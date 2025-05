Juegos, música en directo y una 'masterclass' solar: así es Villa Clarel, la experiencia 360 para la Comunidad de Magas

El martes 13 de mayo, en una céntrica calle de Madrid se celebró un hecho insólito: una animada verbena recibía a 76 'magas', lectoras y miembros de nuestra Comunidad. El evento tenía lugar en 'Villa Clarel', una experiencia inmersiva donde la música de charanga en directo y los banderines de colores ambientaban el espacio, transportando a todas las asistentes a una auténtica fiesta de pueblo en verano.

Se daba a conocer así al público 'La Policía del Sol', la campaña que, por segundo año consecutivo, lanzan para promocionar su poderosa línea de solares y concienciar sobre el uso de estos protectores.

Con intención de elevar los ánimos, como lo hace la temperatura en el termómetro según avanzamos hacia la temporada estival, y para conocer en primera persona los mejores consejos para preparar la piel antes de la exposición al sol, las invitadas tomaban asiento en la plazoleta central.

Diana Guzmán, CMDO de Clarel, subía al escenario para dar la bienvenida y compartir con ellas el compromiso de la marca, líder en llevar el universo de la belleza y el cuidado personal a todos los rincones del país.

Diana Guzmán, CMDO de Clarel, durante el evento de la comunidad de Magas. Esteban Palazuelos

Alcanzando los 1.000 puntos de venta, muchos de estos abastecen poblaciones de menos de 25.000 habitantes donde el acceso a este tipo de bienes es complicado. Clarel manifiesta su compromiso real con la España vaciada a través de una verbena popular que bien podría tener lugar en cualquiera de los municipios donde tienen presencia, e invita a los miembros de la comunidad de Magas a ser parte activa.

Juegos populares como pescar patitos o lanzar anillas han sido el pretexto ideal para dar a conocer las novedades de verano de la marca exclusiva de Clarel, bontè. Y entre tanta diversión, también ha quedado espacio para una formativa masterclass a cargo de David Rodríguez, mánager de formación de la marca.

Trucos de experto

Tras el animado recibimiento entre juegos y música en directo, llegaba el turno de aprender a proteger nuestra piel conociendo de la mano de Rodríguez las vicisitudes de los diferentes fotoprotectores que existen en el mercado y cuáles de ellos debemos escoger.

La masterclass en filtros solares impartida por David Rodríguez. Esteban Palazuelos

Las 'magas' recibían a su llegada una vitaminada bolsa de playa naranja como obsequio de bienvenida y carta de presentación a lo que se les explicaría a continuación. En ella podían encontrar los productos indispensables para el cuidado de la piel durante este verano.

Desde uno de los nuevos solares faciales de la renovada línea ideada para cubrir las distintas necesidades de cada piel (en esta ocasión, su versión con color para conseguir un aspecto saludable a la vez que nos protegemos), hasta su fluido corporal con SPF50+, sin olvidar el aftersun o una protección con formulación kids a la que sacarán más partido del esperado. Y por supuesto, la estrella: el aceite hidratante y potenciador de bronceado que, incluso, ha conquistado a Mónica Cruz.

Bolsa regalo de Clarel Cedida

Con todo ello en sus manos, era el momento de saber cuándo, cómo y para qué ha de usarse cada uno de estos productos. Tú también puedes descubrirlo:

¿Quieres evitar las manchas a toda costa? Apuesta por un filtro físico, que evite que la radiación penetre. De esta manera, la melanina no se activará. Ideal para quienes buscan frenar la aparición de manchas, disminuir las existentes e incluso evitar que cicatrices o pequeñas marcas acaben por oscurecerse.

¿No te gustan las texturas pesadas? Escoge SPF30, siempre será más ligero. Eso sí, has de comprometerte con su reaplicación más a menudo para garantizar que tu piel no quede expuesta a la radiación.

¿Y si queremos conseguir un bonito bronceado? La clave será contar con un potenciador, combinado con un filtro solar orgánico.

¿Un verdadero truco de experto para las más perezosas? Utilizar protección solar formulada para niños. La podrás aplicar tanto en cara como en cuerpo y tendrás los beneficios de protectores físicos y orgánicos. Un 'todo en uno'.

La novedad favorita

Entre las novedades en filtros solares y productos para cuidar de la piel en verano, hay uno que ha destacado y brillado con luz propia. De manera literal. Se trata del nuevo aceite corporal hidratante que, a la vez que nutre, acelera el bronceado gracias a su contenido en betacarotenos.

Mónica Cruz, madrina de Clarel durante la previa al evento de la comunidad de Magas. Esteban Palazuelos

"Es mi favorito, resalta el bronceado y, cuando te lo pones, no tienes que esperar a que se absorba porque su textura es muy agradable", explicaba Mónica Cruz, ejerciendo de madrina de Clarel por segundo año consecutivo. Para la actriz y bailarina, este producto se posiciona como un must a la hora de lograr una piel bonita durante los meses de verano.

La línea se consolida como una apuesta única para las amantes de las pieles sublimadas con el aceite Pink Glow con micas naturales, y el Bronce Glow que aporta un acabado luminoso desde la primera aplicación.

Comunidad de Magas

Durante la mañana, hasta 76 lectoras de la revista han disfrutado de 'Villa Clarel', participando de las canciones populares de charanga en directo y atreviéndose a jugar en los diferentes stands dedicados a los productos de bontè. "Salimos con mucha información, es una experiencia con formadores excepcionales", declaraba Cristina, una de las asistentes.

Las 'magas' de la comunidad jugando en 'Villa Clarel'. Esteban Palazuelos

Para María, lo mejor ha sido aprender a usar correctamente el fotoprotector: "Estoy deseando compartirlo con mis amigas. Me encanta la comunidad de Magas porque es algo para mujeres empoderadas, un espacio donde nos podemos reunir y aprender más".

Así clausuraba una mañana de diversión, comunidad y aprendizaje que se ha acompañado con un divertido cóctel temático y mesas de manicuras de la mano de Masglo. Una auténtica verbena donde las protagonistas han sido las lectoras de la Comunidad de Magas.