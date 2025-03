Mechas 'woodlights': el nuevo tinte para eliminar las canas que rejuvenecen y triunfa en las peluquerías españolas

Con el inicio de un nuevo año, las modas se renuevan y, con ellas, las tendencias en coloración capilar. Pero es cierto que, algunas, se mantienen como verdaderos clásicos que consiguen enamorar a las más exigentes hasta el punto de convertirse en tendencia en los salones de belleza de más renombre del país.

Una de esas técnicas que está arrasando en las peluquerías españolas en 2025 son las mechas "woodlights", una opción perfecta para iluminar el rostro y dar un toque juvenil a la melena a la par que al rostro. Si buscas rejuvenecer tu look de una forma natural y sin perder la esencia de tu color original, esta técnica es la respuesta.

El secreto de su éxito no es otro que el acabado extremadamente natural, lo que las hace ideales para quienes desean un cambio sin que se note de forma exagerada. A diferencia de las mechas tradicionales, que pueden dejar un efecto raíz bastante visible, las "woodlights" se difuminan suavemente en el cabello, lo que permite disfrutar de un color radiante durante más tiempo sin necesidad de retoques frecuentes. Esto las convierte en una opción perfecta para quienes no tienen mucho tiempo para ir a la peluquería.

La técnica está diseñada para adaptarse a la perfección a diferentes tipos de cabello. Ya sea que tengas el cabello largo, corto, fino o grueso, las mechas "woodlights" aportan luminosidad y movimiento sin perder la esencia de tu color base.

Pero, sin duda, uno de los grandes puntos a favor de esta técnica es que resulta ideal tanto para las morenas como para las rubias, ya que juega con los matices naturales del cabello, lo que permite resaltar y embellecer cada tono de manera única.

¿Qué son las mechas "woodlights"?

El nombre "woodlights" proviene de la palabra "wood", que significa madera en inglés, y hace referencia al acabado cálido y suave que imitan los reflejos de la luz en la madera.

Por tanto, esta técnica de coloración capilar se centra en crear tonos sutiles de mechas que se fusionan con el color base del cabello, logrando un efecto luminoso y natural. Solo que, a diferencia de otras técnicas de mechas más tradicionales, las "woodlights" no buscan un contraste radical con el color base, sino que se centran en resaltar los matices más cálidos y suaves de tu melena.

Según expertos en coloración como Felicitas Ordás, directora de Felicitas Hair, las mechas "woodlights" se componen de tonalidades como el avellana, dorado y bronce, y se aplican principalmente en la parte frontal del cabello.

Esto no solo resalta el rostro, sino que también suaviza las facciones y aporta un toque de luz que rejuvenece la apariencia general. Además, como señala Adrián Pardo, director de Adrian Pardo Hair Studio, las mechas se trabajan de manera que no dejen un efecto raíz marcado, lo que facilita mucho el mantenimiento de la coloración.

Las mechas que más rejuvenecen

Uno de los motivos por los que las mechas "woodlights" están ganando popularidad es su capacidad para rejuvenecer el rostro de una manera sutil y elegante. Al aplicarse principalmente en el área frontal y en los contornos, estas mechas iluminan la cara de forma estratégica, resaltando las facciones y suavizando el look general. Esto hace que el rostro luzca más fresco, vital y radiante, eliminando ese aspecto de cansancio que a veces nos dan las canas o el cabello opaco.

La técnica imita los reflejos naturales que se obtienen con la exposición al sol, lo que genera un efecto cálido y lleno de vida en el cabello. Además, no es necesario un corte drástico para obtener resultados sorprendentes. Las mechas "woodlights" pueden combinarse perfectamente con cortes de cabello como el bob, cortes en capas o incluso ondas suaves, creando un look moderno y sofisticado sin perder la naturalidad.

¿A quién favorecen las mechas 'woodlights'?

Aunque las mechas "woodlights" son muy versátiles y favorecen a casi todos los tipos de cabello, destacan especialmente en las morenas, ya que las tonalidades cálidas como el bronce, dorado y avellana se fusionan de manera perfecta con los tonos oscuros.

Esta combinación aporta luz a la melena sin que se pierda la intensidad del color original. Tamara Falcó, uno de los grandes referentes de esta técnica, es un excelente ejemplo de cómo las mechas woodlights pueden transformar un look. La socialité ha sido vista en varias ocasiones luciendo estas mechas, que le dan un brillo extra a su melena morena y suavizan sus facciones.

Sin embargo, las rubias también pueden sacar mucho provecho de esta técnica, sobre todo si su cabello tiene matices más cálidos. Las mechas "woodlights" ofrecen un acabado natural que resalta el brillo y la vitalidad del cabello sin hacer un cambio demasiado dramático.

¿Por qué apostar por las mechas 'woodlights'?

Las mechas "woodlights" están arrasando este 2025 porque ofrecen una combinación perfecta de naturalidad, frescura y bajo mantenimiento. Son ideales para quienes buscan un cambio sutil, pero efectivo, que resalte su belleza sin recurrir a procesos complicados o costosos. A lo largo de este año, veremos cada vez más mujeres adoptando esta tendencia, ya que ofrece un aspecto luminoso y elegante que rejuvenece de manera instantánea.

Otra de las razones por las que esta técnica es tan popular es su facilidad de mantenimiento. Al no marcarse tanto la raíz, no necesitarás retoques constantes, lo que la convierte en una opción muy conveniente para quienes tienen una agenda apretada. Además, al ser una técnica menos invasiva, el cabello no sufre tanto con la decoloración, lo que ayuda a mantener su salud a largo plazo.

Recuerda que, para mantener tus mechas "woodlights" siempre radiantes, es importante usar productos adecuados para cabellos teñidos, como champús y acondicionadores que protejan el color. También puedes optar por tratamientos nutritivos que ayuden a mantener el cabello hidratado y brillante.