'Money piece': el tinte para disimular las canas y rejuvenecer el rostro que triunfa entre las españolas

Aproximadamente el 20% de las mujeres españolas descubre su primera cana antes de llegar a los treinta años. Estos mechones blancos, que no siempre están ligados al envejecimiento, son cabellos que pierden su color debido a una pérdida progresiva de pigmentación, concretamente de la melanina, un pigmento natural que, entre otras funciones, aporta el color al cabello.

Sea cual sea la razón, cuando aparecen sabemos que tenemos que tomar medidas. Bien es cierto que la moda del pelo gris ha conquistado a millones de personas y construye una estética excelente por la que cada vez se apuesta más. Pero por lo general, cuando vemos que nuestro cabello cuenta con zonas más claras, tendemos a recurrir a las soluciones milagrosas, como los tintes.

A pesar de que los tintes cubrientes han sido durante muchos años la solución divina a tapar las canas por completo, la realidad es que las tendencias actuales no solo buscan disimular estos mechones blancos, sino incorporarlos como parte de la belleza. Prueba de ello son técnicas como las money piece.

Mechas 'money piece'

Las money piece reciben su nombre del color dorado de una moneda y son un tipo de mecha que se basa en la técnica balayage. A diferencia de estas últimas, esta técnica pone foco en los mechones delanteros del rostro para enmarcarlo. Son una opción perfecta para darle un toque de luz al rostro.

Esta técnica de coloración consiste en aclarar estratégicamente las dos secciones frontales del cabello, generalmente alrededor del rostro, para enmarcarlo y resaltar sus facciones. A diferencia de otras técnicas, las money piece se caracterizan por ser más gruesas y notorias en comparación con las babylights, aunque pueden adaptarse a diferentes estilos y niveles de intensidad dependiendo del gusto personal.

El origen del nombre proviene de la idea de que estas mechas aportan un aspecto sofisticado sin necesidad de un cambio de color completo. Al iluminar específicamente las zonas que rodean el rostro, se logra un efecto de brillo y frescura que parece revitalizar instantáneamente la apariencia.

Entre todas sus ventajas, las money piece destacan al imitar el efecto natural del sol, ya que aclara ligeramente el cabello en las zonas más expuestas, lo que contribuye a un look veraniego y relajado.

Una de las mayores ventajas de las mechas money piece es su versatilidad. Funcionan bien en prácticamente cualquier tono de cabello, desde rubios hasta castaños y negros, y se pueden personalizar en función del tono de piel y el estilo personal de quien las lleva.

Por ejemplo, en cabellos oscuros, los tonos caramelo o miel crean un contraste llamativo, pero elegante, mientras que en melenas rubias se pueden utilizar tonos platinados para un efecto más suave y sutil. Esta flexibilidad también se aplica a la intensidad de las mechas, que pueden ser discretas y delicadas o, por el contrario, más gruesas y marcadas para un look más atrevido.

Además de su efecto estético, otra gran ventaja de las money piece es el bajo mantenimiento que requieren en comparación con otras técnicas de coloración. Al estar concentradas en las secciones frontales, el crecimiento de la raíz no es tan evidente, lo que permite espaciar las visitas. Esto no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce el daño potencial al cabello, ya que no es necesario retocar todo el color con frecuencia.

En términos de estilismo, estas mechas funcionan especialmente bien con peinados que despejan el rostro, como las coletas altas, los moños desordenados o el cabello semi-recogido. No obstante, también destacan en melenas sueltas con ondas ligeras o peinados lisos, puesto que la luz incide directamente en las zonas aclaradas, potenciando el efecto luminoso.

En cuanto a la técnica de aplicación, las money piece suelen realizarse utilizando la técnica de balayage o de babylights, dependiendo del resultado deseado. Con el balayage, se pinta el color a mano alzada, lo que permite un degradado más natural y suave.

Por otro lado, con las babylights se utiliza papel de aluminio para un acabado más definido y brillante. En ambos casos, el objetivo es crear un contraste armonioso que ilumine el rostro sin que el cambio de color sea demasiado drástico o artificial.