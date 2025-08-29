Labios ciruela: la tendencia de belleza sofisticada, elegante y rompedora para los looks de este otoño 2025

Las paletas cromáticas en tendencia mutan de la mano del paso de las estaciones. Aunque aún queda verano por delante, las prescriptoras de moda y belleza bombardean a su público con la inspiración otoñal, algo que en el caso del terreno beauty se resume en un color: el ciruela.

Esta tonalidad, tan específica y tan propia de la época del año que ya está llamando a la puerta, se impone esta temporada como imprescindible tanto en labios y mejillas, así como en uñas. Una de las grandes defensoras de esta propuesta ha sido Hailey Bieber, que no ha dudado en incluir entre los tonos de su colorete Pocket Blush, uno de los productos imprescindibles de su marca, Rhode.

Además, el auge de este color también se puede asociar a otros conceptos como el del efecto mordido, una técnica de maquillaje que busca realzar el color de estos de forma natural, dándole un aspecto que recuerda al que estos adquieren tras haber sido besados.

Igualmente, tiene mucho que ver con el regreso de la estética gótica, algo que se ha visto en pasarela de la mano de grandes firmas como Alexander McQueen, Rick Owens o Balenciaga, con diseños excesivos y dramáticos y combinaciones en la gama de los rojos, además del negro.

El ciruela logra conseguir profundidad en el maquillaje y lo más interesante son los múltiples acabados que se pueden lograr, desde tonos más intensos hasta apuestas más suaves, añadiendo el uso de un gloss a la ecuación de belleza y jugando también con alternativas brillantes o mates.

Pero, ¿cuáles son las pieles que mejor encajan con esta tendencia en cuanto a su colorimetría? Como de costumbre, si se trabaja teniendo claros una serie de conceptos, es posible adaptar la propuesta a cada cual.

Pieles con subtono frío o rosado. En estos casos, aquellos labiales o coloretes con matices más rojizos y malvas serán los mejores aliados para realzar de forma natural la base de la que se parte.

Pieles oscuras. Se juega en una línea que no rompa demasiado con la tez: ciruelas intensos y profundos, muy sofisticados y si tienen un toque de brillo, que se aporte mediante un gloss, el resultado será increíble.

Cómo llevarlo

Cuando se decide usar un pintalabios potente, lo más habitual es trabajar la mirada de forma más discreta. Aunque ahora también es tendencia el maximalismo en belleza, lo cierto es que apostar por una estética equilibrada es lo más acertado, sobre todo con jornadas 24/7 en las que los looks de oficina se acaban fundiendo con la noche.

Tonos neutros y cálidos. Desde los dorados a los marrones, pasando por los ocres y los anaranjados. Estas sombras son perfectas para adornar la mirada respetando la intensidad de unos labios ciruela. En la misma línea. El monocromo es un acierto seguro. De esta forma, todo irá en una misma línea y no habrá competencia posible, sino armonía. También es la manera de otorgarle más fuerza a los ojos sin caer en lo excesivo y optando por un acabado más sofisticado. El clásico. Las tendencias de belleza vienen y van, pero el delineado permanece. Puede que ahora el protagonismo se lo lleven las cejas, pero un buen diseño de eyeliner siempre logra abrir la mirada y además levantarla. Además, de cara a esta temporada, en pasarela hemos visto a casas que llevan la elegancia en su ADN, como Armani, incluir en sus estilismos una línea doble. Los metálicos están de vuelta. Las sombras metalizadas le han devuelto el brillo al rostro tras años relegadas a un segundo plano beauty junto a otros colores como el blanco y el turquesa. Ahora se cuelan de nuevo en el neceser y lo hacen de una forma tan sutil como sofisticada, posándose en la cuenca interna del ojo y desapareciendo buscando la zona externa. Pueden resultar unas grandes aliadas para unos labios ciruela.

Tras esta recapitulación de consejos, tan solo queda arriesgarse, dejando la gama de los nude a un lado y apostando por la diferencia.