Glana Bachir, peluquera: "Las mujeres a partir de los 40 siempre piden este tinte porque disimula las canas"

Según un estudio realizado por Wella, solo el 2% de la población mundial nace con el cabello rubio; sin embargo, una de cada cuatro mujeres es rubia y de acuerdo con la encuesta de L'Oreal, los tintes de este color son los más populares entre las mujeres españolas, representando el 41%.

Por algún motivo, el rubio es el color que nunca va a dejar de ser tendencia. Más allá de su evidente popularidad, este color ilumina el rostro, suaviza los rasgos y, sobre todo, disimula las canas: en resumen, es la forma más sencilla de rejuvenecer.

Son tantas las ventajas estéticas que tiene este color que las expertas en peluquería no paran de recomendarlo si lo que buscas es rejuvenecer. De todos ellos, el favorito de la colorista y experta en mechas Glana Bachir es el rubio ceniza, "el escogido por la mayoría de las mujeres a partir de los 40".

Las ventajas del rubio ceniza

Tal y como le cuenta Glana Bachir, especialista en color transformation y directora del salón coruñés que lleva su nombre a HOLA, "el color rubio es, sin lugar a dudas, el que más disimula las canas, además de aportar gran luminosidad al rostro".

Estas características lo convierten en el tono más pedido de las peluquerías, especialmente, en mujeres a partir de los 40 que buscan rejuvenecer de inmediato. De todos los tonos que hay, el favorito de la experta es el rubio ceniza.

El rubio ceniza, de acuerdo con los expertos de ICON, es uno de los tonos más deseados y elegantes en el mundo del color de cabello. Consiste en un tono de rubio con reflejos fríos y apagados que tienden al gris o azulado, en contraste con los rubios cálidos como el dorado o cobrizo.

Son precisamente estos matices fríos y grises los que "son capaces de matizar las líneas de expresión, además de hacer menos visibles las manchitas rojas de la piel", explica la experta.

En el caso de tener muchas canas, el rubio ceniza las integra por completo en el cabello. A diferencia de otros tonos, ofrece una transición suave entre el color del pelo y las canas incipientes, evitando contrastes bruscos.

Debido a su capacidad de integración, este color de pelo consigue que el crecimiento del cabello no se note de forma tan evidente. Esto no solo facilita el mantenimiento, sino que además aporta frescura y ligereza a la melena.

Como explica la experta, el rubio ceniza también tiene la capacidad de aportar luminosidad al rostro sin endurecer los rasgos. Al contrario de los rubios dorados o demasiado cálidos, que en ocasiones pueden resaltar imperfecciones de la piel, este tinte suaviza las facciones.

Esa luminosidad, unida a la suavidad en los contrastes, contribuye al efecto rejuvenecedor que buscan muchas de las mujeres que acuden a la peluquería; sin embargo, también existen otros tonos muy favorecedores, como el caoba.

De acuerdo con la experta, el color caoba, que varía entre el rojo oscuro y el marrón rojizo, también ilumina la piel y suaviza las facciones gracias a sus matices cálidos.