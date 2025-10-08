Valentina Troni, experta en micropigmentación: "Jamás depiles el inicio de las cejas si quieres un rostro más joven"

Si existe un elemento del rostro que más ha cambiado las reglas de belleza y moda, esas son las cejas. Pasaron de ser una fina línea que reinó durante todos los 90 hasta estar perfectamente laminadas en la actualidad.

Pero, más allá de estilos pasajeros, existe una realidad que no siempre se cuenta y que afecta más: depilar mal las cejas puede tener consecuencias irreversibles.

Así lo advierte Valentina Troni, experta en micropigmentación y CEO de Tebori Brows, quien asegura que "depilar el inicio de la ceja es uno de los errores más graves, porque esa zona no vuelve a crecer".

Troni denomina esta área como el "triángulo de las bermudas de las cejas", una franja que va desde el inicio hasta la mitad del ojo.

Tocar esa zona con pinzas es un error difícil de corregir ya que, ni el pelo suele regenerarse, ni los pigmentos de la micropigmentación se fijan con la misma intensidad.

"Mejor rasurar temporalmente. No te va a salir más pelo ni más duro, no es barba. Es una forma de experimentar sin arrepentirte después", explica la especialista.

Armonizar pelo y cejas

Otro de los grandes fallos, especialmente entre quienes cambian de look de manera radical, es olvidarse de la armonía entre el tono del cabello y el de las cejas.

"Si tu pelo es negro y quieres pasarte al rubio platino, estarás continuamente decolorándote las cejas, y eso es inviable", señala Troni.

En estos casos, lo recomendable es jugar con técnicas capilares más suaves, como el balayage o el shadow roots, que ayudan a integrar las cejas en el conjunto del look sin necesidad de recurrir constantemente a la decoloración.

Las cejas transforman el rostro

Las cejas no solo enmarcan los ojos, también modifican la percepción de todo el rostro. Unas cejas bien diseñadas pueden rejuvenecer y suavizar facciones, mientras que un error en la depilación o el maquillaje puede endurecerlas o sumar años.

El maquillaje también juega un papel fundamental. Según Troni, hay dos errores que debemos evitar:

Maquillar solo donde crece pelo, porque eso enfatiza las asimetrías.

Dibujar cejas con líneas rígidas, como si fueran un molde geométrico.

La clave está en elegir un tono ligeramente más claro que el natural y rellenar únicamente los huecos. "El objetivo es corregir, no parecer disfrazada de carnaval", resume.

Cada ceja es única y la moda cambia, pero siempre hay que tener en cuenta que son un rasgo distintivo y permanente que merecen todo el respeto.

Por tanto, si quieres mantener tus cejas sanas y con el poder de rejuvenecer tu mirada, evita la depilación excesiva, cuida la piel, armoniza el color con tu cabello y apuesta siempre por la naturalidad.

Al fin y al cabo, tus cejas son mucho más que un detalle estético, son clave en tu expresión y en tu identidad.