Nicole Kidman es la nueva embajadora global de Clé de Peau Beauté: una alianza de elegancia y compromiso

Clé de Peau Beauté, la marca de lujo de Shiseido, se fundó en 1982 y simboliza la elegancia y la ciencia. Su nombre significa "la clave de la belleza de la piel" en francés. La firma cree que la verdadera luminosidad proviene del interior, impulsada por intenciones y acciones positivas.

Por ello, no resulta sorprendente que Nicole Kidman se haya convertido en su nueva embajadora global. Ícono cinematográfico y defensora activa de los derechos de las mujeres, es un ejemplo de combinación de arte, inteligencia y compromiso social. Refleja, por ende, la aspiración de la casa por una belleza radiante que va más allá del aspecto exterior.

A lo largo de las cuatro últimas décadas, la actriz ha afrontado retos delante y detrás de la pantalla, con roles destinados a arrojar luz sobre realidades diversas y amplificar voces relegadas.

Su labor como Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, desde la que defiende el empoderamiento de niñas y adultas a través de la educación, las oportunidades económicas y la lucha contra la violencia de género, la posiciona como una figura que plasma empoderamiento y confianza, cualidades centrales para la firma de Shiseido.

Por todo ello, Kidman encarna a la perfección la visión de la luminosidad de Clé de Peau Beauté. Su nombramiento es un hito que señala un nuevo camino en la historia de la compañía.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Nicole a la familia Clé de Peau Beauté. Creemos que la luminosidad es más que una apariencia; es una fuerza interior que impulsa el cambio positivo. Nicole ejemplifica esta creencia a través de su inspiradora trayectoria, demostrando cómo el entusiasmo y la determinación potencian una luminosidad que empodera a otras personas", asegura Mizuki Hashimoto, directora de marca de Clé de Peau Beauté.

"Estoy encantada de unirme a la familia Clé de Peau Beauté. Me inspira el compromiso de la marca de celebrar la belleza individual en todos los aspectos de la vida de una persona. Estoy deseando ver lo que podemos crear juntos", afirma Nicole.

La trayectoria de la oscarizada intérprete australiana destaca el poder transformador de la firma, inspirando a otras personas a aceptar su belleza y luminosidad propias y únicas.

Con un enfoque en la artesanía exquisita y la ciencia, Clé de Peau Beauté se consolida como líder en el tratamiento de la piel y la cosmética de lujo.