Amani Al-Khatahtbeh, la 'influencer' musulmana que quiere ser el azote más joven contra Trump

Era apenas una niña que vivía en un barrio de New Jersey cuando EEUU fue golpeado con el mayor atentado de la historia: la caída de las Torres Gemelas el 11 de marzo de 2001. Amani Al-Khatahtbeh podía respirar el odio de la gente en las calles tras ese día, saborear cómo miraban a sus padres simplemente por vestir como los detenidos o sentir cómo se vendía la imagen de que todos los musulmanes eran culpables de algo... Pero, ¿de qué?

Amani Al-Khatahtbeh, una de las pocas musulmanas en su colegio, trataba de colocar todos esos sentimientos sin sentido en su cabeza a través de un blog que escribía en su habitación y con el que quiso ponerse en contacto con otras niñas musulmanas que sintieran y vivieran lo que ellas estaba sufriendo. Ahí empezó su activismo.

Aunque se marchó a Jordania un tiempo después, de donde procede su familia, regresó a los pocos años a EEUU con dos cosas claras: ella es estadounidense, ella es musulmana. Ese impulso hizo que transformara su simple blog en la mayor revista para mujeres musulmanas 'Muslimgirl.com' y se convirtiera en una líder en su comunidad que le ha llevado a anunciar esta semana que se presentará para ser diputada en el Congreso de los EEUU en las próximas elecciones del mes de noviembre.

Es la primera musulmana que se presenta por el estado de New Jersey y, si saliera elegida, Amani Al-Khatahtbeh se convertiría en la diputada más joven con 27 años, y un azote muy mediático contra la política de Trump que ha sido muy criticado por su apoyo a los grupos judíos en detrimento de los intereses musulmanes en el exterior y, sobre todo, en Palestina.

Aunque aún no ha cumplido los 30, lleva años expuesta públicamente por defender un modo de vida que aúna el islam y el americanismo casi a partes iguales. Por ello se ha enfrentado a las críticas de quienes la denostan por someterse al hiyab y los que la consideran muy liberal para ser una buena musulmana. Sea como fuere, en 2016, la revista Forbes la incluyó en su lista de las 30 personas más influyentes de menos de 30 años.

En esta nueva aventura que ha iniciado, esta licenciada en ciencias políticas por la Universidad de Rutgers se enfrentará al republicano Frank Pallone que trata de repetir como diputado por este distrito, el segundo del país más afectado por la pandemia del coronavirus.

Por eso, Amani Al-Khatahtbeh responderá a la situación que vive el país con una campaña en las redes sociales, donde más eco han tenido sus mensajes y donde ha alcanzado gran popularidad, con retransmisiones en vivo. Su "Quarantour" buscará hablar con organizaciones locales y nacionales de temas como los valores progresistas, el Green New Deal, la asistencia sanitaria para todos o la condonación de la deuda a los estudiantes, temas que están llamando insistentemente a la puerta de los políticos ahora más que nunca.

"Este momento es un claro recordatorio de que ya no podemos esperar un cambio gradual. Nuestro liderazgo puede y debe poner por encima de todo la salud y el bienestar de las familias trabajadoras y los más vulnerables", explicó Al-Khatahtbeh en un comunicado.

Amani al-Khatahtbeh, en una de sus charlas.

Sabe que la campaña va a ser dura y más en tiempo de pandemia, pero experiencia en debatir en público sobre valores y contra los estereotipos no le falta. Michelle Obama le pidió que hablase en la Cumbre United State of Women en un panel junto a la astronauta Cody Coleman y que fue moderado por el expresidente Bill Clinton y hasta Disney la eligió para ser su asesora especial en su última versión de 'Aladino' muy criticada por algunos sectores por tener una lectura mucho más feminista de la relación entre Aladín y la princesa Jasmine.

"Fue como cerrar el círculo para mí, porque de niña, la princesa Jazmín fue el único modelo que tuve", recordaba la joven que consiguió, entre otras cosas, que la princesa no apareciera con un traje de bailarina del vientre con cadenas, transmitiendo una imagen "super sexual y opresiva".

No es un secreto que su opinión cuenta y que podría recoger el voto de descontento de muchos estadounidenses que, como ella, se sienten orgullosos "de representar a una coalición de comunidades subrepresentadas en lo que es nada menos que una lucha histórica por nuestras vidas".

Sin tabúes

Lo que sí promete esta joven aunque sobradamente preparada es que su campaña será directa y sin evitar temas polémicos. Quizá tenga en la mente el ejemplo de Alexandria Ocasio-Cortez que se convirtió en las pasadas elecciones en la diputada demócrata más joven en el Congreso al conseguir su escaño por Nueva York con una mayoría aplastante de votos en su distrito.

La joven de ascendencia puertorriqueña trabajaba de camarera y en una taquería pese a tener un currículum universitario sobresaliente para poder pagar la hipoteca después de que su padre muriera de un cáncer de pulmón.

Desde su entrada en el Congreso, ha sido la diana favorita de los republicanos sobre todo por sus ideas "radicales" que incluyen sanidad para todos, universidades públicas y gratuitas y control limitado de las armas de fuego. También ha sido una de las impulsoras del Green New Deal y de la lucha feminista frente a las políticas de Trump.

Una lucha en la que se pueden ver como aliadas ya que Al-Khatahtbeth y su revista también han tratado de romper las barreras que se pone a muchas mujeres inmigrantes y pobres. Ella no ha tenido ningún problema en hablar de la sexualidad de las musulmanas puesto que cree que "su religión honra la sexualidad de la mujer" y que "no debe ser un tabú" y uno de los artículos más polémicos publicados en 'Muslimgirl.com' fue el de un transexual musulmán.

La mayoría de las personas que consultan esta revista es menor de 40 años y va dirigida, principalmente, a la generación millennial, por lo que se la considera una voz muy influyente entre los jóvenes. "Me siento muy orgullosa de eso, porque algo que Muslim Girl hace muy bien es atraer a la juventud. Queremos que se nos acerquen y ellos quieren saber más del Islam por la forma en que lo presentamos. Siempre decimos que nuestro idioma es el lenguaje de los millennials".

Ahora también tendrá que hablar el lenguaje de los votantes, si quiere llegar finalmente al Congreso.