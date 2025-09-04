Helena Rodero, farmacéutica: "Si quieres tapar tus canas sin dañar el cabello, este es el tinte que siempre recomiendo"

El hidróxido de amonio, más conocido como amoniaco, es una de las sustancias más habituales en cosméticos y productos de uso diario. Esta sustancia química no solo es aceptable en cierta cantidad, sino que es producido de forma natural por los seres vivos, el agua y la tierra.

A pesar de ello, en los últimos años se ha convertido en la sustancia más temida, especialmente entre quienes buscan un tinte que no dañe el cabello. La realidad es que, según la farmacéutica Helena Rodero, esto es un falso mito y los tintes sin amoniaco son una peor opción.

De hecho, la experta ha explicado en varias ocasiones que "los tintes con amoniaco son mejores para el cabello" y, de todos sus favoritos, el que más le ha sorprendido es el color perfect 7 de Wella, una crema colorante enriquecida con aceites que controla los daños.

El mejor tinte de supermercado, según una farmacéutica

Según la farmacéutica Helena Rodero, el amoníaco es uno de los componentes más eficaces y menos perjudiciales para lograr una coloración duradera, teniendo en cuenta que los tintes permanentes, por su propia naturaleza, afectan la estructura de la hebra capilar y, por ende, perjudican el cabello.

Es por este motivo que sus tintes de pelo favorito contienen amoniaco y, uno de ellos, es el color perfect 7 de Wella. Esta crema colorante está especialmente diseñada para quienes buscan un resultado intenso, duradero y que, además, cuide del cabello.

Tal y como explican desde la web de Druni, lo que distingue a esta línea de Wella es la nueva fórmula "que combate los daños con hidratación enriquecida en cada paso, y está diseñada para promover los 7 signos de un cabello sano".

Su tecnología de color ha sido desarrollada para penetrar profundamente en la fibra capilar, logrando una cobertura completa, incluso en cabellos con un alto porcentaje de canas.

Esta línea de Wella incorpora aceites en su composición, que actúan como agentes nutritivos y protectores durante el proceso de coloración: ayudan a sellar la hidratación dentro del tallo capilar y, por ende, a reducir el impacto de los químicos que normalmente pueden resecar.

Gracias a esta acción emoliente, el cabello no solo consigue un color intenso y sin canas, sino que se siente más suave al tacto, con un aspecto más saludable y manejable.

Imagen de los tintes de pelo color perfect 7 de Wella.

La presencia de aceites también contribuye a controlar los daños que suelen aparecer tras procesos de coloración repetidos, como la fragilidad, la pérdida de brillo o la falta de elasticidad.

Son precisamente estas características las que alaba la farmacéutica y experta en cabello Helena Rodero. "Me ha sorprendido para bien por sus cantidades acondicionadoras y nutritivas. Yo elegiría este", recoge el medio CLARA.

El producto, que está disponible en supermercados y tiendas por un precio de 5,99 euros, contiene en su interior 4 pasos. El primero, la crema colorante "que contiene hidratación profunda para que tu cabello se hidrate tan intensamente como el color".

Además, contiene una crema reveladora que es la encargada de "obtener el color óptimo y favorecer la aplicación en el cabello" y dos elixires de aceite, que "hidratan en profundidad cada hebra del cabello y restauran las fibras capilares desde el interior para una melena visiblemente más saludable y fuerte".

Según explican, estos dos elixires se tienen que dividir en dos días, el primero el día que nos aplicamos el tinte y el segundo, 30 días después.

Por último, el pack también incluye un reactivador de color para utilizar 15 días después de la coloración y así aumentar y alargar la intensidad, hidratación y brillo del cabello. Además, un par de guantes y las instrucciones.

