficaz), crea un escudo invisible que minimiza el daño del agua caliente y los detergentes del champú, y ayuda a mantener la hidratación natural del cabello.

Combinar champús

Otro de los consejos más interesantes de la dermatóloga Bernárdez es no usar siempre el mismo tipo de champú.

"Hay que combinar un champú con mayor capacidad limpiadora con otro más suave. Así conseguimos una limpieza profunda cuando hace falta, pero sin resecar ni sensibilizar el cuero cabelludo."

Esta alternancia equilibra la salud del cabello, ya que el champú más potente elimina residuos de sebo, contaminación o productos de styling, mientras que el champú suave mantiene la hidratación y el equilibrio natural.

El resultado, con el uso continuado, es un cuero cabelludo más sano, un crecimiento más uniforme y una fibra más resistente.

Temperatura, masaje y secado

Además del orden del lavado, la experta recuerda que los pequeños gestos son los que más transforman la salud del cabello.

Temperatura del agua : “Nunca uses agua muy caliente. Daña la cutícula y elimina los aceites naturales que aportan brillo. Lo ideal es templada o incluso fría en el último aclarado.”

: “Nunca uses agua muy caliente. Daña la cutícula y elimina los aceites naturales que aportan brillo. Lo ideal es templada o incluso fría en el último aclarado.” Masaje capilar : dedicar un minuto a masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, estimula la circulación, activa el crecimiento y mejora la oxigenación de los folículos.

: dedicar un minuto a masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, estimula la circulación, activa el crecimiento y mejora la oxigenación de los folículos. Desenredado suave : hacerlo con el cabello húmedo y con peine de púas anchas evita roturas.

: hacerlo con el cabello húmedo y con peine de púas anchas evita roturas. Secado sin fricción: presionar con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón ayuda a eliminar la humedad sin encrespar ni romper la fibra.

Al final, son detalles mínimos, pero el cabello los nota. No existen productos milagrosos, solo hábitos bien aplicados.