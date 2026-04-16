Nuestro Club de Lectura recibe a María José Rubio: ven y viaja por la historia del hermano más rebelde de Napoleón

María José Rubio, autora de 'La marquesa y Bonaparte' e invitada del Club de Lectura del 21 de abril de 2026. Esteban Palazuelos

El Club de Lectura de Magas es el lugar donde habitan nuestras aficionadas a la literatura y la tertulia exclusiva de la que pueden disfrutar todos los meses las registradas en la Comunidad de Magas.

María José Rubio será nuestra próxima protagonista. Con su última novela, La marquesa y Bonaparte como hilo conductor y Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, como anfitriona, nos visitará el próximo martes 21 de abril en el Espacio Dobble de Madrid, a las 19:00 horas.

Todas las lectoras que quieran disfrutar de la cita lo podrán hacer apuntándose en el botón de abajo. El acceso ¡es completamente gratuito!

Rubio es historiadora, escritora y académica de la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo. Está especializada en Historia Moderna y Contemporánea de España y Monarquía Hispánica. Además, ha recibido el Premio Campomanes, otorgado por la Real Sociedad Económica Matritense por su investigación sobre la historia de Madrid.

La escritora presentará en el Club de nuestra Comunidad de Magas su última novela, que describe la historia de Luciano Bonaparte, un hombre que debía cambiar el rumbo de Europa, y de la marquesa de Santa Cruz, una mujer que cambió el rumbo de su vida.

Una trama de poder, diplomacia, intriga, espionaje, guerra, arte y amor en el Madrid de 1800. Justo en el momento en el que Luciano Bonaparte, el hermano más rebelde de Napoleón, llega a España como emperador de Francia, se encuentra con algo que no esperaba, un romance con la marquesa de Santa Cruz, Mariana de Waldstein, una mujer adelantada a su tiempo.

María José Rubio es también autora de obras como: La Chata: La infanta Isabel de Borbón y la Corona de España; Reinas de España: de María Luisa Gabriela de Saboya a Letizia Ortiz; El cerrajero del rey, que fue galardonada con el Premio Ciudad de Cartagena 2012 a la mejor novela histórica del año; o María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España.

Esta temporada del Club de Lectura ya nos han visitado figuras del panorama literario actual como Espido Freire, Nativel Preciado, Megan Maxwell, Julia Navarro, Marta Robles, Gervasio Posadas, Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, Rafael Tarradas, Nazareth Castellanos y Ángela Banzas. Ahora, le toca el turno a María José Rubio.

Además, como siempre, nuestras lectoras podrán disfrutar de la cita con la literatura de la mano de Fundador, degustando el cóctel de Magas por Fundador.

Una de las lectoras de la Comunidad de Magas degustando el cóctel de Magas por Fundador en el Club de Lectura de enero. Nieves Díaz

¿Quieres compartir tu pasión por la lectura con ella? Tu Comunidad de Magas lo hará posible el próximo 21 de abril. Apúntate aquí y te mandaremos un email explicándote cómo conseguir tu invitación gratuita presencial.