Cosmética que sí funciona: este es el exclusivo pack de Augustinus Bader que sorteamos en Tu Comunidad

El pack de Abanuc con los productos de Augustinus Bader que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

Vivimos en un mundo dominado por lanzamientos masivos y tendencias efímeras, donde a veces cuesta distinguir si lo que te aplicas en la piel es realmente eficaz o simplemente lo último que se ha hecho viral.

Por eso, en un presente así, el papel de la cosmética de autor se vuelve imprescindible: frente a la homogeneización del mercado, apuestan por la exclusividad, el asesoramiento experto y una narrativa que conecta con quienes entienden la belleza como cultura y cuidado personal.

Desde la Comunidad de Magas creemos profundamente en esta forma de cuidarse y nos hemos unido a una de las perfumerías nicho más reconocidas del panorama, Abanuc, para descubrirte el skincare de autor de Augustinus Bader.

Sortearemos en exclusiva un pack de esta firma de culto que ha revolucionado el cuidado personal gracias a sus más de 30 años de investigación y a su complejo TFC8®, diseñado para potenciar la capacidad regenerativa natural de la piel. ¿Lo quieres? ¡Participa en el botón de abajo!

Abanuc

Es un espacio pensado para quienes viven la belleza como un ritual íntimo y consciente: un lugar donde cada producto se selecciona desde la calma y sólo tienen cabida esos cosméticos que de verdad ofrecen resultados.

Ya os adelantamos que allí cada visita se convierte en una experiencia: un momento para dejarse guiar, descubrir aromas y texturas únicas y encontrar ese producto que parece hecho a medida para cada persona.

Y eso es esencial, porque nuestra piel recuerda todo lo que le damos. Elegir fórmulas que respondan a nuestras necesidades es un acto de respeto hacia el cuerpo y, también, una inversión en el futuro. Cuidarnos hoy es escribir, con delicadeza, la piel que tendremos mañana.

El sorteo de la Comunidad de Magas

Es imprescindible cuidar la piel con productos a la altura de lo que nuestro cuerpo merece. Por eso, en la Comunidad de Magas sorteamos junto a Abanuc un exclusivo pack de Augustinus Bader.

Esta firma nacida en Alemania hace más de 30 años se ha convertido en una de las favoritas de quienes buscan resultados visibles y belleza que perdura en el tiempo.

En concreto, regalamos una caja que incluye una crema hidratante, una crema antienvejecimiento, una bruma y un bálsamo de labios. ¿Lo quieres? Participa pinchando aquí.