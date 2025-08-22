Las tendencias en manicura del otoño 2025: del clásico renovado a propuestas naturales y el efecto escarcha

Tic, tac, tic, tac… El otoño se aproxima con paso lento, pero dando pistas de su llegada. Un cambio en la brisa, noches en las que la sábana vuelve a ocupar su lugar o el gentío haciéndose de nuevo con el transporte público presagian una realidad de la que no se puede escapar: septiembre llega y lo hace cargado de tendencias.

Después de que el amarillo mantequilla lo haya copado todo durante la primavera y el verano, aunque probablemente continúe presente los próximos meses, nuevas propuestas de color y diseño llegan al terreno de la manicura.

El clásico cambia

La llegada de según qué época hace que el burdeos, que en verano se transforma en rojos vivos, vuelva a las manos. Es el imprescindible que nunca falla temporada tras temporada. Una apuesta elegante que funciona en cualquier ocasión, pero quizás, a veces, demasiado obvia.

El otoño es sinónimo de tonos tierra y si hay una opción de la paleta cromática que se ha coronado en estos últimos tiempos, esa ha sido la del Mocha Mousse, la propuesta del año de Pantone que se presenta como una de las más demandas en los salones de belleza a partir de la llegada del noveno mes.

Hailey Bieber luciendo una manicura en tonos marrones. IG vía @haileybieber

Al aire

Así como estarán de moda las uñas con diseños más elaborados, un must de esta próxima temporada son los que van al aire, es decir, sin esmaltado. O al menos sin color.

Esta alternativa se trata de una representación de otras tendencias como el minimalismo, el lujo silencioso y la estética old money, que busca un aspecto pulido, pulcro y discreto, asociado al concepto de 'niña buena' incluso.

Igualmente, ante esta propuesta también se encuentra esa eterna búsqueda de la naturalidad en cuanto a la estética.

Después del verano

Con los adictos al deporte ya queda claro que eso de que las bicicletas sean solo para el verano se ha quedado, además de en una historia de Fernando Fernán Gómez, en un mito.

Esto se extrapola a las tendencias. Ahora, tanto en moda como en belleza, elementos que pertenecían de forma oficiosa solo a unas estaciones cruzan la frontera de la temporalidad y la temperatura y se acomodan en otras épocas del año de forma natural.

En esta ocasión sorprende el coral, que dejará atrás los días de verano para seguir adornando las manos más allá del equinoccio de verano.

Glitter y transparencias

Normalmente, los brillos se asocian a la llegada de la Navidad y sus celebraciones previas, pero pensar de esa forma es hacerlo de manera reduccionista y renunciar a muchas posibilidades. Resulta prácticamente delictivo limitar el uso de las lentejuelas a apenas un mes al año, cuando funcionan a la perfección con básicos como camisas blancas, camisetas gráficas, deportivas y botas.

Lo mismo sucede ahora con las uñas. El glitter se cuela entre las tendencias de este otoño 2025 con fondos transparentes y translúcidos entre los que destaca el rosa.

A la francesa

Pasa el tiempo y la manicura francesa sigue estando presente cada temporada en las peticiones a los salones y manicuristas. Últimamente, la hemos visto en numerosas versiones, pero próximamente habrá dos de ellas que destaquen.

En primer lugar, una que se podría bautizar como extrema, ya que las puntas adquieren mayor importancia y ese delineado blanco toma presencia y cambia de grosor. De las opciones finas y medias a las XL. En general, la idea de fondo es lograr impacto visual.

Por otro lado, y aquí de nuevo entra en juego el glitter, el extremo de la uña se viste de gala en forma de tonalidades platas cargada de brillos.

Un toque natural

Los rosas, en diferentes versiones, se hace también con el otoño. En parte, en la misma línea de naturalidad que se menciona en relación con la estética minimalista y del lujo silencioso, pero también de la mano de tendencias como las uñas jabón; las milky nails, que resultan en un color lechoso; o las jelly, gelatinosas, que van en un tono más subido.

De la misma manera, el toque pink es fundamental también en la manicura francesa, en especial en las más sutiles.

Verdes

De los que gritan otoño: oliva, salvia, cacería, pistacho y verde botella, cinco propuestas ganadoras que arrasarán entre las tendencias de manicura de este próximo otoño que aportan un punto de color sin dejar de lado la sofisticación.

Además, dependiendo de la apuesta, los visos vintage de algunos de los tonos son claros y se pueden hilar con otros momentos fashion como la vuelta del estilo boho-chic en su versión más refinada sin dejar de lado las reminiscencias de los años 70.

Manicura gráfica minimalista en tono salvia. Getty Images

Flores y puntos

En cuanto a diseño, los patrones de flores y puntos han arrasado durante el verano. Ahora, con la llegada del otoño, se mantienen, pero adaptan sus paletas de colores a la nueva estación. En cualquier caso, para el patrón de lunares el negro seguirá siendo infalible.

Escarcha

Al igual que sucede con la propuesta anterior, en otoño también se mantendrán los diseños escarchados, glaseados y nacarados. Estas opciones se pusieron de moda cuando Hailey Bieber hizo acto de presencia en la Met Gala en 2022, algo que repitió el pasado mes de mayo, con otra versión de este mismo tipo de manicura actualizada.

Detalle de manicura tipo 'glazed'. Getty Images

Este mismo estilo también está presente en tendencias de sombras de ojos, haciendo un guiño a la estética dosmilera pero de forma mucho más depurada.