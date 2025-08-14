'Bama Rush': los 'juegos del hambre' universitarios de las estadounidenses para entrar en una hermandad

El día en el que las chicas conocerán a qué sororidad pertenecen será el domingo 17 de agosto. IG vía @bamarush2025

Durante una semana, los campus de las universidades estadounidenses —especialmente las de Alabama— se convierten en auténticas pasarelas de moda y pistas de baile con tal despliegue de exuberancia que pueden llegar a parecer sets de rodaje, pero para nada, son escenarios de la vida real.

Lo que ocurra a lo largo de esos siete días, marcará el futuro de los millones de chicas que ingresan en el primer curso académico, ya que, una vez que termine el proceso, conocerán si son aceptadas en una sororidad y, de ser así, si lo hacen en aquella con la que sueñan.

En Estados Unidos, el hecho de pertenecer a una u otra asigna una serie de valores y un status social diferente. Al igual que, una vez que se gradúen, las oportunidades laborales no serán las mismas para todas.

Es por ello que, aunque este fenómeno —bautizado en las redes sociales como Bama Rush— desde España se vea casi como ciencia ficción, al otro lado del charco se considera todo un acontecimiento.

Semana de selección

Como si se tratara de unas olimpiadas, en este lapso semanal se crea un proceso de eliminación en el que cada jornada van quedando menos. Esto se debe a que para que una chica empiece a formar parte de una hermandad, es necesario que haya match con la propia casa. Es decir, no solo basta con el deseo de ella, sino que tiene que ser recíproco.

Es una verdadera competición donde cada día tiene un propósito y nada se deja al azar, ni siquiera el outfit. De hecho, las redes sociales se inundan de vídeos mostrando sugerencias y los conjuntos elegidos.

La edición de este año se inauguró el sábado 9 de agosto con lo que se conoce como convocation o jornada de orientación, cuando se les informó de cómo iba a desarrollarse todo el proceso.

Al día siguiente —open house— es cuando comienza todo. Las chicas visitan todas las casas en las que querrían estar y por la tarde, tanto ellas como las hermandades elaboran una primera lista por orden de preferencia.

Es aquí donde las puertas comienzan a cerrarse y, por tanto, a aflorar las primeras lágrimas. Las que hayan tenido la fortuna de haber hecho match serán las que vuelvan en la tercera jornada para conocerlas más a fondo.

Dentro de sus instalaciones, las sororidades explican a las candidatas su filantropía. Es decir, a qué organizaciones ayudan y dan soporte con donaciones. Y al acabar, igual que en la jornada de puertas abiertas, ambas partes registran sus predilecciones.

De nuevo, si coinciden, eso permite alcanzar el siguiente paso, las sisterhoods. Las chicas acuden a las mismas para conocer en profundidad la esencia de estas: desde cómo viven, a las conexiones o contactos que forman.

Con toda esa información, se llega al preference day, es decir, a las estudiantes les toca decantarse por una. Llegados a este punto, los nervios son tales que muchas se pasan la noche apenas sin dormir esperando que llegue el bid day.

Para esta última jornada, se reúne a todas las aspirantes en un mismo punto de la universidad y se les hace entrega del sobre que contiene el nombre de la sororidad que les han asignado para su etapa académica.

Y con la misma ilusión que supondría saber a qué casa de Hogwarts pertenecen, abren la carta a la vez tras una cuenta regresiva. Esto provoca que se viertan cócteles molotov de risas y llantos sobre los campus universitarios, según lo que lean en las tarjetas.

Letras griegas

A las hermandades se las identifica con combinaciones de letras del abecedario griego y diferentes lemas representativos. Así como se les sitúa en un ranking en función de su reputación, calificando a las mejores como top y las peores como bottom.

No todas son rosa pastel ni están compuestas únicamente por chicas altas y de cabello rubio. Las hay para todos los gustos y ambiciones, ya que mientras que a unas les mueve el liderazgo femenino o el voluntariado, a otras les inquieta el cuidado del medio ambiente o el deporte.

Sea como sea, todo eso es accesorio porque lo que realmente importa en todas ellas es el expediente académico. Es rara la sororidad en la que la media que se exija esté por debajo de un ocho.

Entre las más conocidas se encuentra Alpha Kappa Alpha, a la que Kamala Harris se unió en 1986 mientras estudiaba Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Howard (Washington D. C.).

Meghan Markle, antes de ser actriz y de convertirse en royal, se matriculó en la Universidad del Noroeste, en Illinois. Allí formó parte de Kappa Kappa Gamma y consiguió el título en Teatro y Estudios Internacionales.

A Sigma Sigma Sigma, fraternidad centrada en el servicio, la educación y las actividades sociales, perteneció Carrie Underwood. La cantante se graduó en Telecomunicaciones en la Universidad del Nordeste, en Massachusetts.

Coliving

Evidentemente, pertenecer a estos grupos exclusivos supone varias ventajas. Para empezar, poder relacionarte con gente que, en teoría, es afín a tu personalidad, ya que, de otro modo, conocer a todo el mundo que entra cada año a las facultades estadounidenses sería inabarcable.

Además, estar en una ellas te permite vivir, entre uno y dos años, dentro de la mansión de la sororidad con privilegios como servicio de limpieza, chef privado o acceso a instalaciones deportivas.

Lo más cool de las casas es que cada una tiene sus propias fiestas y actividades a las que solo se permite el acceso a sus miembros.

Pero, realmente, lo más relevante es el status que reporta. Allí dentro no solo se hace amigas, también contactos. Es bastante probable que la chica con la que se comparte habitación tenga algún conocido que te consiga una entrevista para la empresa en la que tienes interés.

Y no solo eso, son las propias entidades las que tienen muy en cuenta a la hora de contratar a qué hermandad han pertenecido las aspirantes.

Pero como toda deferencia, tiene su coste, y precisamente no barato: se paga una cuota por semestre que va desde los 4.000 a los 10.000 dólares. A pesar de la alta cifra, esto corresponde a una pequeña parte del dinero que se usa para financiar la sororidad.

Una vez que sales de la universidad, sigues formando parte de ella como exalumna y, por ende, te conviertes en principal respaldo económico de la casa. Cada cierto tiempo, mandan mensajes solicitando donaciones para hacer frente a los gastos internos.

El lado oscuro

Uno de los aspectos más sombríos del Bama Rush es la similitud que guarda, en ocasiones, con las sectas y sus correspondientes procesos de selección clasistas y superficiales. Así como las rivalidades que se forman entre unas y otras hermandades.

Muchas de ellas son abanderadas de la diversidad e inclusión, pero la realidad, muchas veces, refleja todo lo contrario: un alto porcentaje de chicas son delgadas, altas y guapas.

Una vez dentro, la imagen lo es todo. Prohibido mostrarse en las redes sociales bebiendo o fumando, algunas requieren una vestimenta modesta y recatada y otras obligan a sus miembros a salir de sus habitaciones maquilladas y peinadas.

La polémica está servida. No obstante, la viralidad también. Los videos que inundan TikTok alcanzan millones de visitas y la gente está tan pendiente como si de un reality se tratara.

¿Contenido basura? Algunos dirán que sí, pero sea como fuere, no deja de mostrar una realidad que atañe a miles de chicas en el continente americano.