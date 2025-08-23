Víctor del Valle, peluquero: "Para estar joven a partir de los 50, este es el corte de pelo que siempre recomiendo"

Víctor del Valle es, actualmente, el peluquero más demandado de España. El sevillano ha ganado popularidad gracias a sus cambios de look y su presencia activa en redes sociales, donde acumula hasta 2 millones de seguidores, tanto en Instagram como en TikTok.

Son precisamente estas dos plataformas las que sirven de inspiración a millones de mujeres que buscan un cambio de look, pero no saben a qué aspectos deben prestar atención: forma de rostro, tipo y textura del cabello, e, incluso, estilo de vida.

De todos los cortes que realiza Víctor del Valle en su día a día, hay uno al que recurre más de lo habitual: el pixie, uno de los estilos más icónicos y versátiles dentro de la peluquería femenina que resalta los rasgos faciales y aporta frescura, creando un efecto visual de juventud.

En qué consiste el corte 'pixie'

El corte pixie es un estilo de cabello corto, popularizado en los años 50 y que se caracteriza por ser más corto en la nuca y los lados, con longitud variable en la parte superior para crear volumen y textura.

Su origen se popularizó en la década de 1960 gracias a actrices como Audrey Hepburn, Mia Farrow y Jean Seberg, quienes lo convirtieron en un símbolo de elegancia y rebeldía.

Este corte de pelo es el favorito del peluquero Víctor del Valle debido a su efecto rejuvenecedor. Al dejar el rostro más despejado, el pixie resalta las facciones, ilumina la mirada y realza los pómulos, generando un aspecto más fresco y dinámico.

La ligereza del corte transmite vitalidad y movimiento, lo que elimina la sensación de pesadez que en ocasiones aportan las melenas largas, en especial a los rostros más maduros.

Al exponer el cuello y la línea del rostro, el corte pixie genera un efecto visual que estiliza y alarga la figura, lo cual favorece aún más a la sensación de ligereza.

Tal y como se puede observar en los vídeos del peluquero, el pixie permite jugar con diferentes acabados, desde estilos más pulidos y clásicos hasta los más desenfadados y con textura, lo que permite adaptar la imagen según la ocasión.

Además, este corte de pelo también es muy versátil en cuanto a peinados. Puede llevarse con flequillo para suavizar el rostro, con ondas, liso o incluso, rizado.

Otra de las ventajas del pixie consiste en su bajo mantenimiento. Su longitud reducida facilita el cuidado diario y evita el desgaste que muchas veces sufren las melenas largas debido al uso excesivo de planchas, secadores o productos químicos.

Si nos fijamos en sus redes sociales, el peluquero la gran mayoría de las veces acompaña el pixie de un color muy concreto, el rubio platino.

Un tono blanco bien trabajado crea un efecto óptico que ilumina el rostro, reduce la visibilidad de arrugas finas y aporta un aspecto más descansado.

Esta tonalidad crea un efecto cristalino en el pelo, lo cual aporta un brillo y elegancia irresistibles a cualquier edad. De hecho, al tratarse de un color blanco casi hielo, todas nuestras canas se eliminan en totalidad.