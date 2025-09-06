Ni rosa mosqueta ni retinol: esta es la mejor crema 'antiedad' para mujeres de 50 años según la OCU

En el mundo de la cosmética, elegir la crema perfecta es una decisión clave que influye directamente en el cuidado y la salud de la piel; sin embargo, la realidad es que es todo un reto. Es importante conocer tu tipo de piel, buscar ingredientes respaldados por la ciencia y ser constante con el uso para notar cambios.

Sin embargo, la realidad es que siempre nos dejamos llevar por las recomendaciones y por aquellos cosméticos que funcionan bien a un grupo amplio de personas. En vez de ir una a una preguntándolas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo hace por nosotros.

A través de análisis técnicos, estudios de mercado y comparativas de calidad-precio, la OCU selecciona los mejores productos del mercado y de la cosmética. Si hablamos de cremas antiedad, ellos lo tienen claro: la Nivea Naturally Good.

Nivea 'Naturally Good', la mejor crema según la OCU

La crema hidratante Nivea Naturally Good ha sido reconocida por la OCU con una puntuación de 74, ocupando el primer puesto en el análisis de este mismo año junto a la crema facial hidratante de la marca Deliplus.

Uno de los puntos más sobresalientes de la crema Nivea es su formulación con un 99% de ingredientes de origen natural, lo que la hace atractiva para quienes buscan productos más ecológicos y menos agresivos con la piel, por lo que resulta una opción excelente para pieles sensibles.

En la etiqueta del producto se menciona que está diseñada específicamente para pieles normales a secas, a las cuales brinda una hidratación profunda y prolongada, que es esencial para mantener la piel suave y elástica durante el día y, sobre todo, para prevenir la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Entre sus componentes clave, el principal es el aloe vera, conocido por sus propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras. Este compuesto natural ayuda a mantener la piel nutrida y fresca, proporcionando una sensación de suavidad sin dejar una textura grasosa o pesada en la piel.

El hecho de que la crema tenga un 1% de ingredientes adicionales, cuidadosamente seleccionados por sus beneficios para la estabilidad y seguridad de la fórmula, asegura que el producto sea tanto eficaz como seguro para el uso diario, algo que se busca especialmente en las cremas antiedad.

La textura y la fragancia de la crema también son aspectos bien valorados por los consumidores. El olor que proporciona, suave y agradable, no resulta abrumadora, algo que puede ser importante para aquellos que prefieren cosméticos con olores delicados o neutros.

Captura de la OCU NIVEA NATURALLY GOOD.

En cuanto al precio, la crema de Nivea se posiciona como un producto muy accesible. Por solo 7,16 €, el producto es una opción que, en el caso de acabarse, puede renovarse sin tener que hacer un gran esfuerzo económico.

Así debes elegir una crema antiedad según la OCU

Por norma general, cuando hablamos de cosméticos faciales tenemos que tener en cuenta muchas cosas, como nuestro tipo de piel o qué función queremos que desarrolle. En este contexto, la OCU nos ayuda con la elección y nos confiesa qué tenemos que tener en cuenta.

En su informe, han señalado que para que una crema antiarrugas sea catalogada como efectiva, tienen en cuenta una serie de factores. En el laboratorio, miden la profundidad de las arrugas y la hidratación, antes y después del periodo de aplicación, así como la tolerancia en la piel.

Una de las afirmaciones erróneas que tendemos a seguir a la hora de elegir una crema antiedad es su precio. Damos por asentado que cuanto más caro sea el producto, mejor cumplirá su función; sin embargo, para la OCU, "el precio no siempre se traduce en la calidad del producto".

Con el fin de saber elegir la mejor crema antiedad del supermercado, la OCU destaca que "existen millones de sustancias que dicen reducir las arrugas, pero solo algunos han demostrado alguna utilidad", entre ellas, la protección solar o la vitamina C y E.

La protección solar (filtros UV) si se trata de una crema de día. Los rayos ultravioletas son un factor determinante en el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es proteger tu piel.

Vitamina C y E. Tienen un gran poder antioxidante y estas vitaminas ayudan a la producción de colágeno y a la eliminación de manchas.

Coenzima Q10. Un antioxidante que ayuda a combatir la aparición de arrugas y a disimular las existentes.

Retinol o vitamina A . Alisa las arrugas, disimula las manchas, reduce los poros y estimula la regeneración celular.

Ácido hialurónico. Tiene alto poder hidratante, estimula la producción de colágeno y el proceso de cicatrización de la piel.

Alfa hidroxiácidos o AHA, son más conocidos por sus efectos exfoliantes ayudando a eliminar las células muertas de la superficie de la piel. Pero también suavizan las líneas de expresión. Los AHA incluyen el ácido láctico, el ácido málico, el ácido mandélico, el ácido fítico y el ácido glicólico.

El fítico es el más suave de todos y se utiliza más como antioxidante que como exfoliante. Los ácidos lácticos, mandélico y málico son los más suaves y el ácido glicólico es el más fuerte.

Péptidos. Se trata de sustancias que producen un ligero efecto tensor como argireline, dimetilaminoetanol o DMAE, Esphilantol. A estas cremas se las conoce como "efecto botox", "botulin effect".

Todas estas sustancias son las que, según la OCU, mejor actúan en la piel. Muchas de ellas se trata de antioxidantes, que combaten contra los radicales libres responsables del envejecimiento. Lo ideal, es buscar en la formulación estos ingredientes, y si es posible, que un gran número de ellos formen parte.