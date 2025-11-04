En estos días Madrid se viste de protocolo. El sultán de Omán, Haitham bin Tarik, ha aterrizado en España para una visita de Estado que durará hasta el miércoles 5 de noviembre, con el propósito de reforzar la relación entre ambos países.

No se trata de una cita cualquiera: llega por invitación de los Reyes y con un calendario apretado que combina solemnidad, momentos más distendidos, al menos en apariencia, y una buena dosis de simbolismo diplomático.

La jornada del martes ha tenido su punto álgido en la cena de gala que han ofrecido el rey Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real. Este evento, marcado en rojo en la agenda royal, es más que un acto de etiqueta. Se trata de un evento en el que todo ha quedado cuidadosamente orquestado. En este tipo de momentos, nada queda al azar.

[La reina Letizia recibe al sultán de Omán con sobriedad y recurriendo al truco de estilo preferido de Kate Middleton]

De acuerdo a distintos medios, la visita del sultán busca dar un impulso a la cooperación entre España y Omán en campos tan diversos como la energía, la inversión o la cultura.

El viaje estaba previsto inicialmente para mayo, pero fue pospuesto entonces debido al fallecimiento de la madre de la esposa del sultán, Ahad bint Abdullah Al Busaidiyah.

Esta se trata del primer acto de esta índole en más de dos años. La última vez que se dio algo similar fue en primavera de 2023, cuando los Reyes recibieron al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El protocolo ha seguido el guion habitual hasta desembocar en el banquete nocturno que corona el encuentro. Los detalles del menú no se han hecho públicos ni tampoco la lista completa de invitados como tal, pero muchos se han dejado ver a su llegada.

Entre los asistentes, Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS. Aquellos que han acudido a la cita son rostros conocidos del mundo empresarial, cultural y diplomático.

Igualmente, también han acudido Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; Margarita Robles, ministra de Defensa; Kunbok Lee, la esposa del embajador de Corea en España; o la jueza española Clara Martínez de Careaga, primera magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

[Letizia y el misterio de la única tiara que jamás lució: ¿la estrenará con el sultán tras más de 20 años 'escondida'?]

También ha sido un día estelar para las nuevas mujeres de confianza del Felipe VI y de Letizia, que han hecho su debut en este acto de tamaño calado. Entre ellas, se encuentran la jefa de la Secretaría de la Reina, la comunicadora Marta Carazo, que asumió su cargo a la vuelta del verano; y Rosa Lerchundi, jefa de Comunicación de la Casa del Rey.

Por supuesto, tanto el Rey ha ofrecido un discurso a los asistentes. Felipe VI ha arrancado con su correspondiente bienvenida oficial al Sultán de Omán, que más tarde también ha dado unas palabras. Ha destacado el honor y la satisfacción que supone para España recibir esta visita largamente esperada.

Además, ha subrayado su admiración por el liderazgo prudente y responsable del omaní. Ha definido al país como un ejemplo de estabilidad, tolerancia y crecimiento sostenible, guiado por su Visión 2040. Igualmente, ha ensalzado paralelismos culturales e históricos entre ambas naciones, unidas por el mar, la apertura al conocimiento y el compromiso con la paz.