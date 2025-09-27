Esta es la mejor crema 'antiarrugas' para mujeres de 50 años según la OCU: "Hidrata y suaviza la piel"

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las arrugas "son la huella que dejan en la piel las contracciones musculares repetidas y pueden ser finas o profundas, dependiendo de si tienen menos o más de un milímetro de profundidad".

Se trata de una consecuencia inevitable del envejecimiento; sin embargo, existen factores que contribuyen a acelerarla, como no usar protección solar o fumar, o a ralentizarla, como es el caso de darle a la piel una hidratación regular y elegir los productos más eficaces para ello.

Con el fin de ayudar con este último aspecto, la propia OCU ha realizado recientemente un análisis de las mejores cremas antiarrugas del mercado. Según recogen, estos cosméticos tienen un efecto muy limitado sobre los pliegues y de los 13 analizados, solo dos destacaron por su eficacia real: Filorga Creme Time Filler, y Cien Q10 Intense.

Filorga Creme Time Filler, la mejor del análisis

La crema Filorga Time-Filler 5XP es uno de los tratamientos antiedad más reconocidos de la firma francesa Filorga y, ahora también, de otros muchos del mercado. La OCU la ha situado como la mejor crema antiarrugas, con una puntuación de 70.

Se trata de una fórmula pensada para actuar de forma integral sobre los distintos tipos de arrugas, desde las más profundas, de expresión, de contorno y hasta las líneas finas, y sobre otros signos del envejecimiento cutáneo, como la pérdida de firmeza y luminosidad.

La denominación "5XP" hace referencia a esa acción frente a los cinco tipos de arrugas y, de acuerdo con la OCU, su eficacia es mucho superior comparada con la de muchas otras cremas de su mismo rango.

Otro de los aspectos destacados por la Organización es su seguridad, ya que no contiene fragancias alergénicas consideradas peligrosas para la piel, ni otro tipo de sustancias propensas a alterar la dermis.

La crema Filorga Time-Filler 5XP tiene una textura pensada para pieles normales a secas y, uno de los inconvenientes, es que no incorpora factor solar, de modo que si se utiliza de día conviene acompañarla de un protector.

En cuanto a los ingredientes, la elección de la OCU combina péptidos, ácido hialurónico y otros compuestos hidratantes y antioxidantes que favorecen la elasticidad de la piel, suavizan las arrugas y ayudan a mejorar la textura cutánea.

Filorga Filorga Time-Filler 5XP Crema 50ml.

A pesar de contener perfume, la fórmula está diseñada para minimizar riesgos de sensibilidad, aunque cada piel es distinta y conviene probarla si la piel es especialmente reactiva.

Tiene un precio que ronda los 50 euros; sin embargo, la organización considera que ofrece una buena relación calidad-precio, teniendo en cuenta los resultados obtenidos. No obstante, otras del ranking son mucho más asequibles.

Es un producto especialmente atractivo para quienes ya tienen arrugas visibles, pero también para aquellas personas que quieren prevenir su aparición.

Así debes elegir una crema antiedad según la OCU

Por norma general, cuando hablamos de cosméticos faciales se nos hace muy difícil escoger el perfecto. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, como nuestro tipo de piel o qué función queremos que desarrolle. En este contexto, la OCU nos ayuda con la elección y nos confiesa qué tenemos que tener en cuenta.

En su informe, han señalado que para que una crema antiarrugas sea catalogada como efectiva, tienen en cuenta una serie de factores. En el laboratorio, miden la profundidad de las arrugas y la hidratación, antes y después del periodo de aplicación, así como la tolerancia en la piel.

Una de las afirmaciones erróneas que tendemos a seguir a la hora de elegir una crema antiedad es su precio. Damos por asentado que cuanto más caro sea el producto, mejor cumplirá su función; sin embargo, para la Organización de Consumidores y Usuarios, "el precio no siempre se traduce en la calidad del producto".

Con el fin de saber elegir la mejor crema antiedad del supermercado, la OCU destaca que "existen millones de sustancias que dicen reducir las arrugas, pero solo algunos han demostrado alguna utilidad", entre ellas, la protección solar o la vitamina C y E.

La protección solar (filtros UV) si se trata de una crema de día. Los rayos ultravioletas son un factor determinante en el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es proteger tu piel.

Vitamina C y E. Tienen un gran poder antioxidante y estas vitaminas ayudan a la producción de colágeno y a la eliminación de manchas.

Coenzima Q10. Un antioxidante que ayuda a combatir la aparición de arrugas y a disimular las existentes.

Retinol o vitamina A . Alisa las arrugas, disimula las manchas, reduce los poros y estimula la regeneración celular.

Ácido hialurónico. Tiene alto poder hidratante, estimula la producción de colágeno y el proceso de cicatrización de la piel.

Alfa hidroxiácidos o AHA, son más conocidos por sus efectos exfoliantes ayudando a eliminar las células muertas de la superficie de la piel. Pero también suavizan las líneas de expresión. Los AHA incluyen el ácido láctico, el ácido málico, el ácido mandélico, el ácido fítico y el ácido glicólico.

El fítico es el más suave de todos y se utiliza más como antioxidante que como exfoliante. Los ácidos lácticos, mandélico y málico son los más suaves y el ácido glicólico es el más fuerte.

Péptidos. Se trata de sustancias que producen un ligero efecto tensor como argireline, dimetilaminoetanol o DMAE, Esphilantol. A estas cremas se las conoce como "efecto botox", "botulin effect".

Todas estas sustancias son las que, según la OCU, mejor actúan en la piel. Muchas de ellas se trata de antioxidantes, que combaten contra los radicales libres responsables del envejecimiento. Lo ideal, es buscar en la formulación estos ingredientes, y si es posible, que un gran número de ellos formen parte.