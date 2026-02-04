El Mobile World Congress 2026 contará con un torneo femenino de videojuegos impulsado por El Español

El Mobile World Congress 2026, acogerá la final de Magamers, el primer gran torneo femenino de League of Legends en España con equipos formados solo por jugadoras. Se disputará el 4 de marzo en el Talent Arena, uno de los espacios dedicados al talento digital y a las nuevas formas de entretenimiento interactivo.

Magamers nace impulsado por EL ESPAÑOL a través de sus cabeceras Magas, Vandal y Crónica Global, con el objetivo de dar visibilidad a las jugadoras y situarlas en el centro de una industria en pleno crecimiento.

La iniciativa se apoya en un dato clave, como es que de los cerca de 3.000 millones de personas que juegan a videojuegos en el mundo, casi la mitad son mujeres, según el informe Power of Play de la Asociación del Software (ESA).

Un ajugadora en el evento Extragames de 2025. Circuito Tormenta

Una puerta de entrada al entorno competitivo para las jugadoras

El torneo formará parte del ecosistema amateur del Circuito Tormenta, la competición oficial comunitaria de League of Legends en España, y contará con el respaldo de GGTech, socio estratégico de Riot Games.

La participación está abierta a equipos femeninos formados por jugadoras nacionales o residentes en España, con inscripción gratuita y sin restricciones por categoría competitiva. En total, hasta 16 equipos disputarán eliminatorias en formato Bo3, con rondas online los días 21 y 22 de febrero antes de la gran final en Barcelona.

Las partidas se retransmitirán en directo a través de YouTube y Twitch, ampliando la visibilidad del evento a nivel nacional e internacional. Además, la organización cubrirá el alojamiento de los equipos finalistas la noche previa a la final y repartirá un total de 1.000 euros en premios entre el conjunto ganador y el subcampeón.

Desde la organización se subraya que Magamers no pretende ser sólo un campeonato, sino también un punto de encuentro y una puerta de entrada al entorno competitivo para muchas jugadoras que hasta ahora no habían dado ese paso.

La iniciativa busca romper estereotipos todavía presentes en el sector y normalizar la presencia femenina en los esports, aprovechando el escaparate internacional que supone el Mobile World Congress.

Con este movimiento, el MWC Barcelona 2026 refuerza su apuesta por el gaming y los deportes electrónicos como parte de la cultura digital contemporánea, al tiempo que introduce un evento centrado en la participación femenina dentro de uno de los mayores encuentros tecnológicos del mundo.

La inscripción puede realizarse ya desde la página de Magamers 2026 en la web del Circuito Tormenta, hasta el 21 de febrero a las 16:00 h.