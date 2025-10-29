Últimas horas para participar en el sorteo de la Comunidad de Magas de la novela 'La protegida', de Rafael Tarradas

El escritor ha vuelto con su última obra histórica, La protegida, un libro contextualizado en la Ciudad Condal en el siglo XIX en el que indaga en la vida dentro de las colonias que se levantaban alrededor de las fábricas para que los trabajadores pudieran cumplir con jornadas laborales de 12 horas.

Y es que en estos espacios no sólo se regulaba el trabajo, sino también la vivienda, la educación, la religión e incluso se ejercía un control cotidiano sobre la vida de sus habitantes.

El autor escuchó desde niño historias alrededor de estos lugares. Su propia familia tenía una factoría rodeada por las casas de los trabajadores. Asegura que las condiciones de vida eran difíciles y la rutina muy monótona, pero los empleados al menos tenían algunos derechos con los que no contaban en el campo.

[Sorteamos 5 ejemplares de 'La Protegida', la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó]

Su intención con esta publicación es recordar las virtudes y defectos de la industrialización en España, haciendo un viaje al pasado a la par que mantiene detalles que remiten al presente.

Un aperitivo

La novela se mete de lleno en la vida de Sara, la protegida de una de las mujeres más influyentes de la alta burguesía barcelonesa, que se incorpora a la colonia textil de la familia Bofarull.

Sin embargo, la joven tiene un pasado que aún no ha resuelto: su padre trabajaba en esa misma fábrica y, además, era el jefe de zona de su sindicato, lo que hizo que siempre luchase por los derechos de sus compañeros, lo que desembocó en su muerte.

Desde ese momento, el objetivo de la chica fue descubrir la verdad tras su final y ajustar cuentas con los responsables. Por eso, dentro de su nuevo empleo y gracias a su prodigioso talento, conseguirá liderar en poco tiempo el departamento de diseño, lo que le ayudará a solventar la venganza que lleva esperando desde hace tanto.

Con este plan en mente, para la protagonista es imprescindible mantenerse cerca de Lourdes Bofarull, la hija de los antiguos dueños de la fábrica textil, porque está convencida de que su familia estuvo detrás del asesinato.

Si quieres conocer el misterio tras esta historia decimonónica, esta es, sin duda, la oportunidad perfecta para hacerte con un ejemplar de La protegida.

[Ven al Club de Lectura de Marta Robles: una tarde de charla y cóctel en el corazón de Madrid]

Gracias a la Comunidad de Magas la obra puede ser tuya de manera muy sencilla: simplemente tienes que darle al botón de 'participar' que aparece a continuación.

¡Anímate y únete al sorteo de cinco ejemplares de la nueva novela de Rafael Tarradas!