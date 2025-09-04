Vuelve el Club de Lectura de Magas con Megan Maxwell como invitada de excepción

Desde Magas hemos preparado un nuevo Club de Lectura para la vuelta del verano. En él, tendremos el placer de contar con la escritora romántica de moda, Megan Maxwell. El encuentro tendrá lugar el día 11 de septiembre a las 19:00 horas en el Espacio DOBBLE de eventos e innovación en Madrid.

Mitad española, mitad americana, editó su primera novela en 2009 y desde entonces no ha parado de satisfacer los deseos de sus más fieles lectores publicando más de 60 novelas, además de cuentos y relatos en antologías colectivas.

Se mueve con facilidad por multitud de géneros literarios como la novela fantástica, épica-medieval, contemporánea, infantil, ciencia ficción o chick lit, que es un tipo de novela romántica juvenil.

Ha sido ganadora de varios premios, entre los que destacan: el Premio Internacional de Novela Romántica Villa de Seseña, el Premio Dama de Clubromantica.com durante cuatro años consecutivos y el Premio Letras del Mediterráneo en el apartado de novela romántica.

'Nuestro último adiós' de Megan Maxwell.

El género que le ha brindado más visibilidad ha sido el de tipo romántico o erótico, con novelas como Pídeme lo que quieras, llevada a la gran pantalla en noviembre de 2024 por Versus Entertainment y Warner Bros y por la que fue premiada con las Tres Plumas a la mejor novela romántica. Por otro lado, A qué estás esperando ha sido convertida en serie de televisión por Atresplayer.

Ahora, presenta Nuestro largo adiós, publicado el pasado 2 de julio y lo compartirá con aquellas que se animen a venir a nuestro Club de Lectura.

Allí podrás degustar el cóctel Magas por Fundador, una bebida elegante y, a la vez, refrescante. Esta colaboración especial con la bodega jerezana ya nos acompañó en el anterior club de lectura junto a Espido Freire, contribuyendo a que la velada resultara aún más amena.

El acto, conducido por Ana Núñez-Milara, tiene como finalidad charlar y reflexionar acerca de la obra de la autora haciendo que las participantes se sientan cómodas y expresen libremente su opinión en un espacio femenino y seguro.

Además, para que vivas la experiencia completa, en la Comunidad de Magas estamos sorteando tres ejemplares de Nuestro largo adiós y uno de ellos puede ser tuyo. Anímate y participa en el sorteo.