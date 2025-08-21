La confianza: la fórmula secreta para el éxito empresarial que Lidia Zommer explica en su píldora formativa

La protagonista de la píldora que te ayudará a impulsar la credibilidad de tu negocio. Esteban Palazuelos

En un mundo donde cada cliente tiene mil opciones a un clic de distancia, la confianza se convierte en el activo más valioso. No es un plus ni algo que se construye solo con el tiempo: es una decisión diaria.

Por eso, Lidia Zommer, consultora y abogada argentina, se ha unido a la Comunidad de Magas para explicar a nuestras lectoras algunos de los principios más fundamentales para crear credibilidad, un valor fundamental en el mundo empresarial.

¿La fórmula infalible que ofrece? Muy sencilla: confianza = credibilidad + fiabilidad + afinidad / autorientación.

Lo imprescindible: la confianza

Este podría considerarse el principio más fundamental de todos. Cuando alguien confía en una marca, no solo siente que le están vendiendo un producto o servicio, sino que se siente parte de ella.

Pero no solo es básico generar certidumbre en el cliente, sino que también han de ser los propios trabajadores los que sientan que invierten su tiempo en la mejor empresa posible.

Esta fe en el equipo y el sentimiento de estar luchando todos mano a mano por un futuro mejor se traduce en un ambiente de trabajo sano, donde la colaboración fluye y los resultados, por consiguiente, se potencian.

¿Cómo aplicarlo?

Para Lidia Zommer la confianza no es un tema teórico, sino que hay que trabajarlo día a día.

Si quieres profundizar y llevar estas ideas a tu forma de trabajar, desde la Comunidad de Magas te invitamos a solicitar la píldora formativa de Lidia Zommer Matemáticas de la confianza: la fórmula que multiplica oportunidades, y empezar a transformar la manera en la que generas vínculos.

Porque al final, los negocios y los equipos se construyen sobre datos, procesos y estrategias, pero se sostienen sobre algo mucho más poderoso: la confianza.

Si quieres conocer más, ¡ya tienes disponible la píldora formativa de Lidia Zommer en la Comunidad de Magas!