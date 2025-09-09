Crema Nivea y una cuchara: el truco que elimina las arrugas del rostro de forma definitiva y triunfa en España

Según Yvette Pons, terapeuta y facialista con más de 30 años de experiencia, los masajes faciales con una cuchara son una de las técnicas más efectivas para tratar problemas de envejecimiento, relajación y bienestar.

A base de movimientos ascendentes con este utensilio, se consigue tonificar la piel, reducir la hinchazón, mejorar la elasticidad, eliminar las líneas de expresión y, sobre todo, relajar las fascias, una red de fibras de tejido conectivo situado entre la dermis y los músculos.

La cuchara consigue el efecto de rostro rejuvenecido porque precisamente mejora la circulación del rostro y reduce la hinchazón. Sin embargo, si hay una manera de duplicar este efecto, es aplicándonos una crema hidratante, como la Nivea, antes de pasar a la cuchara.

El truco de la crema Nivea con una cuchara

Todos conocemos la técnica de la cuchara en el rostro. Consiste en un masaje con el utensilio —previamente enfriado— que logra suavizar las líneas de expresión y que ayuda a mantener en su lugar el óvalo facial, es decir, el contorno de la cara que va desdibujándose a medida que envejecemos.

A través de unos movimientos, la piel se drena, se liberan los tejidos de toxinas y permitimos que haya una mejor circulación en el rostro. Esta técnica lo que consigue, principalmente, es oxigenar el tejido epidérmico.

Una buena circulación es clave de cara a un rostro rejuvenecido, ya que el responsable de que la piel esté sana es la concentración de hemoglobina en los vasos sanguíneos, lo que se consigue con una correcta microcirculación.

De lo contrario, las consecuencias serían una mala oxigenación, que las células muertas no se renueven y que ningún tratamiento logre nutrir la piel en profundidad.

Todos estos movimientos se acentúan cuando los combinamos con una crema hidratante como la Nivea. No solo permitimos que el utensilio se deslice mejor por el rostro, sino también que formulación del cosmético penetre en la piel, es decir, que su efecto hidratante se duplique.

Con el envejecimiento, la piel se vuelve naturalmente menos elástica y más seca, por lo que la hidratación es fundamental para eliminar las arrugas. De hecho, las personas que cuentan con este tipo de dermis tienen una probabilidad mucho mayor de desarrollar líneas de expresión más profundas.

La fama que la cuchara en el rostro ha recibido con el paso de los años se debe a que sus efectos son los mismos que se puede conseguir con otros utensilios profesionales como la piedra gua sha o el rodillo de su mismo material.

Añadido a su poder rejuvenecedor y neutralizador de los signos de la edad, la cuchara en el rostro junto a la Nivea puede ayudarnos contra las ojeras. Mientras que el utensilio de hierro puede reducir la hinchazón, la hidratante es capaz de aclarar y recuperar la tersura de la zona.

Así puedes realizar la técnica de la cuchara

A pesar de que esta técnica sea muy sencilla, existen ciertas recomendaciones que tener en cuenta a la hora de realizarla.

La crema hidratante no solo sirve para obtener beneficios duplicados, sino también para no irritar nuestra piel. Si simplemente deslizamos la cuchara fría por el rostro podemos terminar dañándola.

Añadido a ello, los movimientos que hacemos también pueden ser fundamentales de cara a favorecer la circulación.

Estos tienen que ser circulares y debemos trabajar desde el centro hacia fuera, además de prolongarlos durante de cinco a diez minutos, prestando especial atención a las zonas con más líneas de expresión.

Es muy fácil de hacer y no suele llevar más de 10 minutos. Se puede realizar a cualquier hora del día, sin embargo, algunas profesionales recomiendan, para obtener los mejores resultados, hacerlo justo antes de irse a dormir.