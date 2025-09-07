María Baras, peluquera: "Este corte se seguirá llevando siempre. Es perfecto para rejuvenecer y afinar el rostro"

Si hay un corte de pelo que nunca pasa de moda, que rejuvenece y que funciona igual a los 20 que a los 60, ese es la melena larga con capas. Así lo asegura María Baras, una de las peluqueras más influyentes de nuestro país y directora artística del icónico salón Cheska en Madrid.

Su recomendación no es "tendencia pasajera", sino de décadas de experiencia viendo cómo este estilo realza el rostro, aporta movimiento y, sobre todo, favorece a cualquier tipo de melena.

"Es el corte que más he hecho en mi vida y se seguirá llevando siempre y a cualquier edad, porque se trata de una melena bonita, con un largo abierto y con capas que aportan movimiento", explica Baras.

Corte de pelo con capas largas

La estilista confirma que el corte de pelo con capas largas es el "nuevo" comodín para quienes buscan un cambio sutil pero eficaz, capaz de transformar una melena apagada en otra llena de vida.

Pero, ¿en qué consiste el corte de pelo con capas largas? No es ni bob, ni pixie, ni mullet. La propuesta de María Baras apuesta por una melena larga capeada, con un largo que oscila entre la clavícula y unos centímetros por encima del pecho.

La clave está en capas estratégicas que aportan movimiento y un desfilado suave hacia delante que favorece el óvalo facial. El resultado es una versatilidad total, ya que se adapta al tipo de melena.

Melenas con capas largas.

Este corte no solo embellece, también rejuvenece. Y su éxito se refleja en las celebridades que lo han convertido en un sello propio. Desde Jennifer Aniston hasta Julia Roberts, pasando por Elle Macpherson, todas han confiado en este estilo que nunca deja de reinventarse.

Apto para todo tipo de cabello

Una de las razones por las que Baras insiste en recomendar este corte es su capacidad de adaptación:

Pelo fino : capas más largas e invisibles para aportar cuerpo y volumen.

: capas más largas e invisibles para aportar cuerpo y volumen. Pelo grueso : capas más marcadas que reducen volumen y dan ligereza.

: capas más marcadas que reducen volumen y dan ligereza. Con flequillo o sin él : puede combinarse con un flequillo recto, cortina o sin flequillo, según el rostro.

: puede combinarse con un flequillo recto, cortina o sin flequillo, según el rostro. Natural o con ondas: luce impecable tanto secado al aire como con un toque de ondas suaves.

"El secreto es cortarlo en mojado y darle el toque maestro final en seco, para que adquiera ese aspecto natural y que no tengas ni que peinarlo", explica la experta.

Ventajas de un corte a capas

El corte de melena con capas largas es un aliado perfecto para cualquier mujer y cualquier estilo. Versátil, elegante y rejuvenecedor, favorece a cualquiera:

Rejuvenece: aporta frescura y movimiento.

Equilibra el rostro: suaviza facciones marcadas y realza las más dulces.

Es atemporal: funciona igual en mujeres de 20 que en mujeres de 60.

Tiene estilo propio: puede llevarse con un acabado pulido para un look elegante o con ondas desordenadas para un aire más juvenil.

Cómo peinar un pelo con capas largas

El encanto de este corte está en que no necesita grandes esfuerzos para lucir perfecto. Aun así, María Baras recomienda algunos trucos para sacarle el máximo partido:

Usa un champú que aporte brillo y volumen sin apelmazar.

No huyas de las mascarillas; hidratar es clave para mantener el movimiento natural de las capas.

Evita el encrespamiento y protege la fibra capilar aplicando sérum en las puntas.

Consigue volumen instantáneo y un acabado con cuerpo secándolo boca abajo.

Aplica sprays de styling para potenciar ondas suaves y alargar la duración del peinado para conseguir una textura extra.

Siguiendo estos pasos conseguirás un resultado sofisticado que se adapta igual de bien al día a día como a una cena especial.

Es una apuesta segura que estiliza, rejuvenece y favorece a todas las edades y tipos de cabello. Con el cuidado adecuado, se convierte en el mejor aliado para proyectar una imagen fresca, elegante y actual.