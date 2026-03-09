La 'swap party' de Magas y Enclave ODS: intercambia tu ropa en la MBFW Madrid y renueva tu armario sin gastar

La Swap Party de Magas y Enclave ODS a la que nuestras lectoras podrán asistir apuntándose en Tú Comunidad. Nieves Díaz

En los últimos años, la moda ha estado en el centro de las conversaciones sobre sostenibilidad. Principalmente debido a la irrupción de marcas cuyo modelo de negocio se centra en producir y vender ropa de forma acelerada a precios muy bajos.

¿Qué genera esto? Surge en los consumidores una cultura de la compra compulsiva y del descarte, creando una necesidad constante de adquirir nuevas prendas, para luego desecharlas.

Lo curioso de este hábito es que es realmente nuevo: hasta hace un tiempo prevalecía comprar una buena prenda que durara años, a muchas que se podían poner apenas un par de veces: que es lo que ocurre ahora.

Y en Magas y Enclave ODS estamos muy concienciados en la lucha para recuperar ese espíritu que es mucho más sostenible y amable para el planeta.

Por eso se ha creado el concepto de swap party: un espacio en la Mercedes-Benz Fashion Week en el que nuestras lectoras pueden intercambiar las prendas que ya no utilicen por otras que otras mujeres hayan dejado anteriormente.

Pero... ¿Cómo se puede ir? En la Comunidad de Magas estamos regalando 300 entradas para acceder a la MBFW en IFEMA. ¿Quieres intercambiar tus prendas y llevarte otras nuevas sin ningún coste? No esperes más y apúntate en el botón de abajo ¡Las entradas están volando!

Con colaboración de RE-VISTE

Probablemente, os estaréis preguntando en qué consiste una swap party... Pues bien, la dinámica es muy sencilla: cada una de las lectoras de la Comunidad de Magas que se hayan apuntado en la página para asistir al evento, podrán llevar las prendas que ya no utilicen e intercambiarlas por otras que les interesen.

De esta forma, esa blusa olvidada puede convertirse en el nuevo tesoro para alguien más, y tú, mientras, renuevas tu vestidor sin necesidad de tener que comprar nada.

Además, el atractivo del evento de Magas y Enclave ODS no está únicamente en el ahorro, sino en el valor que se aporta a la moda circular. Porque darle una segunda vida a lo que una vez adquiriste significa prolongar su ciclo de uso y reducir el desperdicio textil.

Una de nuestras lectoras en la tercera edición de la 'swap party' intercambiando su ropa. Nieves Díaz

En esta ocasión como novedad nos hemos unido a nuestros amigos de RE-VISTE, la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el Calzado en España para, juntos, expandir el mensaje sobre la importancia de la moda circular.

4 razones para no perdértela

1. Renuevas tu armario sin gastar dinero

En Magas estamos seguras de que tienes alguna prenda que ya no usas, incluso estando en perfecto estado. Y si vienes a nuestra swap party, te daremos la oportunidad de cambiarla por otro artículo que te fascine.

2. Cuidas el planeta

¿Sabías que la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo? Por eso es fundamental alargar la vida útil de cada prenda, ya que, de esta forma, evitamos que termine en la basura y reducimos la necesidad de seguir produciendo piezas nuevas.

3. Vives una experiencia divertida y diferente

Esta swap party no sólo es un sitio en el que das y recibes ropa a cambio: este es un punto de encuentro entre las personas que aman la moda, las historias detrás de cada prenda y la creatividad para reinventar estilos.

4. Eres solidaria

Queríamos dejar lo mejor para el final: los artículos que no encuentren nueva dueña no se tiran ni se pierden; se donarán a APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

¿Cómo puedo participar?

Es sencillo: el primer paso es unirte a la Comunidad de Magas de forma gratuita, y apuntarte en el enlace de la swap party.

Para garantizar que el intercambio de ropa es de la mayor calidad, tienes que traer las prendas que ya no uses lavadas y planchadas.

En anteriores entregas tan sólo se aceptaban prendas de moda femenina, sin incluir accesorios, pero esta vez también se podrán intercambiar bolsos y cinturones.

Las lectoras de Magas y Enclave ODS en la swap party de septiembre. Nieves Díaz

Ya sabes, si no quieres perderte el mayor evento de moda y sostenibilidad de Enclave ODS y Magas, tienes una cita del 20 al 22 de marzo de 11:00 a 19:00 en IFEMA en la Mercedes-Benz Fashion Week.

¡Anímate, únete a la Comunidad de Magas y apúntate a nuestra swap party!