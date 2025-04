Una voz tejida en España por manos de escritoras

Las cosas importantes no se aprenden, se recuerdan. El alma tiene rincones que no saben cerrarse. Las palabras eran armas, y a veces también abrigo. La literatura era ese lugar donde yo podía ser sin pedir permiso. El amor por las palabras es también una forma de resistencia. Hay que saber mirar lo que no se dice. Cada frase escrita es una forma de decir: estuve aquí. Escribimos para comprender lo que ya sabíamos sin saberlo. El verdadero hogar de un ser humano es la infancia. Lo que duele, si se escribe, duele menos. Las mujeres siempre hemos escrito con el cuerpo, aunque nos hayan obligado a escribir con la cabeza. Las palabras elegidas con ternura pueden sostener un mundo. Leer era mi manera de aprender a respirar. Y cuando una mujer escribe, se queda en el mundo, incluso cuando ya no está. Hay verdades que solo se entienden cuando se cuentan en voz baja.

Este texto no lo he escrito yo. A pesar de eso, lo siento como mío, porque nace de las palabras de mujeres que escribieron antes, y mejor. He reunido sus voces, las he tejido con cuidado y las he dejado hablar por sí solas.

No hace falta adornarlas. Basta con escucharlas. Basta con leerlas. Basta con dejarlas estar.

En Magas, celebramos el Día del Libro rindiendo homenaje a algunas de quienes lo han hecho posible. A algunas de las que han dejado una huella que se lee, que se recuerda, que se transmite.

Porque cada ejemplar que escribieron es una forma de permanecer. Y porque cada página que leemos hoy es una forma de continuar. Leerlas es reconocer que no estamos solas. Escribir es asegurarnos de que nadie lo estará.

