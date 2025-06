Cindy Crawford (59 años) revela su truco de belleza para un rostro joven: "El colorete me lo pongo como en los 90"

Hay secretos de belleza que no necesitan cirugía, ni tecnología de última generación, ni tratamientos de lujo. El mejor ejemplo lo tenemos en los consejos que siempre nos han dado nuestras abuelas.

Pero, otras veces, la clave está en gestos tan simples como sonreír. Así lo asegura Cindy Crawford, la supermodelo que a sus 59 años sigue deslumbrando con un rostro luminoso, natural y perfectamente esculpido.

Y sí, todo empieza con una sonrisa al aplicarse el colorete. Este truco, que podría parecer casi infantil, se ha convertido en el arma infalible de una de las mujeres más admiradas del mundo para conseguir ese efecto de "buena cara" que desafía la edad. Lo mejor de todo es que tú también puedes aplicarlo desde casa.

Cómo aplicar el colorete para rejuvenecer

En una reciente entrevista, Cindy confesó que no ha renunciado a su amor por el colorete, esa herramienta de maquillaje que dominaba en los años 90 y que ha revivido con más fuerza que nunca.

"Me encanta ponerme colorete como en los 90 y el truco es hacerlo sonriendo", explica la modelo recientemente. Algo que puede parecer obvio, pero no para todo el mundo.

Este trucazo tiene todo el sentido del mundo: al sonreír, los pómulos se elevan de forma natural y marcan el punto exacto donde aplicar el blush.

Así se evita el error más común: depositarlo demasiado abajo o demasiado cerca de la nariz, lo que puede entristecer o endurecer el rostro.

El truco del colorete que funciona

Para entender este tip de belleza es tan fácil como saber que el rostro cambia al sonreír. Los músculos se tensan ligeramente, las mejillas se elevan y se definen los volúmenes reales del rostro.

Aplicar el colorete en ese momento garantiza una colocación precisa y un efecto lifting natural. Además, ese pequeño gesto imprime en la expresión una energía positiva que se refleja, literalmente, en la piel.

En palabras de la propia Crawford: "Me encanta el colorete. ¿Qué puedo decir?" Y no es la única. Los maquilladores profesionales coinciden en que el blush bien aplicado rejuvenece más que cualquier iluminador.

El colorete favorito de Cindy Crawford

Si hay algo que completa este truco es el producto que elijas. En el caso de Cindy, su favorito absoluto es el Cheek to Chic de Charlotte Tilbury, en el icónico tono Pillow Talk. Un colorete en polvo con dos tonalidades: un centro más intenso, casi como un corazón, y un anillo exterior más suave para difuminar.

Este blush ha conquistado tocadores de medio mundo por su tecnología Light Flex, que refleja la luz y aporta ese brillo sutil desde el interior.

En lugar de dejar un efecto mate plano o con partículas demasiado evidentes, este colorete parece activarse con la luz ambiental, como si tu piel estuviera ligeramente retroiluminada.

¿El resultado? Mejillas frescas, naturales y con ese toque rosado que recuerda a una caminata ligera o a una carcajada inesperada.

Cómo aplicar el colorete como un experto

La supermodelo también tiene clara la herramienta ideal: una brocha biselada de pelo sintético, suave y ligera. Nada de esponjas o dedos, que pueden arrastrar la base y dejar manchas.

La aplicación correcta se hace desde el centro de la mejilla, justo donde se forma el "pomulito" al sonreír, hacia la sien, en un trazo ascendente y difuminado.

Su truco con "efecto lifting sin bisturí" al aplicar el colorete sonriendo no solo embellece, también redefine. Levanta visualmente el rostro, da un toque juvenil a la expresión y logra un efecto glow sin necesidad de iluminadores agresivos ni capas de maquillaje.

Lo que Cindy Crawford nos demuestra con su técnica es que el arte de maquillarse no es solo cuestión de productos, sino de actitud. Su beauty look no grita "estoy maquillada", sino "estoy bien". Esa diferencia es la que marca la elegancia natural que ella representa desde hace décadas.

Para conseguir este infalible efecto, sigue los siguientes pasos:

Sonríe frente al espejo. Aplica el colorete justo sobre la mejilla elevada. Difumina hacia la sien con una brocha biselada. Elige un blush luminoso. Disfruta de tu rostro joven, fresco y con ese glow que parece natural pero con truco.

El colorete ha dejado de ser ese toque final que se aplicaba casi por compromiso, para convertirse en el protagonista del maquillaje natural y rejuvenecedor.

Y en esta era donde se busca frescura, luz y autenticidad, sonreír mientras te maquillas no solo embellece tu rostro, también cambia tu estado de ánimo.