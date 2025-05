Noelia Jiménez, estilista profesional: "Melody usa peluca por salud capilar. Es una decisión muy inteligente"

España ha brillado en el escenario de Eurovisión y esta vez lo ha hecho de la mano de las artistas patrias más carismáticas: Melody. Su actuación en el mítico festival, celebrado este 2025 en Basilea, dejó sin aliento a miles de espectadores, no solo por su voz, su energía y su espectacular coreografía, sino también por sus cuidados estilismos que han confirmado que ella es una gran diva.

Desde que la de Dos Hermanas (Sevilla) se presentara al certamen del Benidorm Fest 2025 y fuera elegida para, posteriormente, representar a nuestro país en la 69ª edición del concurso europeo, sabíamos que la artista iba a dar mucho que hablar. Y así ha sido.

Desde su carisma y desparpajo hasta su increíble chorro de voz, Melody lo ha dado todo desde que comenzara su gira para promocionar su canción Esa Diva y llevar al país a la boca de todos. Sí, tampoco sus estilismos han defraudado.

La elección capilar de Melody ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Una impresionante peluca rubia hasta la cadera transformaba y ensalzaba la imagen de la cantante a una auténtica artista internacional.

Su larga melena rubia ondulada no solo fue un elemento visual impactante, sino también una declaración de intenciones: renovación, poder y, según los expertos, salud capilar. Son muchos los que han querido comentar (y alabar) la decisión tomada por Melody y su equipo de estilistas.

Una peluca: mucho más que un accesorio

Melodía Ruiz, nombre real de la cantante sevillana, ya lo había dejado claro antes: "Me gusta cambiar de look y de color. Cuando te gusta cambiar tanto no es recomendable para tu pelo", confesaba en una reciente entrevista. Y con esa frase destapó una realidad que muchos artistas viven a diario: la presión por reinventarse sin dañar su imagen ni su salud.

La estilista profesional Noelia Jiménez, fundadora del Salón Noelia Jiménez, ha aplaudido públicamente la decisión de la artista, afirmando que "la peluca es una herramienta más para un momento determinado, como es su puesta en escena. El largo da fuerza y movimiento a Melody, mientras el color no es escandaloso, pero tampoco pasa desapercibido. Es un tono que la favorece, que no tapa su cara y con el que se busca potenciar su carisma".

Lejos de tratarse solo de una cuestión estética, esta elección tiene un trasfondo profundamente práctico y emocional. Jiménez añade: "No es por estética, es por salud capilar y una decisión inteligente".

Recurso de divas y de profesionales

La transformación de Melody en el escenario lleva consigo el claro significado de querer representar a esa diva poderosa que lleva dentro. Según Javier Mateo, cofundador de los salones THE LAB, "una peluca puede simbolizar la identidad, la transformación o la forma en que una artista se presenta ante su público. También puede ser una forma de expresar creatividad y de interpretar un papel".

Este enfoque coincide con la narrativa escénica de Melody, quien ha cuidado hasta el más mínimo detalle para ofrecer un espectáculo redondo: vestuario, coreografía, iluminación… y, por supuesto, cabello.

No es la primera vez que la artista utiliza pelucas en su carrera, pero esta elección en particular ha sido vista como una jugada maestra, no solo por el impacto visual, sino por el cuidado que demuestra hacia su cabello natural.

Proteger el cabello

En la carrera hacia Eurovisión, los artistas pasan por ensayos interminables, cambios de vestuario, luces potentes, uso constante de planchas, sprays y maquillaje. Todo esto pasa factura al cabello. En este contexto, el uso de pelucas es cada vez más común entre quienes desean ofrecer una imagen cambiante sin arriesgar su salud capilar.

Ana Martínez, education manager de Jean Louis David, lo explica con claridad: "Si tienes que cambiar y no quieres estropear tu cabello, la mejor forma de hacerlo es con una peluca. Es una forma de mostrar diferentes looks sin comprometer tu cabello a largo plazo". Y añade que, en el caso de Melody, el objetivo era claro: empoderarse con una melena XXL rubia, sin agredir su cabello natural.



A pesar de los múltiples beneficios, los expertos también advierten sobre un uso inadecuado de las pelucas. Javier Mateo señala que "si la peluca se ajusta demasiado apretada, puede ejercer presión sobre el cuero cabelludo y causar molestias o incluso afectar la circulación sanguínea".

Además, un mal mantenimiento puede convertir este recurso en un problema. "Si no se mantiene limpia o si se usan productos inapropiados, puede acumular suciedad, hongos o bacterias. También, el uso frecuente sin descansos puede provocar debilitamiento o rotura del cabello natural", aclara el estilista. Por eso, la clave está en el equilibrio y elegir pelucas de calidad, ajustarlas correctamente y dar descanso al cabello natural.

El pelo de Melody en Eurovisión

Lejos de ser un simple elemento de vestuario, la peluca de Melody en Eurovisión 2025 se ha convertido en un símbolo de empoderamiento, estrategia y autocuidado. Aporta movimiento, elegancia y coherencia con el personaje que la cantante encarna sobre el escenario. Y, lo más importante, le permite cuidar de su imagen sin sacrificar la salud de su cabello.

Noelia Jiménez lo resume perfectamente: "El pelo sufre con tantos eventos antes de llegar a Eurovisión, en los cuales tiene que ir en imagen del que será el espectáculo, que una peluca es la única vía de respetar el cabello natural".

Con este gesto, Melody no solo ha marcado tendencia, sino que ha lanzado un mensaje poderoso a miles de artistas y seguidores: renovarse es necesario, pero hacerlo con cabeza es lo que realmente define a una estrella.