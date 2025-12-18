De consejos prácticos para comer mejor a los últimos trucos para perfumarse: las píldoras formativas de Tu Comunidad

Montaje con los protagonistas de las píldoras formativas de la Comunidad de Magas.

En la Comunidad de Magas hay algo que tenemos muy claro: para alcanzar el éxito hay que prepararse y rodearse de los consejos de los mayores expertos de un ámbito en concreto.

De ahí nace uno de los pilares fundamentales de este rincón de Magas creado para vosotras: las píldoras formativas, en las que todas las semanas un profesional ofrece a las lectoras trucos para destacar en el ámbito al que se dedica.

En este artículo podrás encontrar algunos de los temas que hemos tratado en la Comunidad y conocer más sobre ellos.

Javier Martínez

El conocido nutricionista, creador del método Equidieta y autor de El poder de comer bien, ha venido a la Comunidad de Magas para ofrecer a nuestras lectoras los mejores consejos para aprender a llevar a cabo una dieta sana.

Bajo el título Qué comer para vivir mejor: la ciencia detrás de las zonas azules, Martínez explica que hay lugares en los que la ciencia y la comida se dan la mano y todas ellas comparten lo mismo: para vivir más hay que vivir mejor.

En esos sitios en los que la vida se alarga respecto al resto del mundo, se come muy poca carne y prácticamente nada de ultraprocesados, la vida es serena y su calidad de sueño es prácticamente perfecta.

Aurora García

La licenciada en Economía y graduada en el máster de Perfumería y Fragancias por la Universidad de Versalles, es la fundadora y CEO de Myfest perfumes, una empresa de perfumería que ofrece a sus clientas oler en base a sus sentimientos ese día.

Y es que en este vídeo Aurora invita a nuestras lectoras a plantearse la forma en la que se quieren mostrar al mundo y el gran poder que tienen los aromas en la vida de las personas, porque sí, en cuestión de milisegundos somos capaces de distinguir si un olor nos resulta agradable o no.

Delia Rodríguez

Es abogada, CEO de Vestalia Abogados y directora académica en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). En esta píldora formativa habla sobre la importancia de planificar el patrimonio.

Y es que seguro que no sois las únicas que en algún momento habéis sentido incomodidad al tener que hablar sobre estos temas, pero son imprescindibles.

