María Sánchez, maquilladora: "Para combatir la flacidez del rostro a partir de los 50, aplico el truco de los 5 triángulos"

A todos, en mayor o menor medida, nos atormenta el paso del tiempo, especialmente, a los más coquetos. Conforme vamos cumpliendo años, nos damos cuenta de que nuestra piel ya no es la que era, especialmente, a partir de los 40.

La flacidez facial es una de las principales preocupaciones estéticas. La pérdida de colágeno y elastina provoca que la piel pierda firmeza y volumen, marcando las arrugas y desdibujando los contornos.

Aunque los tratamientos médicos y estéticos son una solución eficaz, cada vez más mujeres buscan alternativas rápidas, accesibles y naturales para recuperar frescura y luminosidad en su día a día.

En este terreno, el maquillaje juega un papel fundamental. Y si alguien sabe cómo transformar un rostro en segundos, esa es María Sánchez, maquilladora de referencia en España que acumula miles de seguidoras en redes sociales.

Su último truco publicado en redes, la técnica de los cinco triángulos de la juventud, se ha convertido en un auténtico fenómeno beauty por su capacidad de aportar luz, levantar la mirada y disimular ópticamente la flacidez con un solo producto: el corrector.

Efecto 'lifting' inmediato

En un vídeo publicado en su cuenta, @mariaferjol, Sánchez ha mostrado cómo dibujar cinco pequeños triángulos estratégicamente distribuidos en el rostro puede conseguir un efecto óptico rejuvenecedor inmediato.

La idea es sencilla. Hay que aplicar corrector en un tono ligeramente más claro que el de la piel (medio punto es suficiente) en lugares clave donde la luz ayuda a levantar y rejuvenecer la expresión.

Después, basta con difuminar el producto con una brocha o esponja en dirección ascendente para potenciar el efecto lifting.

"Podéis ver cómo se ilumina la 'zona T', cómo se levanta la cola del ojo y cómo el rostro parece mucho más fresco en cuestión de segundos", explica la maquilladora en sus redes.

Los 5 triángulos de la juventud

La técnica consiste en colocar el corrector de la siguiente manera:

"Zona T" : el primer triángulo, invertido, se dibuja en el centro de la frente, entre las cejas. Aporta luz a la parte superior del rostro y contrarresta el aspecto cansado.

: el primer triángulo, invertido, se dibuja en el centro de la frente, entre las cejas. Aporta luz a la parte superior del rostro y contrarresta el aspecto cansado. Pómulo : el segundo triángulo se coloca en la parte inicial del pómulo, logrando un efecto de volumen y resaltando la estructura ósea.

: el segundo triángulo se coloca en la parte inicial del pómulo, logrando un efecto de volumen y resaltando la estructura ósea. Comisura de la boca : el tercero se dibuja junto a la boca, un área que suele mostrar signos de flacidez con la edad. Su función es elevar y suavizar la expresión.

: el tercero se dibuja junto a la boca, un área que suele mostrar signos de flacidez con la edad. Su función es elevar y suavizar la expresión. Lagrimal : el cuarto triángulo se sitúa en la esquina interna del ojo. Sirve para neutralizar la oscuridad de la ojera y dar un aspecto descansado.

: el cuarto triángulo se sitúa en la esquina interna del ojo. Sirve para neutralizar la oscuridad de la ojera y dar un aspecto descansado. Final del ojo: el último triángulo se coloca en el extremo externo del párpado, con dirección ascendente hacia la sien. Es el que consigue el famoso efecto "lifting óptico".

Al unir todos estos puntos, el rostro se ve más armónico, fresco y definido.

Truco a partir de los 50 años

El éxito de esta técnica se debe a que responde a una necesidad concreta: las mujeres que superan los 50 años suelen notar cómo el maquillaje que utilizaban en su juventud deja de funcionar igual.

El corrector, por ejemplo, puede acumularse en las arrugas si no se aplica correctamente. Pero, con los cinco triángulos de Sánchez, el producto se coloca en zonas muy concretas y se difumina siempre hacia arriba, evitando arrastrar la piel o marcar pliegues.

De esta manera, se consigue realzar los puntos fuertes del rostro y disimular los signos de flacidez sin necesidad de tratamientos invasivos.

"Solo necesitamos un corrector y un par de minutos frente al espejo. El cambio es inmediato y muy natural", asegura la maquilladora.

Maquillaje estratégico

Más allá de la anécdota viral, lo que propone Sánchez es un ejemplo de cómo el maquillaje puede convertirse en una herramienta de empoderamiento. No se trata de ocultar la edad, sino de aprender a resaltar lo mejor de cada etapa de la vida.

Mientras que los tratamientos estéticos requieren inversión, tiempo y recuperación, este tipo de trucos son asequibles y accesibles para todas. Además, encajan a la perfección con el estilo de vida de mujeres activas que quieren verse bien en su día a día sin complicaciones.

La técnica de los cinco triángulos no solo ha arrasado en Instagram, sino que otras profesionales de la belleza han empezado a replicarla en tutoriales y directos. Es fácil de entender, no requiere productos de lujo y ofrece un antes y un después inmediato.

El corrector lo utilizamos principalmente para disimular ojeras o imperfecciones. Sin embargo, la propuesta de Sánchez demuestra que este producto tiene un potencial mucho mayor para redefinir el óvalo facial, equilibrar proporciones y aportar la luz necesaria para que el rostro parezca más firme.