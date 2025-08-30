El aviso de un químico sobre la crema Nivea de lata azul: "Es muy eficaz a la hora de hidratar, pero..."

La crema Nivea es, posiblemente, el cosmético más famoso de todo el mundo. En España, concretamente, es el producto por excelencia en los baños y todas las generaciones han optado por la lata azul para hidratar cualquier parte del cuerpo, incluido el rostro, donde funciona como un 'secreto de belleza' para miles de personas.

Parte de sus beneficios se deben a su formulación, que cuenta con ingredientes con un gran poder hidratante como el Pantenol, el Eucerit o la Glicerina. Sin embargo, también encontramos otro ingrediente que no termina de convencer a todos: la parafina, un derivado del petróleo.

Este ingrediente es el responsable de que muchos dermatólogos no recomienden la crema Nivea para la cara, aunque la realidad, según el químico Vladimir Sánchez, es que este compuesto "es seguro en la cosmética y actúa como una barrera protectora que protege e hidrata la piel".

Qué es la parafina en la cosmética

La parafina es un compuesto que se obtiene del petróleo o del carbón, a través de diferentes procesos de destilación, enfriamiento y filtración. Se considera un aceite natural y se utiliza en múltiples sectores, como en la construcción, en la alimentación o en la cosmética.

En el sector estético, la parafina está presente en muchos productos de higiene personal y maquillaje. Debido a su capacidad de retener la humedad, las cremas hidratantes, como la Nivea, son las primeras que incluyen este ingrediente.

En este tipo de cremas, la parafina actúa como un agente oclusivo y emoliente. Al aplicarse sobre la piel, forma una fina película protectora que reduce la pérdida de agua transepidérmica, es decir, evita que la humedad de la piel se evapore demasiado rápido.

Sin embargo, debido a su derivación del petróleo, muchas personas consideran que no es del todo beneficiosa para la piel. Esa capa que genera puede dar la impresión de hidratación, pero en realidad no aporta nutrientes ni promueve procesos de regeneración cutánea.

Y a pesar de que muchas personas hayan dejado de recomendar ciertas cremas, como la Nivea, para zonas como el rostro, los expertos aseguran que no es peligrosa.

"La parafina que se usa en la cosmética, como en la crema Nivea, está muy purificada para que no tenga ninguna clase de impurezas que pueda suponer problemas", explica Sánchez en sus redes sociales.

De acuerdo con Vladimir Sánchez, doctor en Química, la parafina mantiene la piel hidratada y suave; sin embargo, "no solo atrapa la humedad, sino que evita que la piel transpire".

Además, al tratarse de un hidrocarburo, la parafina "podría retenerse en los poros y dar problemas con gente que es especialmente sensible a la formación de acné".

La obstrucción de los poros impide la respiración natural de la piel y la expulsión de toxinas, lo que puede agravar los brotes de acné, espinillas y puntos negros, además de causar irritación.

Es por este motivo que el experto aconseja contactar con un dermatólogo antes de aplicar una crema hidratante; sin embargo, no se debe tener miedo a este ingrediente.

"Estas formulaciones, como la crema Nivea, que llevan muchos años en el mercado, han sido muy optimizadas a lo largo del tiempo para evitar todo este tipo de problemas, así que cada vez dan menos interacciones", finaliza.