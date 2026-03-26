Una vida llena de historias merece unos accesorios a la altura: la firma más funcional de la que todo el mundo habla

Modelo posando con uno de los bolsos de la colección Sophia de Anekke. Cedida

Los recuerdos son esos pequeños instantes que nos transportan a momentos que han marcado nuestra vida.

Son ratos en los que, casi siempre, hay alguien que se convierte en protagonista: desde una comida un martes con ese plato preparado por tu madre, hasta aquel viaje a un lugar remoto y exótico donde conociste a personas que se quedarán contigo para siempre.

Y es que, si hay algo que nos define a las personas, es esa capacidad de volver al pasado cuando queremos y lograr que, en apenas unos segundos, se dibuje una leve sonrisa en nuestro rostro.

Además, estamos seguras de que muchas de vosotras os acordáis de ese macuto que os acompañó en una escapada improvisada a la montaña, o ese bolso en el que cabía todo durante vuestros paseos por Roma.

Es en esos momentos donde marcas como Anekke se convierten en parte del camino. Por eso, desde la Comunidad de Magas, nos hemos unido a ellos para regalar a nuestras lectoras un nuevo compañero de viaje: una mochila a prueba de aerolíneas.

Empoderamiento y acompañamiento

Probablemente muchas de vosotras ya conozcáis Anekke, y no es para menos: la firma alicantina ha conquistado a consumidoras de todo el mundo. Pero quizá aún no sepáis la historia que se esconde detrás de ella.

Todo comenzó en 2015, cuando sus creadoras sintieron la necesidad de diseñar complementos pensados para mujeres con un gusto especial, pero sobre todo, con historias únicas que contar.

Y esa es la verdadera esencia de la marca: más allá del exquisito diseño y funcionalidad de sus productos, creados siempre pensando en las necesidades del día a día, cada una de sus colecciones rinde homenaje a una mujer inspiradora que deja huella.

Sin embargo, no es necesario hacer grandes descubrimientos para convertirse en una referente: puede que la verdadera inspiración esté en esa prescriptora que, a pesar del cansancio físico y psicológico, cada mañana sigue levantándose a la misma hora para llevar su casa adelante.

Esas mujeres fueron y son la verdadera razón de ser de Anekke.

Tu nuevo compañero de viajes

En la Comunidad de Magas nos encantan las historias de quienes viven grandes cosas en silencio y por eso, junto a la marca de accesorios alicantina, hemos decidido acompañaros en algunos momentos especiales.

Esta vez sortearemos tres mochilas de viaje de la colección Sophia en cuyos diseños destacan los tonos azulados y el claro protagonismo de una mujer trabajadora amante del conocimiento.

La mochila de viaje de la colección Sophia de Anekke que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

Si tú también quieres conseguir este accesorio y olvidarte de los problemas con el equipaje de mano, este sorteo es para ti. ¡Únete a él en el botón de abajo!