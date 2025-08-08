Qué son las mechas 'brunette expensive' que Jennifer López (56) elige para disimular las canas: "Quitan 10 años de golpe"

Las primeras canas pueden suponer un verdadero shock para quien las tienen. Implica el comienzo de un nuevo ciclo en la vida de una persona y, aunque cada vez son más los que deciden apostar por un look "total white", una gran parte de la población busca alternativas para eliminarlas o, al menos, camuflarlas.

En el sector de la peluquería, al igual que sucede en el de la moda, las tendencias van y vienen. Pero también existen otras que se quedan para revolucionar la manera en la que entendemos el cuidado del cabello.

Si eres de las que siempre han llevado el pelo castaño o moreno, pero buscas ese toque de sofisticación y luz que parece reservado solo para las melenas rubias, atención porque las mechas expensive brunette son la tendencia que arrasa y que ha conquistado a celebrities, estilistas y expertas en belleza por igual.

Durante décadas, las tendencias en coloración capilar han favorecido los rubios polares y los balayage dorados. Sin embargo, la era de la naturalidad y la elegancia discreta ha llegado para quedarse.

Las mujeres morenas o castañas ya no tienen que conformarse con un tono plano, sin matices ni luz. El concepto de expensive brunette, que podríamos traducir como morena de lujo o morena cara, propone una nueva forma de entender el cabello oscuro. Tonalidades más profundas, brillantes, un cabello lleno de reflejos naturales y con un acabado saludable que evoca glamour.

¿Qué son las mechas 'expensive brunette'?

Este fenómeno no es casualidad. En los últimos meses, hemos visto cómo it girls como Hailey Bieber, Zendaya o Jennifer López han apostado por este tipo de mechas sutiles y elegantes, marcando tendencia en alfombras rojas y editoriales de moda. Incluso en España, actrices como Paula Echevarría o Blanca Suárez se han sumado a la tendencia, demostrando que la sofisticación no entiende de tonos, sino de actitud.

Olvida los contrastes agresivos o de las mechas rubias marcadas. El expensive brunette es una técnica de coloración pensada para quienes aman la naturalidad, pero buscan un plus de luminosidad y dimensión.

La clave está en mezclar diferentes tonos cálidos (como caramelo, miel, avellana o incluso bronce) sobre una base morena o castaña, creando así un efecto de profundidad y brillo como si el sol acariciara tu melena cada día.

A diferencia de otras técnicas como el balayage tradicional, donde los reflejos pueden ser más notorios, el expensive brunette apuesta por un acabado ultra pulido y brillante, con matices casi imperceptibles, pero muy efectivos a la hora de dar vida al cabello. El resultado es una melena que parece siempre perfectamente peinada, con un color rico y lleno de matices, como el que se consigue en los salones de las celebrities.

Un color fácil de mantener

El nombre de la tendencia no es casualidad: "expensive" (caro) hace referencia a ese aspecto lujoso, cuidado y trabajado en capas que transmite la melena. Sin embargo, la buena noticia es que se trata de una técnica menos exigente que otras.

Al trabajar sobre la base natural del cabello y aportar matices sutiles, el mantenimiento es sencillo y permite espaciar las visitas a la peluquería.

Esto supone un plus para las mujeres que buscan practicidad sin renunciar a la sofisticación. Además, al no recurrir a decoloraciones extremas, el pelo sufre menos y se mantiene mucho más sano y brillante. El resultado es una imagen cuidada, pero sin esfuerzo, como recién salida de un shooting de moda.

¿A quién favorecen las 'expensive brunette'?

Esta tendencia está pensada especialmente para bases morenas o castañas, aunque puede adaptarse a cabellos más claros con pequeños ajustes en los tonos. El efecto es especialmente favorecedor en pieles cálidas, pero también puede aportar luz a rostros más fríos, eligiendo los matices adecuados.

Uno de sus grandes puntos a favor es su versatilidad: rejuvenece, suaviza las facciones y potencia el brillo natural del cabello. Además, aporta una dimensión y movimiento que a menudo falta en los cabellos oscuros teñidos de un solo tono. Si buscas un cambio sutil, pero con impacto, este es el estilo que necesitas.

Si quieres sumarte a la tendencia, es fundamental comunicar bien a tu colorista lo que buscas. Olvídate de pedir "mechas rubias" o "balayage" como tal. Explica que deseas mantener tu base natural, pero aportar matices cálidos y luminosos, muy bien integrados, que realcen el brillo y la dimensión del pelo.

Lleva referencias visuales y déjate aconsejar por el profesional sobre los tonos más favorecedores para tu piel y tu estilo de vida. Además, pregunta por tratamientos de brillo o gloss para potenciar el acabado healthy y luminoso que caracteriza a esta tendencia. Un buen corte y un peinado pulido terminarán de elevar tu melena al máximo.