La Comunidad de Magas te invita al espectáculo irrepetible con cartel de 'sold out' de Melón Diesel en Madrid

Gracias a la Gira de Mr. Bond, Melón Diesel vuelve a los escenarios con una cita muy especial: dos conciertos en el emblemático Teatro Eslava de Madrid los próximos 27 y 28 de febrero de 2026.

Serán noches irrepetibles para volver a corear esos himnos que marcaron los 2000 y que siguen sonando como la banda sonora de toda una generación, mezclando pop-rock y emociones a flor de piel.

Los gibraltareños ya han colgado el cartel de 'sold out' ambos días, pero desde Locos por la Música nos han reservado una invitación doble para cada uno de los shows en la capital para las registradas de nuestra Comunidad. Para hacerse con ellas, sólo hay que participar en nuestro sorteo pinchando aquí.

El grupo se formó a mediados de los 90 y alcanzó una enorme popularidad en España a finales de esa década y con su inconfundible sonido de pop-rock en castellano.

Su álbum debut, La Cuesta de Mister Bond (1999), les abrió las puertas del gran público y con canciones como Grita, Contracorriente, Por ti o Quiero un camino se ganaron un lugar fijo en las radios, listas de éxitos y reproductores de toda una generación.

Amplia trayectoria

A lo largo de su trayectoria editaron cuatro discos de estudio, entre ellos Hombre en el espejo y Real y, aunque se separaron en 2003 dando lugar a proyectos como Taxi, su regreso bajo el nombre original ha reactivado la conexión con sus fans y han vuelto a llenar pabellones y salas en toda la península.

Si su música te acompañó en discos, viajes y noches interminables, esta es la ocasión perfecta para revivir esos momentos en vivo, con el plus de la cercanía y el ambiente único de un enclave mítico como el Eslava.

Con un repertorio repleto de éxitos inolvidables, La Gira de Mr. Bond supone el reencuentro de Melón Diesel con sus seguidores de siempre y con quienes los han descubierto después, demostrando que su legado sigue muy vivo en el corazón de sus oyentes, que agotaron las entradas en apenas minutos.

Sin embargo, hay una oportunidad única para quienes formáis parte de nuestra comunidad: a pesar de que no quedan tickets a la venta, la banda ha reservado para nosotras un cupo muy especial.

En exclusiva para la Comunidad de Magas, contamos con una invitación doble para cada uno de los conciertos de Melón Diesel en el Teatro Eslava de Madrid. Esto significa que podrás vivir esta experiencia en la primera noche, el 27 de febrero, o en la segunda, el 28 de febrero de 2026, siempre en compañía de la persona que tú elijas.