Cruz Sánchez de Lara firmará ejemplares de su libro 'Las gobernadoras' en nuestro Club de Lectura: ¿Te apuntas?

El Club de Lectura se despide hasta septiembre junto a Cruz Sánchez de Lara. Magas

Ya ha comenzado la cuenta atrás para poner el broche final a la temporada 25-26 del Club de Lectura de la Comunidad de Magas, un viaje por las letras que arrancó en septiembre de 2025 con Megan Maxwell como protagonista y que llegará a su cierre el próximo lunes 6 de julio con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Lifestyle y Magas.

A lo largo de estos meses, por este punto de encuentro, moderado siempre por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, han pasado grandes nombres de la literatura.

Entre estos, Julia Navarro, Marta Robles, Gervasio Posadas, Emilia Landaluce, Rosa Belmonte, Rafa Tarradas, Nazareth Castellanos, Ángela Banzas, María José Rubio, Daniel Ramírez y Elvira Roca.

Ahora llega el momento de despedir esta temporada y lo haremos por todo lo alto. Será en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, con Cruz Sánchez de Lara como protagonista de excepción.

Allí presentará su último gran lanzamiento, Las gobernadoras (Espasa, 2026) y firmará ejemplares a todas las lectoras de la Comunidad de Magas que asistan.

Quedan ya muy pocas plazas, así que, si tú tampoco quieres perderte la presentación, sólo tienes que pulsar el botón de QUIERO IR y te haremos llegar tu entrada doble.

Las gobernadoras

La conversación en este Club girará en torno a la última novela de Cruz Sánchez de Lara. En la publicación rescata la fascinante historia de dos mujeres extraordinarias que, en pleno siglo XVIII, no fueron educadas para obedecer, sino para gobernar.

Desde la discreción que les imponía su tiempo, Isabel y Felícitas Saint-Maxent fueron capaces de influir en el destino de naciones y mover los hilos de imperios enteros.

Sus nombres, aparte de ocupar un lugar destacado en la historia de la independencia de los Estados Unidos, mantienen un vínculo muy especial con la autora, ya que es descendiente directa, en séptima generación, de Isabel Saint-Maxent.

Con una prosa envolvente y un poderoso pulso narrativo, el libro se construye en una apasionante saga familiar repleta de secretos, lealtades, traiciones y ambición.

Una novela histórica emotiva, elegante y profunda que rinde homenaje a aquellas mujeres que, contra todo pronóstico, sostuvieron dos mundos desde la sombra y dejaron una huella imborrable en la historia.

La trayectoria de Sánchez de Lara también incluye títulos como Cazar leones en Escocia (Espasa, 2022), Maldito hamor (Espasa, 2023) y En la corte de la zarina (Espasa, 2024). Todos ellos se caracterizan por el protagonismo que adquieren sus personajes femeninos.

Cita literaria exclusiva

Como ya adelantábamos en este artículo, el próximo 6 de julio, a las 19:00 horas, el Centro Cultural Eduardo Úrculo acogerá el acto de clausura de esta temporada del Club de Lectura, antes de dar paso en septiembre a la nueva.

Y, como en toda despedida, aunque en este caso sólo sea temporal, la ocasión merece algo especial. Por ello, los asistentes podrán disfrutar del exclusivo cóctel de Magas por Fundador: una refrescante propuesta elaborada con brandy Doble Madera Sherry Cask, sal azul y pomelo rosa, el aderezo perfecto para el pertinente aperitivo que también se degustará.

Si tú también quieres disfrutar de este evento junto a la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Lifestyle y Magas y autora de Las gobernadoras, sólo tienes que hacer clic en el botón de abajo. ¡Date prisa, quedan ya muy pocas entradas!