Fundación Princesa de Girona y BMW impulsan el talento joven con su campamento de música en Sant Martí Vell

Ángeles Arboleda, Silvia Expósito, Alba LaMerced, Malu Molina son nombres que no sonarán al lector, pero no tardarán mucho en ser conocidos.

Forman parte de Generación Arte, un programa impulsado por la Fundación Princesa de Girona con el fin de impulsar artistas emergentes y el convencimiento de que la música hace un mundo mejor. BMW, continuando con su larga tradición de apoyo al arte y la cultura, apadrina la promoción de 2025, formada por 26 jóvenes de toda España.

En un lugar idílico de la comarca del Gironés, entre el Alto y Bajo Ampurdán, está el pueblo de Sant Martí Vell. Allí, la Fundación Nando y Elsa Peretti acogió 3 días a los jóvenes cantantes que integran esta promoción de Generación Arte. Realizaron talleres en distintas casas de la Fundación y acamparon a las afueras del pueblo, en una pradera de la masía Can Novas.

Si ya es peculiar que alguien restaure 35 casas en un pequeño pueblo de 261 habitantes, más extraordinario es el resultado. La diseñadora de Tiffany y filántropa, Elsa Peretti, italiana de nacimiento y cosmopolita, eligió este lugar como refugio y fuente de inspiración. Aquí murió en 2010.

Su legado es una obra de arte en sí. Entras por una casa y sales por otra. Un laberinto donde cada espacio es un mundo de estética cálida, caprichosa, rotunda. Todo está pensado hasta el último detalle, desde la huella de una escalera al acabado de una bajante.

Y luego, la colección de objetos diseñados por Elsa Peretti para Tiffany en elegantes vitrinas, las magníficas piezas de arte chino, las piedras japonesas suiseki, las obras de amigos artistas como Xavier Corberó…

En este entorno la creatividad tenía que florecer. El pasado 5 de junio, en la pradera de Can Novas, un BMW de serie 1 esperaba a modo de lienzo ser pintado por los chicos de Generación Arte. La directora de comunicación de BMW, Pilar García de la Puebla, subrayó el valor simbólico de esta iniciativa, Tri-Arte.

La música pinta el arte como antesala del 40 aniversario del Premio BMW de pintura. “Llevamos más de medio siglo mezclando ingeniería y diseño, tecnología y emoción”, explicó. No es la primera vez que artistas pintan sobre coches de esta marca. Ya lo hicieron Roy Lichtenstein y Alexander Calder.

El pintor Manu Campa, embajador de Mini, fue el encargado de dirigir a los cantantes en la faceta de pintores. Manu relató sus comienzos cuando las galerías lo rechazaban, porque se dedicaba a un tema comercial: pintar sobre lienzo coches, desde antiguos a Fórmula 1.

Como fuente de inspiración para los chicos, recurrió a las formas orgánicas de las casas de Elsa Peretti y la frondosidad del entorno. Les pidió que cantaran el himno de su promoción, compuesto por ellos mismos, y que intentaran reinterpretar sus composiciones musicales en trazos de color.

Los participantes de Generación Arte, transformando en lienzo un BMW de serie 1. Cedida BMW Group España

La idea era una obra colaborativa. Y empezaron cohesionados, debatiendo primero los colores a elegir, luego si hacían esto o aquello. Alguno había estudiado Bellas Artes, los había más y menos sueltos, pero todos participaron e intentaron aportar algo.

Poco a poco, según pasaron del capó, unos al lateral izquierdo y otros al derecho, fueron aflorando las distintas personalidades de los cantantes.

Camila, con dotes de líder, se fue a pintar la parte trasera. A Nuria le estaba dando “un poco de toc” un espacio mal coloreado. Otros canturreaban. Malu dibujaba un pentagrama. Manu Campa les recomendaba continuar con alguno de los ritmos ya empezados y no hacer tantas cosas diferentes.

El presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba, agradeció el entusiasmo y la entrega de los participantes. Como padrino de esta promoción, se ha implicado personalmente y ha tenido varios encuentros con ellos. “Es interesante verlos interactuar, cómo dejan al otro su espacio y entre todos suman. Está siendo una experiencia muy auténtica".

Declaró el compromiso del Grupo BMW con el arte y la cultura. Su gran reto, “llegar a las nuevas generaciones e impulsar el talento joven. ”A los chicos les aconsejó que fueran fieles a sus principios y persiguieran lo que querían: las cosas no ocurren por casualidad. Hay mucho sacrificio y compromiso detrás. Pero no hay que obsesionarse".

Y volvió a recordar: "Las cosas ocurren si persigues lo que te gusta, pero sin ansiedad. A mí me preguntan muchas veces cómo he llegado a ser presidente. Yo creo que porque no me lo propuse. Llevo casi 20 años en el grupo BMW.”

BMW apadrina la promoción de 2025 de Generación Arte, programa impulsado por la Fundación Princesa de Girona. Cedida BMW Group España

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, destacó que el objetivo del bootcamp era “ofrecer una experiencia innovadora a los jóvenes y brindarles la oportunidad de desarrollar competencias clave para su futuro profesional, al tiempo que adquieren herramientas para el bienestar emocional”.

Durante tres días, los integrantes de Generación Arte han trabajado aspectos como “el emprendimiento, la comunicación o el bienestar emocional”, dijo la directora de Educación de la Fundación Princesa de Girona, Sandra Camós.

El director de la Fundación Nano y Elsa Peretti, Stefano Palumbo, celebró añadir esta iniciativa a la lista de tantos proyectos filantrópicos que ha impulsado la Fundación desde sus 26 años de existencia.

Detalle de los jóvenes en su experiencia artística. Cedida BMW Group España

Por la noche, los integrantes de Generación Arte y Tri-Arte improvisaron un concierto al aire libre. Fueron desplegando sus voces y talento ante la atenta e infatigable mirada de la coach y también cantante, Lara Alcázar.

El público, entusiasta: en él, el equipo de BMW, de la Fundación Elsa Peretti, el Patronato de Educación de la Fundación Princesa de Girona, la prensa y hasta el alcalde de Sant Martí Vell.

Cantaron Eva Loma, que está produciendo un disco y trabaja, por ahora, como acomodadora en el Teatro Real. También va a sacar un EP Nuria Hernández, enfermera con la carrera de piano. Alba Triguero ya tiene EP. Dani Bedate, el rockero pelirrojo y arquitecto, Juliana, Guille, Loeuis González…

Maximiliano Calvo vino para dar unas charlas sobre adicciones. Hizo un emotivo dúo con Ángeles Arboleda, también con EP a la vista. Silvia Expósito animó con pop flamenquito, Alba LaMerced con la gracia malagueña, Juan, Nia Zalén, Malu Molina, Candela, Camila… todos ellos se sentían afortunados.